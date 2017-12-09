2017年12月9日
Blog – Clash Royale
12月12日平衡性調整細節
我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家的反饋建議進行資料分析之後的綜合考量。挑戰者們可以期待定期的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。
本輪平衡性調整主要是針對野豬騎士、騎士、王子還有更多卡牌的調整，敬請期待！
野豬騎士：
攻擊速度從1.5秒降低至1.6秒，首次攻擊出手速度降低0.1秒。
騎士：
攻擊速度從1.1秒降低至1.2秒
王子：
生命值提升5％，攻擊速度從1.5秒提升至1.4秒
傷害型法術（火球、雷電法術、電擊法術、復仇滾木、毒藥法術、火箭、萬箭齊發）：
對皇家塔造成的傷害從40％降低為35％
戈侖冰人：
死亡附加的減速效果持續時間從2秒降低至1秒
骷髏氣球：
現在具有死亡附加傷害
骷髏巨人：
生命值提升5％
骷髏守衛：
傷害提升5％，生命值提升5％，攻擊速度從1.2秒提升至1.1秒。
哥布林（包括哥布林、哥布林大隊、哥布林飛桶）：
傷害降低6％
聖水收集器：
生命值降低13％
問題修復：
迫擊砲 – 已修復：
攻擊位於最近射程的目標時會卡住問題
地獄飛龍、地獄之塔 - 已修復：
打破護盾（骷髏守衛、黑暗王子、加農炮戰車）後，傷害值沒有重置的問題
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊