2021年11月3日
Blog – Clash Royale
11月4日維護公告
挑戰者們，大家好！
我們將在明天（11月4日）進行系統維護，預計維護內容如下：
修復資料移轉異常問題
更新後，一些玩家獲得高於預期設定的經驗值和星光點數。這導致一些玩家的國王等級直接升至14級，或者累積高於預期的星光點數。
如果你受到上述問題的影響，將會在本次系統維護後，於遊戲內收到一條關於調整玩家異常遊戲進度的通知。
我們將移除額外獲得的所有經驗值和星光點數。
如果國王等級被意外提升至14級，我們會將其調整至正確的等級。
如果已解鎖英雄，仍可將其保留，但需要將國王升至14級才能使用英雄卡牌。
我們將撤銷在更新後進行的星光等級升級操作，先前進行升級所花費的星光點數則將全部返還。
我們不會移除在10月27日更新後正常獲得的經驗值和星光點數，我們只會移除本次更新後你意外獲得的部分。
英雄平衡性調整
弓箭女皇
技能冷卻時間從11秒延長至15秒
技能持續時間從3.5秒減少至3秒
弓箭女皇初登競技場便展現出過強的實力。
延長技能冷卻時間後，弓箭女皇在一場對戰中不會過於頻繁使用技能。減少技能持續時間能削弱她的輸出能力，讓面對她的玩家更容易應對。
骷髏之王
傷害提升14%
傷害範圍提升30%
免疫擊退效果（復仇滾木除外）
這位不死之王的骨頭似乎不太硬，他目前還沒在競技場找到自己的一席之地。
提升骷髏之王的傷害和傷害範圍能讓他秒殺哥布林，讓他在應對人海流單位時能更快收集魂魄，發揮更大的作用。
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讓我們競技場見！
《皇室戰爭》遊戲團隊