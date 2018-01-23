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2018年1月23日
Blog – Clash Royale

1月24日平衡性調整細節！

我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家的反饋建議進行資料分析之後的綜合考量。
挑戰者們可以期待定期的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。

本輪調整主要針對皇家幽靈、暗夜女巫、熔岩獵犬，還有更多卡牌的調整，敬請期待！

  • 皇家幽靈：

    傷害降低6%，進入隱身狀態所需時間從0.7秒調整為1.2秒，攻擊速度從1.7秒降至1.8秒

  • 暗夜女巫：

    會更快地召喚第一波蝙蝠

  • 蝙蝠：

    攻擊速度從1秒降至1.1秒

  • 熔岩獵犬：

    生命值提升5%

  • 電擊車小隊：

    可攻擊地面和空中單位

  • 獵人：

    射程從5格降至4格，子彈散射範圍略微縮小

    （彈道射程不變，仍為6.5格）

  • 哥布林小屋：

    出兵速度從4.9秒降至5秒

    （可產出的哥布林投矛手總數減少1個）

  • 迷你皮卡：

    生命值提升7%

  • 狂暴伐木工：

    生命值提升7%

  • 迫擊炮：

    最小射程從4.5格調整為3.5格

如果您有任何想法或者建議，請加入我們的官方FB粉絲頁 -部落衝突:皇室戰爭 Clash Royale，並留言給我們吧！

讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊