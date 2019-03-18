挑戰者們，大家好！



大家可能已經注意到，我們最近封禁了一批違反Supercell《服務條款》的帳號，其中大部分帳號不僅涉及帳號共用，還存在不正當的寶石交易行為。

第三方出售的寶石都是透過盜刷他人銀行卡或詐騙禮品卡的方式獲得，我們堅決打擊這種行為，希望大家也能和我們一起抵制。

以我們最近封禁的一個帳號為例，我們發現該帳號不僅存在帳號共用行為，同時還透過不正當途徑購買了150萬寶石。

在這些案例中，帳號涉及的交易被舉報存在詐騙購買，經核實後被扣除的費用由對應的交易平台進行退款，順利的話被盜取的錢款將返還給真正的主人，而購買的寶石將從購買者的帳號中扣除（寶石餘額可能會顯示為負數）。

整個過程中，我們沒有獲利，應用平台沒有獲利，帳號被封禁的玩家沒有獲利，錢財被盜用的受害者更沒有獲利，最後獲利的是實施詐騙的第三方個人或組織。

當一個帳號的寶石餘額為負數且少於一定數額時，我們將封禁該帳號，以保證對其他透過正規途徑購買寶石的玩家來說是公平的。

總而言之，在先前的封禁中，大部分帳號不僅僅是因為帳號共用被封，還因為這些帳號存在不正當的寶石交易行為。

我們將陸續在遊戲內發佈資訊，讓所有玩家了解我們是如何貫徹遊戲公平政策的，以及作為玩家如何避免違反《服務條款》，如何保護自己的帳號安全、加強自身的公平遊戲意識。

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊

