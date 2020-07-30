挑戰者們，大家好！

我們月初向大家公佈《皇室戰爭》8月更新的預告影片，並介紹全新內容——部落戰2！ 若不想觀看影片，則可閱讀本文了解相關內容！該次更新將會對目前的部落戰進行徹底重製，並帶來其他遊戲性優化等調整。

由於目前仍持續開發中，故部落戰2部份中文名稱皆為暫定，敬請留意。 現在就為大家介紹未來部落戰2更新後，將帶來的一些重大調整（其中一部分已經在影片中介紹過囉）！