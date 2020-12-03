【賽事活動預告】想要超級騎士金色公仔？還有多項周邊？
挑戰者，大家好！
我們將於CRL全球總決賽舉辦特別活動！參加活動就有機會抽中限量超級騎士金色公仔！還有雷電飛龍手機架等多項好禮！
【賽後快閃團 迅速獎周邊】
活動時間：
2020/12/5(六)、2020/12/6(日)賽事直播結束且貼文發出後20分鐘內
活動辦法
《Step 1》觀看全球總決賽直播
《Step 2》
賽事當天直播結束後
，至中文官方粉絲團於其
指定活動貼文發佈
「
20分鐘內
」在下方依照格式留言，即可參加抽獎！
中文官方粉絲團：
留言格式
玩家名稱：
玩家標籤：
當天題目：
預計題目（可回答戰隊名稱簡稱或者完整名稱）
12月5日題目：請回答晉級準決賽的4支戰隊名稱！
12月6日題目：請問拿下2020全球總決賽冠軍的戰隊是？
活動獎勵(兩天合計)
觀賽大禮盒 共1名
超級騎士金色公仔+雷電飛龍手機架+吹箭哥布林小公仔+王子野蠻人刺繡胸針+盾牌手機氣墊支架(單個)+表情扇(兩把不挑款)x1
粉絲大禮盒 共2名
超級騎士金色公仔+CRL限量T恤+CRL限量帽子+CRL限量托特包+CRL限量特製徽章x1
快閃大禮盒 共2名
超級騎士金色公仔+王子野蠻人刺繡胸針+表情扇(兩把不挑款)x1
可愛中禮盒 共2名
雷電飛龍手機架+吹箭哥布林小公仔+CRL限量T恤+CRL限量帽子+王子野蠻人刺繡胸針x1
實用中禮盒 共2名
雷電飛龍手機架+盾牌手機氣墊支架(單個)+CRL限量托特包+CRL特製徽章+表情扇(兩把不挑款)x1
溫暖中禮盒 共2名
雷電飛龍手機架+CRL限量T恤+CRL限量帽子+CRL限量托特包+CRL特製徽章x1
花樣小禮盒 共2名
吹箭哥布林小公仔＋盾牌手機氣墊支架(單個)+CRL限量托特包+CRL特製徽章x1
巧思小禮盒 共2名
吹箭哥布林小公仔+王子野蠻人刺繡胸針+盾牌手機氣墊支架(單個)+表情扇(兩把不挑款)x1
穿搭小禮盒 共6名
CRL限量T恤+CRL限量帽子x1
幸運小禮盒 共6名
CRL限量托特包+CRL特製徽章x1
注意事項
得獎名單將於活動結束後7個工作天內抽出。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，請得獎玩家於得獎名單公布後7個工作天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【賽後快閃團 迅速獎周邊】寄送至 cr_fb2016@hotmail.com。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至cr_fb2016@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
主辦單位保留此次活動的最終決策權。