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2025年3月12日
Blog – Clash Royale

經典皇室閃亮登場！

重溫2017年的《部落衝突:皇室戰爭》！

3月12日至26日，讓我們一起回到過去，體驗皇家幽靈剛剛飄到競技場時的《部落衝突:皇室戰爭》！用80張經典卡牌組建牌組，攀登經典天梯，為專屬獎勵而戰！

像開服老玩家一樣對戰

想不想體驗一下，早期《部落衝突:皇室戰爭》玩家是怎麼對戰的？現在大家有機會玩到在皇家塔部隊、進化卡牌和英雄推出之前的老版本囉！

攀登經典天梯

經典天梯一共有30級階梯可以攀登。每次對戰勝利，都能讓你離顛峰更進一步，並且可以贏取金幣和主題季代幣獎勵！踏上最後一級階梯，可解鎖一款專屬經典皇室表情！

戰敗不會讓你往回退，所以大家可以放心對戰！這次征程的目的就是懷舊！

為榮耀而戰

進入競技聯盟賽後，根據你的榮耀之路進度，你將獲得一個起始排名。

接下來，你的排名將根據你在經典皇室對戰中的表現決定，機制類似於2v2天梯和傳奇之路。不斷取得勝利，在排行榜上邁向更高排名，秀出你對經典戰術的高超理解！

經典皇室不會進入友誼戰的模式循環，所以要趁著這次活動多多體驗經典對戰唷！

專屬徽章

3月26日之後，根據你在經典皇室模式中的進度，你將獲得徽章：

  • 在經典天梯中至少獲勝一次的徽章。

  • 進入競技聯盟賽的徽章。

經典皇室主題季商店

經典皇室活動期間，我們將在主題季商店中推出獨特的戰旗和表情。記得在活動結束前，用掉剩下的主題季代幣！

我們很高興能將經典皇室重新帶回競技場，並且希望了解大家對於本次活動的看法！大家可在**《部落衝突:皇室戰爭》官方社群平台**分享自己的體驗：

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做好準備，重溫2017年的對戰

我們競技場上見！《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊