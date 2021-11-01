沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下免費獎勵：



1本 稀有 卡牌之書



1個 皇家外卡寶箱

10張史詩魔法外卡



20張稀有魔法外卡



50張普通魔法外卡



2把魔法鑰匙



33個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）



1張傳奇魔法外卡



以上獎勵適用於達到7階或更高競技場的玩家。

擁有皇室通行券的玩家也可以收集免費獎勵！