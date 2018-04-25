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2018年4月25日
Blog – Clash Royale

什麼是部落戰？

部落戰是一場為期兩天的部落活動！ 部落成員同心協力，與全球部落一較高下，贏取部落戰寶箱，為部落榮譽而戰！

首先要做的是……

  • 加入一個活躍的部落！ 部落至少需要10名成員才能參加部落戰。

  • 你可以試著前往

    reddit

    Discord

    或者其他遊戲論壇來尋找最適合你的部落！

  • 國王等級必須達到8級才能參戰。

  • 只有首領和副首領可以發起部落戰。

  • 部落發起部落戰後，點選遊戲介面下方的“社交”，再點選上方的“部落戰”，即可看到部落戰地圖……

第一天： 收集日

使用自己的卡牌進行對戰，贏取部落卡牌。 部落卡牌可用於在戰鬥日組建戰鬥日牌組！

  • 你在收集日有

    三次對戰機會

  • 目標是盡可能的收集更多部落卡牌。

  • 部落戰地圖上會出現多種對戰模式，選擇一種模式進行對戰後，部落戰地圖上將出現另一種對戰模式

  • 參加任一種對戰模式都能獲得部落卡牌，但對戰獲勝可以獲得更多卡牌。

  • 競技場等級越高，可以贏取的部落卡牌也越多。

  • 針對各種對戰模式，組建最合適的牌組

  • 收集日結束後，戰鬥日就開始了……

第二天： 戰鬥日

使用部落卡牌，為部落榮耀而戰！ 於最終決戰中取得最多勝場數的部落將贏得部落戰！

  • 你在戰鬥日會有

    一次對戰機會

  • 戰鬥日的唯一目標是贏得最終決戰。

  • 在戰鬥日，每位部落成員都可以從相同的部落卡牌中挑選卡牌組建牌組。

  • 使用部落卡牌組建戰鬥日牌組，將牌組分享至部落，也可以複製部落成員分享的強力牌組！

  • 溫馨提示：部落卡牌等級上限與你個人牌庫中對應卡牌的等級相同。 升級自己的卡牌，以使用更高等級的部落卡牌。

  • 開始最終決戰前，你可以和部落成員進行友誼戰，測試戰鬥日牌組強度。

  • 在部落成員進行最終決戰時，別忘了幫他們加油打氣！

  • 戰鬥日結束後，你的部落將贏得部落獎盃，然後就可以發起新的部落戰了！

獎勵！

  • 部落獎盃代表你的部落在部落戰期間的綜合表現。

  • 贏取更多部落獎盃，進入更高等階的部落聯盟賽。

  • 每個部落戰賽季結束後，你將贏得一個部落戰寶箱。

  • 你的部落戰寶箱根據你的部落聯盟賽階等

    在該賽季中部落戰的最佳戰績來決定。

  • 取得更好排名或晉級更高階的部落聯盟賽，獲得更大的寶箱！

了解部落戰的基礎知識，相信將對你在部落戰中有所幫助。

現在，就出發吧，攜手部落！一起為榮譽而戰！

讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊