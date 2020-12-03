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2020年12月3日
Blog – Clash Royale

【賽事活動預告】想要超級騎士金色公仔？還有多項周邊？

挑戰者，大家好！

我們將於CRL全球總決賽舉辦特別活動！參加活動就有機會抽中限量超級騎士金色公仔！還有雷電飛龍手機架等多項好禮！

【賽後快閃團 迅速獎周邊】

  • 活動時間：

    2020/12/5(六)、2020/12/6(日)賽事直播結束且貼文發出後20分鐘內

  • 留言格式

    • 玩家名稱：

    • 玩家標籤：

    • 當天題目：

  • 預計題目（可回答戰隊名稱簡稱或者完整名稱）

    • 12月5日題目：請回答晉級準決賽的4支戰隊名稱！

    • 12月6日題目：請問拿下2020全球總決賽冠軍的戰隊是？

  • 活動獎勵(兩天合計)

  • 觀賽大禮盒 共1名

    • 超級騎士金色公仔+雷電飛龍手機架+吹箭哥布林小公仔+王子野蠻人刺繡胸針+盾牌手機氣墊支架(單個)+表情扇(兩把不挑款)x1

  • 粉絲大禮盒 共2名

    • 超級騎士金色公仔+CRL限量T恤+CRL限量帽子+CRL限量托特包+CRL限量特製徽章x1

  • 快閃大禮盒 共2名

    • 超級騎士金色公仔+王子野蠻人刺繡胸針+表情扇(兩把不挑款)x1

  • 可愛中禮盒 共2名

    • 雷電飛龍手機架+吹箭哥布林小公仔+CRL限量T恤+CRL限量帽子+王子野蠻人刺繡胸針x1

  • 實用中禮盒 共2名

    • 雷電飛龍手機架+盾牌手機氣墊支架(單個)+CRL限量托特包+CRL特製徽章+表情扇(兩把不挑款)x1

  • 溫暖中禮盒 共2名

    • 雷電飛龍手機架+CRL限量T恤+CRL限量帽子+CRL限量托特包+CRL特製徽章x1

  • 花樣小禮盒 共2名

    • 吹箭哥布林小公仔＋盾牌手機氣墊支架(單個)+CRL限量托特包+CRL特製徽章x1

  • 巧思小禮盒 共2名

    • 吹箭哥布林小公仔+王子野蠻人刺繡胸針+盾牌手機氣墊支架(單個)+表情扇(兩把不挑款)x1

  • 穿搭小禮盒 共6名

    • CRL限量T恤+CRL限量帽子x1

  • 幸運小禮盒 共6名

    • CRL限量托特包+CRL特製徽章x1

  • 注意事項

  • 得獎名單將於活動結束後7個工作天內抽出。

  • 實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，請得獎玩家於得獎名單公布後7個工作天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【賽後快閃團 迅速獎周邊】寄送至 cr_fb2016@hotmail.com。

  • 得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至cr_fb2016@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

  • 每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

  • 主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

  • 主辦單位保留此次活動的最終決策權。