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2020年7月30日
Blog – Clash Royale

⚔️ 部落戰2搶先揭秘 ⚔️

挑戰者們，大家好！

我們月初向大家公佈《皇室戰爭》8月更新的預告影片，並介紹全新內容——部落戰2！ 若不想觀看影片，則可閱讀本文了解相關內容！該次更新將會對目前的部落戰進行徹底重製，並帶來其他遊戲性優化等調整。

由於目前仍持續開發中，故部落戰2部份中文名稱皆為暫定，敬請留意。 現在就為大家介紹未來部落戰2更新後，將帶來的一些重大調整（其中一部分已經在影片中介紹過囉）！

部落戰2搶先看

全新急流激戰 （RIVER RACE 名稱暫定）

FORMATO

O MEG terá três etapas, sendo duas online e uma presencial. O Torneio começa com a fase Open, aberta ao público geral e segue para os Playoffs, até chegar nas Finais.

As Finais presenciais do evento acontecerão no dia 22 de outubro, na Arena Carioca 1.


部落戰2賽季

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部落戰2沒有收集日，玩家需要用自己牌庫中的卡牌組建4套不同的部落戰牌組！

  • 4套部落戰牌組共包含32張不同的卡牌（每張卡牌最多只能用於一套部落戰牌組）

  • 進行急流任務時必須使用部落戰牌組

  • 使用過一套部落戰牌組後，需要等待一段時間才能再次使用它。

部落戰牌組的卡牌等級會與自己牌庫中的卡牌等級相同。 為部落戰做好準備，學習掌握4套不同的牌組和各種卡牌的運用吧！

全新急流任務

完成急流任務，為部落贏取榮耀，為自己贏取獎勵。 部落獲得的榮譽點越多，船員們將更有幹勁，部落戰船就會在河道中前進得更遠。 需要使用部落戰牌組來參加以下急流任務：

  • 船塔攻防戰（Boat Battle 名稱暫定）

  • 決鬥（Duel 名稱暫定）

  • 1v1

  • 訓練師（Trainer 名稱暫定）

  • 船塢（Boatyard 名稱暫定）

我們會在後續更新中加入更多急流任務。

全新遊戲模式

決鬥

  • 3局2勝制

  • 獎勵最豐厚

  • 需要至少3套部落戰牌組才能參加該模式

在決鬥模式中，玩家需要與其他玩家進行3戰2勝的對戰，最多可以攜帶4套沒有相同卡牌的牌組。

決鬥模式將有效檢驗雙方的對戰技巧，對戰的場次越多，就越能預測對方在接下來的對戰中將使用的牌組，以便選擇對應的牌組剋制。

船塔攻防戰

Estas grandes estrellas estarán en acción en las Finales Mundiales CRL22 del 23 al 25 de septiembre en vivo y en directo desde Helsinki, Finlandia. Sintoniza las transmisiones durante el fin de semana y gana fantásticas recompensas en el juego.

商人

如果你玩過《部落衝突》，一定會認出這張老面孔，他會與參加急流激戰的部落做生意，每天提供一些卡牌進行交換。 可供交換的卡牌會在一週內不斷變化，有時甚至會出現特別的交易。

部落內的換卡功能不會消失！

與商人換卡是使用換卡代幣交換卡牌的全新途徑。

獎勵

在急流激戰的過程中，可以為自己和部落贏取更多獎勵。

急流激戰結束後，部落成員將能一同分享那些獎勵（前提是你是否在部落戰中做出貢獻）

該機制類似以前的部落寶箱，部落成員需要收集獎勵，然後整個部落一起分享！

上線日期

部落戰2將於2020年8月推出。

請留意，本次更新不會和主題季第14季（8月3日）同時上線。 不過，我們會在主題季第14季中推出各種挑戰和獎勵，幫助大家為之後推出的部落戰2做好準備！

我們將在8月陸續發布更多部落戰2相關影片和文章，敬請期待