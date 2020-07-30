⚔️ 部落戰2搶先揭秘 ⚔️
挑戰者們，大家好！
我們月初向大家公佈《皇室戰爭》8月更新的預告影片，並介紹全新內容——部落戰2！ 若不想觀看影片，則可閱讀本文了解相關內容！該次更新將會對目前的部落戰進行徹底重製，並帶來其他遊戲性優化等調整。
由於目前仍持續開發中，故部落戰2部份中文名稱皆為暫定，敬請留意。 現在就為大家介紹未來部落戰2更新後，將帶來的一些重大調整（其中一部分已經在影片中介紹過囉）！
全新急流激戰 （RIVER RACE 名稱暫定）
FORMATO
O MEG terá três etapas, sendo duas online e uma presencial. O Torneio começa com a fase Open, aberta ao público geral e segue para os Playoffs, até chegar nas Finais.
As Finais presenciais do evento acontecerão no dia 22 de outubro, na Arena Carioca 1.
部落戰2賽季
部落戰2沒有收集日，玩家需要用自己牌庫中的卡牌組建4套不同的部落戰牌組！
4套部落戰牌組共包含32張不同的卡牌（每張卡牌最多只能用於一套部落戰牌組）
進行急流任務時必須使用部落戰牌組
使用過一套部落戰牌組後，需要等待一段時間才能再次使用它。
部落戰牌組的卡牌等級會與自己牌庫中的卡牌等級相同。 為部落戰做好準備，學習掌握4套不同的牌組和各種卡牌的運用吧！
全新急流任務
完成急流任務，為部落贏取榮耀，為自己贏取獎勵。 部落獲得的榮譽點越多，船員們將更有幹勁，部落戰船就會在河道中前進得更遠。 需要使用部落戰牌組來參加以下急流任務：
船塔攻防戰（Boat Battle 名稱暫定）
決鬥（Duel 名稱暫定）
1v1
訓練師（Trainer 名稱暫定）
船塢（Boatyard 名稱暫定）
我們會在後續更新中加入更多急流任務。
全新遊戲模式
決鬥
3局2勝制
獎勵最豐厚
需要至少3套部落戰牌組才能參加該模式
在決鬥模式中，玩家需要與其他玩家進行3戰2勝的對戰，最多可以攜帶4套沒有相同卡牌的牌組。
決鬥模式將有效檢驗雙方的對戰技巧，對戰的場次越多，就越能預測對方在接下來的對戰中將使用的牌組，以便選擇對應的牌組剋制。
船塔攻防戰
Estas grandes estrellas estarán en acción en las Finales Mundiales CRL22 del 23 al 25 de septiembre en vivo y en directo desde Helsinki, Finlandia. Sintoniza las transmisiones durante el fin de semana y gana fantásticas recompensas en el juego.
商人
如果你玩過《部落衝突》，一定會認出這張老面孔，他會與參加急流激戰的部落做生意，每天提供一些卡牌進行交換。 可供交換的卡牌會在一週內不斷變化，有時甚至會出現特別的交易。
部落內的換卡功能不會消失！
與商人換卡是使用換卡代幣交換卡牌的全新途徑。
獎勵
在急流激戰的過程中，可以為自己和部落贏取更多獎勵。
急流激戰結束後，部落成員將能一同分享那些獎勵（前提是你是否在部落戰中做出貢獻）
該機制類似以前的部落寶箱，部落成員需要收集獎勵，然後整個部落一起分享！
上線日期
部落戰2將於2020年8月推出。
請留意，本次更新不會和主題季第14季（8月3日）同時上線。 不過，我們會在主題季第14季中推出各種挑戰和獎勵，幫助大家為之後推出的部落戰2做好準備！
我們將在8月陸續發布更多部落戰2相關影片和文章，敬請期待。