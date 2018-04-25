2018年4月25日
Blog – Clash Royale
什麼是部落戰？
第一天： 收集日
使用自己的卡牌進行對戰，贏取部落卡牌。 部落卡牌可用於在戰鬥日組建戰鬥日牌組！
你在收集日有
三次對戰機會
。
目標是盡可能的收集更多部落卡牌。
部落戰地圖上會出現多種對戰模式，選擇一種模式進行對戰後，部落戰地圖上將出現另一種對戰模式
參加任一種對戰模式都能獲得部落卡牌，但對戰獲勝可以獲得更多卡牌。
競技場等級越高，可以贏取的部落卡牌也越多。
針對各種對戰模式，組建最合適的牌組
收集日結束後，戰鬥日就開始了……
第二天： 戰鬥日
使用部落卡牌，為部落榮耀而戰！ 於最終決戰中取得最多勝場數的部落將贏得部落戰！
你在戰鬥日會有
一次對戰機會
。
戰鬥日的唯一目標是贏得最終決戰。
在戰鬥日，每位部落成員都可以從相同的部落卡牌中挑選卡牌組建牌組。
使用部落卡牌組建戰鬥日牌組，將牌組分享至部落，也可以複製部落成員分享的強力牌組！
溫馨提示：部落卡牌等級上限與你個人牌庫中對應卡牌的等級相同。 升級自己的卡牌，以使用更高等級的部落卡牌。
開始最終決戰前，你可以和部落成員進行友誼戰，測試戰鬥日牌組強度。
在部落成員進行最終決戰時，別忘了幫他們加油打氣！
戰鬥日結束後，你的部落將贏得部落獎盃，然後就可以發起新的部落戰了！
獎勵！
部落獎盃代表你的部落在部落戰期間的綜合表現。
贏取更多部落獎盃，進入更高等階的部落聯盟賽。
每個部落戰賽季結束後，你將贏得一個部落戰寶箱。
你的部落戰寶箱根據你的部落聯盟賽階等
和
你
在該賽季中部落戰的最佳戰績來決定。
取得更好排名或晉級更高階的部落聯盟賽，獲得更大的寶箱！
了解部落戰的基礎知識，相信將對你在部落戰中有所幫助。
現在，就出發吧，攜手部落！一起為榮譽而戰！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊