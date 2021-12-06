持續時間：👇從40秒縮短為30秒，現在每次會召喚出2個骷髏兵。

出兵速度：☝️從3.1秒延長至3.3秒

最近幾個月，生成兵種的建築在競技場的登場率很高，使得對戰常常變得太被動，且令人沮喪。

縮短軍隊建築持續時間能有效減少雙倍聖水期間在場上累積的建築。比起像炸彈塔或特斯拉電磁塔這種單純的防禦類型建築，軍隊建築的防禦能力應該要更低。

毒藥法術在對抗哥布林小屋和烈焰熔爐時將變得更有效果。