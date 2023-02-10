預計會推出：

主題季大改造

我們的目標是要讓主題季變得更有趣，並提供更多方式讓玩家解鎖他們推進遊戲進度所需的物品。

皇室通行券更新



我們正在對皇室通行券進行全面更新與升級！這代表整個設計會重製，並向不同玩家提供不同的選擇。獎勵的種類也會更豐富！



優化「活動」分頁



作為主題季大改造的一部分，我們希望透過讓挑戰變得更有吸引力並提供更多獎勵，使活動分頁（進行挑戰的地方）更有存在感。



我們還想讓那些受玩家喜愛又有趣的遊戲模式能持續更久，它們也會被放到活動分頁中。想像一下如果超級神箭射手常駐遊戲是不是很讚！



主題季貨幣及主題季商店



「貨幣」和「商店」這種詞彙通常會讓玩家投來質疑的眼光。



但這次我們覺得大家應該會喜歡！



我們收到許多意見，大家覺得活動獎勵一直以來都有點...少。



我們的新計畫是，推出一種可以透過挑戰贏取的全新主題季貨幣！讓大家可以用它在主題季商店中兌換心儀的物品。



8場勝利的獎勵不再是黃金寶箱。而是提供大家更多選擇，挑選想要的東西！