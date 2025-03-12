2025年3月12日
Blog – Clash Royale
經典皇室閃亮登場！
重溫2017年的《部落衝突:皇室戰爭》！
3月12日至26日，讓我們一起回到過去，體驗皇家幽靈剛剛飄到競技場時的《部落衝突:皇室戰爭》！用80張經典卡牌組建牌組，攀登經典天梯，為專屬獎勵而戰！
像開服老玩家一樣對戰
想不想體驗一下，早期《部落衝突:皇室戰爭》玩家是怎麼對戰的？現在大家有機會玩到在皇家塔部隊、進化卡牌和英雄推出之前的老版本囉！
攀登經典天梯
經典天梯一共有30級階梯可以攀登。每次對戰勝利，都能讓你離顛峰更進一步，並且可以贏取金幣和主題季代幣獎勵！踏上最後一級階梯，可解鎖一款專屬經典皇室表情！
戰敗不會讓你往回退，所以大家可以放心對戰！這次征程的目的就是懷舊！
為榮耀而戰
進入競技聯盟賽後，根據你的榮耀之路進度，你將獲得一個起始排名。
接下來，你的排名將根據你在經典皇室對戰中的表現決定，機制類似於2v2天梯和傳奇之路。不斷取得勝利，在排行榜上邁向更高排名，秀出你對經典戰術的高超理解！
經典皇室不會進入友誼戰的模式循環，所以要趁著這次活動多多體驗經典對戰唷！
專屬徽章
3月26日之後，根據你在經典皇室模式中的進度，你將獲得徽章：
在經典天梯中至少獲勝一次的徽章。
進入競技聯盟賽的徽章。
經典皇室主題季商店
經典皇室活動期間，我們將在主題季商店中推出獨特的戰旗和表情。記得在活動結束前，用掉剩下的主題季代幣！