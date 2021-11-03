挑戰者們，大家好！

我們將在明天（11月4日）進行系統維護，預計維護內容如下：

修復資料移轉異常問題



更新後，一些玩家獲得高於預期設定的經驗值和星光點數。這導致一些玩家的國王等級直接升至14級，或者累積高於預期的星光點數。

如果你受到上述問題的影響，將會在本次系統維護後，於遊戲內收到一條關於調整玩家異常遊戲進度的通知。

我們將移除額外獲得的所有經驗值和星光點數。

如果國王等級被意外提升至14級，我們會將其調整至正確的等級。

如果已解鎖英雄，仍可將其保留，但需要將國王升至14級才能使用英雄卡牌。

我們將撤銷在更新後進行的星光等級升級操作，先前進行升級所花費的星光點數則將全部返還。

我們不會移除在10月27日更新後正常獲得的經驗值和星光點數，我們只會移除本次更新後你意外獲得的部分。