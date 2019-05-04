2019年5月4日
Blog – Clash Royale
聯盟賽賽季重置&榮耀之路
什麼是賽季重置？
榮耀之路推出後的首個聯盟賽賽季將於5月6號（下週一）結束！
每個聯盟賽賽季結束後，玩家的聯盟賽獎盃數將會被重置。您超過4000盃的那部分獎盃數將被扣除50%。
聯盟賽賽季重置不會影響獎盃數在4000盃以下的玩家！
我們之前公佈的扣除比例是75%，但仔細分析資料後，我們認為維持之前50%的扣除機制對玩家更有益。
領取全新榮耀之路獎勵（4000盃以上）
新賽季開始後，您可以重新領取從4000盃到您重置後獎盃數之間的全部榮耀之路獎勵！
同時榮耀之路中4000盃以上您未解鎖的獎勵也會被重置——繼續您的榮耀之路，衝擊更高段位吧！
若您在當前賽季（4月賽季）沒有領取已解鎖的獎勵，不用擔心——系統將會幫您自動領取！
榮耀之路4000盃以上全新獎勵！
在參考玩家回饋的意見、內部討論以及分析相關資料後，我們決定調整榮耀之路4000盃以上的部分獎勵！
榮耀之路
; 四月賽季獎勵（舊）
; 五月賽季獎勵（新）
4150
; 1枚普通換卡代幣
; 1枚史詩換卡代幣
4450
; 1枚稀有換卡代幣
; 5張隨機史詩卡
4800
; 1枚史詩換卡代幣
; 1枚傳奇換卡代幣
4900
; 雷電寶箱
; 史詩寶箱
5150
; 1枚傳奇換卡代幣
; 50張隨機稀有卡
5800
; 1枚普通換卡代幣
; 10張隨機史詩卡
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊