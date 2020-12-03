挑戰者，大家好！

我們將於CRL全球總決賽舉辦特別活動！參加活動就有機會抽中限量超級騎士金色公仔！還有雷電飛龍手機架等多項好禮！

【賽後快閃團 迅速獎周邊】

，至中文官方粉絲團於其

12月6日題目：請問拿下2020全球總決賽冠軍的戰隊是？

吹箭哥布林小公仔+王子野蠻人刺繡胸針+盾牌手機氣墊支架(單個)+表情扇(兩把不挑款)x1

雷電飛龍手機架+盾牌手機氣墊支架(單個)+CRL限量托特包+CRL特製徽章+表情扇(兩把不挑款)x1

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得獎名單將於活動結束後7個工作天內抽出。

實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，請得獎玩家於得獎名單公布後7個工作天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【賽後快閃團 迅速獎周邊】寄送至 cr_fb2016@hotmail.com。

得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至cr_fb2016@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。