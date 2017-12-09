我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家的反饋建議進行資料分析之後的綜合考量。挑戰者們可以期待定期的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。

本輪平衡性調整主要是針對野豬騎士、騎士、王子還有更多卡牌的調整，敬請期待！

野豬騎士： 攻擊速度從1.5秒降低至1.6秒，首次攻擊出手速度降低0.1秒。

騎士： 攻擊速度從1.1秒降低至1.2秒

王子： 生命值提升5％，攻擊速度從1.5秒提升至1.4秒

傷害型法術（火球、雷電法術、電擊法術、復仇滾木、毒藥法術、火箭、萬箭齊發）： 對皇家塔造成的傷害從40％降低為35％

戈侖冰人： 死亡附加的減速效果持續時間從2秒降低至1秒

骷髏氣球： 現在具有死亡附加傷害

骷髏巨人： 生命值提升5％

骷髏守衛： 傷害提升5％，生命值提升5％，攻擊速度從1.2秒提升至1.1秒。

哥布林（包括哥布林、哥布林大隊、哥布林飛桶）： 傷害降低6％

聖水收集器： 生命值降低13％

問題修復：

迫擊砲 – 已修復： 攻擊位於最近射程的目標時會卡住問題

地獄飛龍、地獄之塔 - 已修復： 打破護盾（骷髏守衛、黑暗王子、加農炮戰車）後，傷害值沒有重置的問題

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讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊