2024年12月2日
Blog – Clash Royale
12月活動和挑戰
進化巨型雪球選卡 （1v1和2v2）：12月2日至9日
小心，進化巨型雪球砸過來了，快躲開！
否則，你的軍隊就會被它捲走。
⚔️挑戰：12月6日至9日
🏆獎勵：戰旗形象裝飾
暴風雪 （1v1和2v2）：12月9日至16日
不是和煦微風，而是寒冰風暴。
沒有暖暖法術？軍隊全變冰雕。
⚔️挑戰：12月13日至16日
🏆獎勵：戰旗旗面
禮從天降 （1v1）：12月16日至23日
快看，天上下起了禮物雨！
聖誕老人歡樂登場，為大家帶來節日的樂趣！記得跟緊他唷！
⚔️挑戰：12月20日至23日
🏆獎勵：戰旗（形象裝飾+旗面）
節日盛宴 （1v1和2v2）：12月23日至30日
餐桌已經擺好，狂歡即將開啟，
帶上刀叉，備好利劍；場面會變得激烈無比！
⚔️挑戰：12月27日至30日
🏆獎勵：戰旗（形象裝飾+旗面）
特別快遞（1v1和2v2）：12月30日至1月6日
部署軍隊可以為你的技能蓄能。
蓄能完畢後，即可使用特別快遞！
⚔️挑戰：1月3日至6日
🏆獎勵：戰旗（形象裝飾+旗面）
20勝挑戰：12月19日至26日
難度最高、最考驗技術的20勝挑戰回來囉！戰敗3場，挑戰結束。
贏取一款專屬表情！