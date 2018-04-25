第二天： 戰鬥日

使用部落卡牌，為部落榮耀而戰！ 於最終決戰中取得最多勝場數的部落將贏得部落戰！



你在戰鬥日會有 一次對戰機會 。

戰鬥日的唯一目標是贏得最終決戰。

在戰鬥日，每位部落成員都可以從相同的部落卡牌中挑選卡牌組建牌組。

使用部落卡牌組建戰鬥日牌組，將牌組分享至部落，也可以複製部落成員分享的強力牌組！

溫馨提示：部落卡牌等級上限與你個人牌庫中對應卡牌的等級相同。 升級自己的卡牌，以使用更高等級的部落卡牌。

開始最終決戰前，你可以和部落成員進行友誼戰，測試戰鬥日牌組強度。

在部落成員進行最終決戰時，別忘了幫他們加油打氣！