新賽季開始後，您可以重新領取從4000盃到您重置後獎盃數之間的全部榮耀之路獎勵！

同時榮耀之路中4000盃以上您未解鎖的獎勵也會被重置——繼續您的榮耀之路，衝擊更高段位吧！



若您在當前賽季（4月賽季）沒有領取已解鎖的獎勵，不用擔心——系統將會幫您自動領取！