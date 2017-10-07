請注意：以下平衡性調整尚未實裝到遊戲中！ 將於10月9日上線。

我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家的反饋建議進行資料分析之後的綜合考量。

挑戰者們可以期待定期的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。

本輪調整主要是針對電磁炮、特斯拉電磁塔和閃電法師，還有更多卡牌的調整，敬請期待！

電磁炮：

攻擊速度從5秒提升至4秒，傷害降低15%

電磁炮不再能秒殺同等級的電磁炮

特斯拉電磁塔：

傷害提升41%，攻擊速度從0.8秒降低至1秒

特斯拉電磁塔將能秒殺同等級的亡靈和哥布林

閃電法師：

傷害降低4%，首次攻擊出手速度減慢0.2秒

消滅對應等級的其他卡牌（或被消滅）所需攻擊次數沒有重大調整。

骷髏召喚：

持續時間從9秒提升至10秒，範圍從5減小至4，首個骷髏出現時間減慢0.5秒，骷髏出現的位置將會更為集中

消滅對應等級的其他卡牌（或被消滅）所需攻擊次數沒有重大調整。

加農炮戰車：

生命值提升5%，護盾生命值提升5%

加農炮戰車的護盾不會被對應等級超級騎士的一次躍擊或攻擊擊破。

雷電法術：

傷害降低3%，範圍從3.5減小至3

消滅對應等級的其他卡牌所需攻擊次數沒有重大調整。

哥布林投矛手：

攻擊速度從1.3秒提升至1.1秒

消滅對應等級的其他卡牌（或被消滅）所需攻擊次數沒有重大調整。

瓦基麗武神：

傷害提升5%

瓦基麗武神將可以秒殺對應等級的公主和吹箭哥布林，三次攻擊可以消滅對應等級的野蠻人。

問題修復：

幻影刺客、超級騎士：

幻影刺客突襲和超級騎士躍擊的實際距離比資料小的問題。

加農炮戰車：

兵種有時候停止攻擊加農炮戰車，以及有時被卡在摧毀戰車後面停止不動的問題。

(已移除)



兵種走位問題修復：

兵種沒有朝預期路線行進的問題。兵種行進的路線現在應該更符合預期 。

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讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊