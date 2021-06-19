2021年6月19日
Blog – Clash Royale
部落戰：夏季更新中說的調整是什麼？
在夏季更新中，我們根據玩家社群的建議對部落戰進行了調整和更新！如果你還不知道調整後的內容，以下我們將為大家簡單介紹。
調整後的部落戰仍然是以週為單位展開激戰，但現在分為訓練日和對戰日，同時新增航行距離和新的戰船防禦機制！
訓練日
每週前三天為訓練日！你可以在訓練日使用部落戰牌組進行練習，贏取金幣！訓練日期間也可以部署戰船防禦，但這完全取決於個人意願。你也可以選擇不部署防禦，而是養精蓄銳準備迎接對戰日的到來。
對戰日
是時候展現你實力了！對戰日中，你將為金幣和獎章而戰！你也可以進攻其他部落的戰船，摧毀他們的戰船防禦。
航行距離
對戰日期間參加對戰可獲得獎章獎勵，所有部落成員獲得的獎章總數將決定您的部落在排行榜上的排名。每個對戰日結束時，你的部落將根據排名獲得對應的航行距離，進而推動你的部落戰船在河道上向前航行。
戰船防禦
每個對戰日結束時，每組剩餘的戰船防禦都將轉換為部落戰船的航行距離。移除戰船修理機制！戰船防禦被摧毀後將一直保持摧毀狀態，直到該週部落戰結束，無需再修理戰船！
如果所有戰船防禦都被摧毀呢？
你的部落戰船還是可以正常航行，會繼續在河道上前進，但由於戰船防禦全部被摧毀，你的部落無法透過戰船防禦獲得額外的航行距離。
我的部落需要抵達終點線才能贏得寶箱獎勵嗎？
不需要！該週部落戰結束時，根據所在部落在河道上的航行距離，你將獲得對應的寶箱獎勵。
最後一週有什麼？
決鬥場仍然在那裡等著你！最後一週不再進行急流激戰，你的部落將直接進入決鬥場！
我們河道上見吧！