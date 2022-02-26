挑戰者們，大家好！



遊戲團隊先前在Reddit論壇回答了不少玩家的提問，雖然他們無法回答所有的問題，但整理出特定主題中最常被大家提及的問題。希望大家能從中找到解答。



2v2天梯

問：會有專門針對2v2對戰的天梯模式嗎？u/dawidow69

問：為什麼不試著發展2v2天梯？u/Roo6800

答：我們在過往的Q&A影片中回答過這個問題。我們的答案仍然是：2v2天梯目前不在我們的規劃中。我們想把注意力放在遊戲的其他面向上。我們知道有許多玩家非常喜歡2v2模式，希望其中能有更多的競技成分，但與其創建一個專門的2v2天梯系統，我們可能更傾向於做其他方面的嘗試。

部落戰

問：有什麼優化部落戰2的計劃嗎？u/OceaniPlayZ

問：你們對部落戰有什麼想法？u/hdhdhsh4

問：部落戰3快要來了嗎？u/Xokova

問：有什麼讓戰船對決更值得去玩的計畫嗎？u/Demeros3

答：我們針對部落戰的工程還沒結束，它目前還未呈現最終的型態。我們想要持續優化它，至於我們具體的計劃是什麼呢？我們從玩家社群中獲得了許多想法與建議。這邊舉幾個例子：

-每週舉行部落戰，而不是每個月

-有選擇參加與否的選項 -更好的積分排行榜與積分系統

-更好玩的戰船對決 -在牌組冷卻時間時可調整牌組

以上是目前的討論點，但我們無法保證所有調整都會實裝到遊戲中。

坦白說，部落戰在接下來的至少兩次更新內，都不在我們的調整計畫中。我們相信有其他更重要的事情需要優先處理。



自部落戰在2020年8月推出後的一年內，遊戲團隊在每一次的更新中都持續對部落戰做調整與優化，最後一次優化是在夏日更新中（2021年7月）。在經過一整年持續不斷的努力後，目前遊戲團隊想把注意力放在遊戲的其他方面。



遊戲進展與經濟體系

問：在《部落衝突:皇室戰爭》中創建牌組有非常多的可能性，但仍然會有玩家從頭到尾只玩同一套牌組，只因為他沒有升級其他牌組的資源。你們覺得該怎麼解決這個問題呢？u/Siddhanth18

問：針對在天梯中段盃數裡遇到高等級卡牌而被輾壓的情況，你們有什麼解決對策嗎？u/Big_Togno

問：你們是否能加入一些機制，可以減少遊戲中的限制，但仍然保持一定的遊戲時間與需付出的努力。u/Bold2003

答：要建立一個讓玩家們頻繁更換卡牌的機制是很困難的，我們當然希望可以解決這個問題，但這是一個已經根深蒂固的挑戰。玩家們需要學會如何使用更多卡牌、這些卡牌會如何被剋制、佈署的時機，還需要升級它們到符合目前天梯階等，而且玩家們也必須要有嘗試新牌組的意願。

我們加入魔法外卡和更多的金幣，甚至還做了許多平衡性調整，希望能鼓勵玩家們升級其他卡牌並試著使用它們。但實際的狀況是，即使做了這些調整，大部分的玩家還是只會使用同一套卡牌。我們仍然會持續尋找能鼓勵玩家嘗試新卡牌的方法，但需要更多的時間跟想法，才能確保達成這個目標的同時不會傷害到遊戲本身。



問：寶箱會被強化嗎？u/aayaanjuvi

問：有調整寶箱的計劃嗎？u/StarPuratinum

答：答案是肯定的。目前我們討論的方向在於如何重製寶箱，使其可以配合遊戲現在的經濟體系。針對實際的調整內容我們還無法給出答案，但我們確實知道寶箱需要重製，也正在研究調整的方向。

問：你們會做一些讓玩家們獲得更多金幣的調整嗎？u/imanrique

答：始終會被提出的問題！我們目前正在審視整個遊戲的經濟體系。就像有人在留言中提到的，這個問題在遊戲上線後就不斷被提起，而一路走來我們也做了許多調整。但我們也相信當一切都圍繞著金幣打轉，使卡牌變得不再那麼重要，並不是好現象。我們的目標是讓卡牌與金幣之間達成一定的平衡，讓玩家們可以選擇並專注於獲取他們比較需要的。

英雄

問：你們會在遊戲中加入像戰爭機器、野蠻人之王或甚至大守護者這樣的英雄嗎？u/KiNgCrAyTh

答：一切皆有可能！

問：我什麼時候才能在英雄卡牌上使用星光點數？u/Edwxrdx

答：這絕對是我們想做的事情，但具體時間點還不能公布。

問：有新卡牌的消息嗎？今年會有新英雄嗎？u/elmigzzz

答：有！今年至少（！）會有一位新英雄加入競技場唷！

問：會不會有英雄魔法外卡或英雄換卡代幣？u/stophatingfortnut

答：我們想在未來的某個時間點推出跟英雄卡牌有關的魔法物品，所以會有的。

問：你們覺得有可能像《部落衝突》那樣推出英雄的造型嗎？作為主題季獎勵或放到商店裡？u/SenyorFred

答：推出造型是件棘手的事情。《部落衝突:皇室戰爭》》是一款完全2D的遊戲，沒有3D模組。所以當設計師們要幫一般單位做一個像星光等級那樣的新外觀時，必須一幀一幀地重作整個角色，確保每個角度都沒問題，那會花非常多時間。《部落衝突》英雄則是用3D模組建模，所以製作新造型會相對簡單且迅速。而《部落衝突:皇室戰爭》英雄跟一般單位一樣是2D的。所以我們不能說一定不會有英雄造型，但應該不會在近期出現。我們會先把精力放在英雄卡牌的星光等級外觀上。

部落

問：嘿！你們是不是馬上就要新增部落寶庫功能了？部落寶庫 - 在結束部落戰後，獲勝的部落可以獲得一定數額的部落金幣，讓首領或副首領可以購買各種部落額外加成。u/Gadji001_22

答：老實說，這不是我們打算很快就會有的事情。但這真的是個很棒的想法！我們依然希望未來能持續優化部落及遊戲內社交這方面的內容，讓玩家加入並留在部落中變得更有意義。

平衡性調整

問：你們有計畫改進或重製狂暴法術嗎？u/imposssem10

答：我們的確有相關計畫，但還沒有具體的想法。 或許改成狂暴精靈？或許增加對於傷害的影響，像是調整範圍，而不是持續時間？

問：你們有沒有考慮過移除像哥布林大隊或三個火槍手這種卡牌，並用一些獨特的新單位來取代他們的定位？u/TheMilkman1811

答：有，我們考慮過好幾次。一般來說，使用相同角色組成新卡牌對玩家來說很好理解，這樣他們就不用去記住100多張獨特的卡牌和數據。但另一方面，這讓平衡性調整變得更困難。通常是在其他任何辦法都沒有效果時，我們才會使用重製卡牌這種最後手段。簡單來說，我們很審慎的考慮過這個想法，但在使用重製卡牌這種激烈手段之前，我們還想再試試別的辦法。

問：現在社群對超級騎士的看法很兩極，可以透露一下接下來的會怎麼改動他嗎？還是會保持不變？u/SlyEnix

答：超騎是那種用起來很棒的卡牌，可以清楚的看到他的價值所在，也是中盃段玩家會追捧、升級並使用的卡牌（其實跟法師一樣）。但當你到高盃段後會發現他不是很常見，因為大部分玩家都知道超騎很容易被一些低費卡針對，像騎士或迷你皮卡。他可能會被風箏後收掉或者直接被迷你皮卡摧毀。也就是說，其實有很多手段可以剋制超騎。

然而，高盃段跟中盃段就是完全不同的遊戲環境，這讓平衡像法師或超騎這種卡牌變得很有挑戰性。或許今年的某幾次平衡性調整會改動到他，但我們會很謹慎，因為他是非常受歡迎的傳奇卡。



配對機制

問：有沒有打算用更好的配對系統，或改進一下現在的機制？u/Sup4eme_Leader

答：我們知道配對機制一直以來都是大家爭論的焦點。當然我們會繼續優化它，最終我們希望能直接重製這個機制。目前我們不能透漏太多，但我們有一些想法跟長期計畫，希望讓玩家的天梯體驗更公平且更愉快。

遊戲性優化

問：能否為「三選一友誼戰」和其他模式都加一個「再玩一次」按鈕？u/HeinzDitlav

答：這個主意很不錯！謝謝你的建議！

問：能不能把魔法外卡分成幾份轉換成不同卡牌，而不是只能一次全用在同一張卡牌上？u/pooperman720

答：我們不打算增加這樣的功能。

問：我超愛選卡模式。能不能設計一個常駐的1v1選卡模式？u/pinkpetalstay

答：2021年6月更新時我們增加一系列遊戲模式。根據玩家社群的反應來看，三選一模式比一般的選卡模式更具策略性也更平衡一點，所以我們決定只新增三選一模式。隨後我們發現，一般的選卡模式也有許多愛好者，和這個問題類似的評論有很多！我們會仔細討論，看看能不能把它加到遊戲裡:）

問：我希望能自己調整表情的顯示順序。或者，第一頁只顯示我最喜歡的16個表情。遊戲團隊能不能在以後的遊戲性優化中增加這種功能？u/frozen_oijoij

答：當然，這正是我們想做的！除此之外......我們還有許多好主意唷。

問：能不能設計部落戰商店，讓玩家可以用部落戰獎勵在商店裡買各種魔法物品？u/lanerusher

答：這是個優化部落和部落戰的好點子，未來我們會考慮的！非常感謝你的建議！

問：遊戲團隊是否考慮將任務功能加回遊戲中？u/TanPlayZFN

答：把以前的任務功能照搬回來，遜。與任務類似的新功能，酷。我們已經討論過這方面的想法，目前仍在考慮當中。

問：你們能否在部落聊天裡新增一項投票功能？u/zeebrasauce

答：聽起來不錯唷！謝謝建議:)

問：每個主題季設定一張禁用卡牌，你們覺得怎麼樣？u/Chr15_8311

答：整個主題季完全禁用一張卡牌可行性不大。從玩家的角度看，如果我喜歡的某張核心卡牌被禁用一整個主題季，而我還投入大量時間去升級它，那我一定會超級不開心。我們確實有考慮過將禁用卡牌功能新增到部分模式中，但在天梯禁用卡牌不太實際。

問：能不能把無限聖水設定為常駐的遊戲模式？大家已經要求過好多次了。u/Timely_Performer9796

答：我們沒有計劃將它改為常駐模式。你可以在友誼賽中玩到這個模式，也會和其他派對模式一起輪換推出。

問：遊戲團隊能不能將1v1對戰訓練的卡牌等級限制為11級，讓大家能真的練習卡牌等級較低的牌組？u/empty_dinosaur

答：好巧，我們這禮拜才剛剛討論過這個問題！目前我們有兩種方向：

1、1v1對戰訓練依然作為派對模式，玩家用自己的卡牌等級進行遊戲，但可贏取金幣和寶箱。這樣不像天梯對戰壓力那麼大，不用擔心失去獎盃，同時也能贏取獎勵。

2、將它徹底改成練習模式，所有卡牌等級均為11級，但無法贏取獎勵。

這兩種方向各有優缺點，遊戲團隊內部一直在討論。我們會繼續考慮是否進行改動的。



問：你們有多常聽取社群建議並進行改動？u/AnnoyingDuck13264

答：每個建議我們都會認真討論的！如果有適合的話，我們就會找機會將它新增到遊戲當中。

2021年6月的更新包括許多社群建議的內容（金幣箱、對戰重播倒帶功能、更多牌組欄位等）。在探討實裝社群建議時，我們會反覆問自己幾個問題：玩家提出這個想法，想達到的是什麼效果？實裝這個想法的難度高嗎？它和遊戲中的其他功能的契合程度怎麼樣？玩家提出的建議是不是解決問題的最佳方式？我們能否想出更棒的主意來滿足玩家的需求？

其他內容

問：會不會再來一次愚人節開玩笑要更新的梗？u/moomoomachines

答：不會，絕對不會再來一次。如果要再來一次的話，也不會是今年。不會，不可能，絕對不會，一切都會很一般且正常，最一般的那種。

問：有可能推出傳奇建築卡牌嗎？u/SquarePepper5755

答：大家都很非常希望看到傳奇建築，但目前沒有推出傳奇建築卡牌的計畫唷。不過我們也沒有反對這個的想法，為什麼要反對呢？對吧？只是現在沒有這個計畫而已。

冷知識：哥布林鑽地機本來是一張傳奇卡，但是因為我們之前已經發佈過一張傳奇卡（女巫姥姥），所以決定將它設計成史詩卡。

問：推出3v3模式的機會有多大呢？如果沒有機會的話，會是什麼原因呢？對於推出3v3模式，你們有什麼樣的考慮呢？u/Robot_Seth

答：我們之前測試過這個模式，但是場面實在過於混亂，視覺效果不太好，而且對行動裝置的要求也很高。老實說，我們目前不會考慮這個模式。

問：可以讓我們使用寶石購買皇室通行券嗎？u/AliRB2000

答：很遺憾，這一點在目前的遊戲經濟體系中還無法實現。

問：你們對於遊戲的現狀滿意嗎？u/ayyerr32

答：滿意！正如我們先前所說，2021年《部落衝突:皇室戰爭》經歷了美好的一年，我們對現狀還算滿意，但我們仍有許多優化遊戲的想法，希望可以讓遊戲變得更好！

問：皮卡超人的真面目是誰？她有什麼樣的背景故事？u/KsPro7

答：她是一個彪悍的戰士，我們目前只知道這樣....

問：可以讓超級部隊挑戰成為每季推出的小遊戲嗎？u/LightStarCR

答：可以！雖然不會每季都推出，但是超級熔岩獵犬是這類新挑戰的第一次測試，我們對這次測試的結果以及玩家的反應都很滿意。:)

問：遊戲中會加入「自訂」起始卡牌牌序的功能嗎？u/Patrikinjo

答：特殊遊戲模式中可能會有這個功能（在1v1友誼戰中其實是可以選擇這個功能的），但我們不會在遊戲的所有對戰中實裝這個功能。我們認為遊戲的一個重要部分就是臨場反應。如果你手中沒有你想要的那張卡牌，要如何應對對手的攻防？如果固定起始卡牌的牌序，就會逐漸發展出「起始卡牌主流牌組」，最終遊戲的樂趣和觀賞性都會大打折扣。

問：遊戲開發團隊正在做什麼？u/SirAlphaSan

答：在準備下一次更新:D

認真來說，本次更新的重點是修改程式碼，讓我們今年接下來的工作能更加順利。坦白說，我們將本次更新視為面向玩家的「小」更新。我們對遊戲後端進行了大量優化，因此本次更新可能感覺上會較以往更新的內容「更少」。但是，這是為了在以後的更新中帶來更棒的內容。

問：你們在決定遊戲角色的圖像設計時，我覺得應該不會只有1個設計選擇，但你們最終只會選擇1個。如果是這樣的話，能不能把沒有被選上的設計圖片公佈給大家看一下？u/EVOSexyBeast

答：沒問題！其實我們有在官方社群平台上分享過一些概念圖和初始設計！像是野蠻人發射器、神箭射手和飛行器等。

問：如何參加CRL？u/lukafried

答：你要了解的一切都在皇室戰爭電競賽事官網！

問：你們是怎麼提出遊戲創意的？例如卡牌、挑戰、遊戲模式和其他更新。u/LionHeart_13

答：遊戲團隊的每個人只要一有想法就會提出來，然後我們會對此進行討論。如果這個想法可行並且效果不錯，我們就會開始著手準備。

以上就是本次Q＆A的內容，再次感謝所有提問的玩家！



《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊

