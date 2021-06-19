在夏季更新中，我們根據玩家社群的建議對部落戰進行了調整和更新！如果你還不知道調整後的內容，以下我們將為大家簡單介紹。

調整後的部落戰仍然是以週為單位展開激戰，但現在分為訓練日和對戰日，同時新增航行距離和新的戰船防禦機制！