《部落衝突:皇室戰爭》2023年計畫
挑戰者們，大家好！
新的一年已然開始，我們想分享目前在進行的事情，並告訴大家在2023的上半年，我們有哪些計畫。
預計會推出：
主題季大改造
我們的目標是要讓主題季變得更有趣，並提供更多方式讓玩家解鎖他們推進遊戲進度所需的物品。
皇室通行券更新
我們正在對皇室通行券進行全面更新與升級！這代表整個設計會重製，並向不同玩家提供不同的選擇。獎勵的種類也會更豐富！
優化「活動」分頁
作為主題季大改造的一部分，我們希望透過讓挑戰變得更有吸引力並提供更多獎勵，使活動分頁（進行挑戰的地方）更有存在感。
我們還想讓那些受玩家喜愛又有趣的遊戲模式能持續更久，它們也會被放到活動分頁中。想像一下如果超級神箭射手常駐遊戲是不是很讚！
主題季貨幣及主題季商店
「貨幣」和「商店」這種詞彙通常會讓玩家投來質疑的眼光。
但這次我們覺得大家應該會喜歡！
我們收到許多意見，大家覺得活動獎勵一直以來都有點...少。
我們的新計畫是，推出一種可以透過挑戰贏取的全新主題季貨幣！讓大家可以用它在主題季商店中兌換心儀的物品。
8場勝利的獎勵不再是黃金寶箱。而是提供大家更多選擇，挑選想要的東西！
還有一件我們正在進行的事情是：
全新遊戲玩法
這是我們最重要也最令人興奮的更新，我們非常期待向大家公開詳情的那一刻，但現在還不是時候。
現在可以跟大家透漏的是，它將為《部落衝突:皇室戰爭》的遊戲玩法帶來全新的深度，讓大家能為最喜歡的卡牌解鎖全新力量。
這個全新機制將與新卡牌等級（15級）一起推出，並為大部分卡牌帶來深遠的影響。
好啦，其實還有。我們計劃在今年推出更多全新功能和一堆很酷的東西，但現在這些應該會需要花上我們半年的時間。
請注意，以上所有內容都處於非常早期的研發階段，未來還有可能調整。
如果大家有任何想法或建議，請加入我們的官方FB粉絲頁 -部落衝突:皇室戰爭Clash Royale，並留言給我們吧！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊