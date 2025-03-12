經典天梯一共有30級階梯可以攀登。每次對戰勝利，都能讓你離顛峰更進一步，並且可以贏取金幣和主題季代幣獎勵！踏上最後一級階梯，可解鎖一款專屬經典皇室表情！

戰敗不會讓你往回退，所以大家可以放心對戰！這次征程的目的就是懷舊！