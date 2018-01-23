我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家的反饋建議進行資料分析之後的綜合考量。

挑戰者們可以期待定期的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。



本輪調整主要針對皇家幽靈、暗夜女巫、熔岩獵犬，還有更多卡牌的調整，敬請期待！



皇家幽靈： 傷害降低6%，進入隱身狀態所需時間從0.7秒調整為1.2秒，攻擊速度從1.7秒降至1.8秒

暗夜女巫： 會更快地召喚第一波蝙蝠

蝙蝠： 攻擊速度從1秒降至1.1秒

熔岩獵犬： 生命值提升5%

電擊車小隊： 可攻擊地面和空中單位

獵人： 射程從5格降至4格，子彈散射範圍略微縮小 （彈道射程不變，仍為6.5格）

哥布林小屋： 出兵速度從4.9秒降至5秒 （可產出的哥布林投矛手總數減少1個）

迷你皮卡： 生命值提升7%

狂暴伐木工： 生命值提升7%

迫擊炮： 最小射程從4.5格調整為3.5格

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讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊