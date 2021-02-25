挑戰者們，大家好！

一段時間以來，我們收到玩家提出非常多關於1v1對戰時國王等級差距的建議與想法，例如在進行遊戲時玩家會遇到比自己國王等級高很多的對手。

因此我們在今日做出以下配對調整：

調整詳情

1v1配對機制

在1v1對戰中，系統在玩家配對對手時，在首先考慮獎盃數的基礎上，會優先配對與其國王等級相同或相差1級的對手，例如：國王等級為12級的玩家，將先配對國王等級為11級、12級與13級的對手。

請留意：目前1v1配對機制的首要條件仍是獎盃數，該原則不受本次調整影響。

保持配對效率

為了讓玩家能盡快配對到對手，配對對手的國王等級於每5秒增加上下1級的範圍，並在10秒後達到最大值，也就是最多相差3級。

部落戰2配對機制

特別要另外注意的是，在部落戰2的配對中，配對對手的國王等級是每20秒增加上下1級的範圍。這是根據玩家對部落戰配對相關建議與想法進行的調整，希望該調整能改善部落戰配對的情況，讓系統有更多時間為玩家配對與其國王等級相近的對手。

感謝大家回饋意見，我們會隨時留意本次調整是否出現任何問題，如發現負面影響或始終有問題存在，例如玩家長時間配對不到對手，我們將會繼續進行優化與調整！

我們競技場見！



《皇室戰爭》遊戲團隊