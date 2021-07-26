2021年7月26日
Blog – Clash Royale
經典牌組挑戰牌組介紹
帶你了解經典牌組挑戰有哪些牌組！
自閉飛桶
這套牌組你需要運用你的卡牌（哥布林大隊、公主、哥布林飛桶）去誘騙對手用掉小法術，並一點一滴且持續的磨掉對方塔血，最後再用火箭解決對手。
大閃暗夜石
這套牌組需要組織強勁的推進力。戈侖石人在前扛傷害，其他單位則跟在後輸出！由於這套牌組費用較高，所以要留意時間和部署位置。
經典狗球
這套牌組和以石頭重推的大閃暗夜石有類似之處，只是從地面移到空中。熔岩獵犬在前扛傷害，用後面的氣球等卡牌推進輸出，再等待時機使用火球。
超騎哥布林
這套牌組也是需要誘騙對手去使用法術，並速轉較低費用的卡牌對敵方皇家塔造成傷害，超級騎士則主要用於防守。
皮卡攻城槌
這套牌組著重反打，並在橋上部署衝刺卡牌對對手施加壓力。但整套牌組聖水花費較高，需要在防守上留意費用。
皇豬飛行器
這套牌組著重的是分路進攻，對敵方左右兩座塔施加壓力。但要特別留意，這套牌組沒有大法術。
皇巨漁大師
這套牌組憑藉著較低的聖水花費，可以快速的部署皇家巨人，對敵方施加壓力。同時，再透過漁大師與獵人的支援下，也能盡量讓皇家巨人保持血量去進攻。
綠巨人電車
這套牌組的目標很簡單，盡可能讓電磁炮集中皇家塔造成傷害，讓哥布林巨人在前去推進。不過整套牌組花費較高的聖水，所以運用上要多加留意聖水的狀況。
祝福大家都能順利完成挑戰！我們競技場見！