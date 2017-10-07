10月9日平衡性調整細節！
請注意：以下平衡性調整尚未實裝到遊戲中！ 將於10月9日上線。
我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家的反饋建議進行資料分析之後的綜合考量。
挑戰者們可以期待定期的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。
本輪調整主要是針對電磁炮、特斯拉電磁塔和閃電法師，還有更多卡牌的調整，敬請期待！
電磁炮：
攻擊速度從5秒提升至4秒，傷害降低15%
電磁炮不再能秒殺同等級的電磁炮
特斯拉電磁塔：
傷害提升41%，攻擊速度從0.8秒降低至1秒
特斯拉電磁塔將能秒殺同等級的亡靈和哥布林
閃電法師：
傷害降低4%，首次攻擊出手速度減慢0.2秒
消滅對應等級的其他卡牌（或被消滅）所需攻擊次數沒有重大調整。
骷髏召喚：
持續時間從9秒提升至10秒，範圍從5減小至4，首個骷髏出現時間減慢0.5秒，骷髏出現的位置將會更為集中
消滅對應等級的其他卡牌（或被消滅）所需攻擊次數沒有重大調整。
加農炮戰車：
生命值提升5%，護盾生命值提升5%
加農炮戰車的護盾不會被對應等級超級騎士的一次躍擊或攻擊擊破。
雷電法術：
傷害降低3%，範圍從3.5減小至3
消滅對應等級的其他卡牌所需攻擊次數沒有重大調整。
哥布林投矛手：
攻擊速度從1.3秒提升至1.1秒
消滅對應等級的其他卡牌（或被消滅）所需攻擊次數沒有重大調整。
瓦基麗武神：
傷害提升5%
瓦基麗武神將可以秒殺對應等級的公主和吹箭哥布林，三次攻擊可以消滅對應等級的野蠻人。
問題修復：
幻影刺客、超級騎士：
幻影刺客突襲和超級騎士躍擊的實際距離比資料小的問題。
加農炮戰車：
兵種有時候停止攻擊加農炮戰車，以及有時被卡在摧毀戰車後面停止不動的問題。
(已移除)
兵種走位問題修復：
兵種沒有朝預期路線行進的問題。兵種行進的路線現在應該更符合預期 。
如果您有任何想法或者建議，請加入我們官方FB粉絲頁-部落衝突:皇室戰爭 Clash Royale，並留言給我們吧！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊