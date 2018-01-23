2018年1月23日
Blog – Clash Royale
1月24日平衡性調整細節！
我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家的反饋建議進行資料分析之後的綜合考量。
挑戰者們可以期待定期的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。
本輪調整主要針對皇家幽靈、暗夜女巫、熔岩獵犬，還有更多卡牌的調整，敬請期待！
皇家幽靈：
傷害降低6%，進入隱身狀態所需時間從0.7秒調整為1.2秒，攻擊速度從1.7秒降至1.8秒
暗夜女巫：
會更快地召喚第一波蝙蝠
蝙蝠：
攻擊速度從1秒降至1.1秒
熔岩獵犬：
生命值提升5%
電擊車小隊：
可攻擊地面和空中單位
獵人：
射程從5格降至4格，子彈散射範圍略微縮小
（彈道射程不變，仍為6.5格）
哥布林小屋：
出兵速度從4.9秒降至5秒
（可產出的哥布林投矛手總數減少1個）
迷你皮卡：
生命值提升7%
狂暴伐木工：
生命值提升7%
迫擊炮：
最小射程從4.5格調整為3.5格
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊