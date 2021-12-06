12月平衡性調整
挑戰者們，大家好！
以下調整將於12月7日透過維護實裝到遊戲中。
卡牌列表
烈焰熔爐
哥布林小屋
野蠻人小屋
骷髏墓碑
烈焰精靈
飛斧屠夫
惡棍小隊
哥布林牢籠
女巫姥姥
特斯拉電磁塔
野蠻人攻城槌
寒冰法師
吹箭哥布林
請繼續向下閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。
烈焰熔爐
持續時間：👇從49秒縮短為33秒
出兵速度：☝️從7秒加快為6秒，被消滅時將額外產出1個烈焰精靈
生命值：👇減少17%
哥布林小屋
持續時間：👇從40秒縮短為31秒
出兵速度：☝從4.5秒加快為4秒
生命值：👇減少17%
野蠻人小屋
持續時間：👇從50秒縮短為40秒
出兵速度：☝從12.5秒加快為10秒
生命值：👇減少15%
骷髏墓碑
持續時間：👇從40秒縮短為30秒，現在每次會召喚出2個骷髏兵。
出兵速度：☝️從3.1秒延長至3.3秒
最近幾個月，生成兵種的建築在競技場的登場率很高，使得對戰常常變得太被動，且令人沮喪。
縮短軍隊建築持續時間能有效減少雙倍聖水期間在場上累積的建築。比起像炸彈塔或特斯拉電磁塔這種單純的防禦類型建築，軍隊建築的防禦能力應該要更低。
毒藥法術在對抗哥布林小屋和烈焰熔爐時將變得更有效果。
烈焰精靈
躍擊範圍：👇從2500減少為2000
此調整有助於一些遠程兵種在處理烈焰精靈時不會被擊中。
飛斧屠夫
生命值：☝️提升5%
這位頭戴面罩的廚藝愛好者現在處境有點尷尬，需要一點關懷。稍微提升生命值會讓他在競技場上變得更有存在效益。
惡棍小隊
惡棍少女的攻擊速度：☝️提升9%
長期以來，惡棍小隊的登場率一直很低。稍微加強惡棍少女應該能讓這張卡牌重回競技場。
哥布林牢籠
生命值：👇減少23%
哥布林牢籠最酷的地方在於牢籠裡的硬漢哥布林，牢籠被摧毀後，這位硬漢可以發起反攻。我們希望在削弱這張卡牌防禦能力的同時，他仍能讓敵人吃盡苦頭。
女巫姥姥
生命值：👇減少18%
盡管年事已高，女巫姥姥在競技場上依然表現強勢。這次削弱能讓玩家在應對女巫姥姥時擁有更多選擇（如萬箭齊發加上電擊法術），不用每場都帶上火球。
特斯拉電磁塔
攻擊速度：👇降低9%
特斯拉電磁塔是當前版本最強勢的建築之一。我們稍微削弱這張卡牌，應該會讓它在面對強大且持續的攻勢時不再那麼強勢。
野蠻人攻城槌
撞擊傷害：☝️提升8%
我們稍微加強野蠻人攻城槌，希望這張卡牌能夠重新適應當前版本，並成為提升勝率的選擇。
寒冰法師
部署減速（造成些許傷害並減速）
上一次被削弱後，寒冰法師的表現有點過於弱勢。新增部署減速效果能夠讓他變得更有進攻性，也更有傳奇卡的價值。
吹箭哥布林
傷害：☝️提升9%
這次加強效果簡單而有效，在面對生命值較高的目標（如野豬騎士和巨人）時，這個動作迅速的小傢伙會變得更好用。
這些調整已於12月7日透過系統維護實裝到遊戲中。
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊