升級至15級需要花費多少金幣呢？

免費、0金幣、一切全免、無。

升到15級一枚金幣都不用花！



我們聽到大家的聲音囉。在14級的時候，因為金幣花費太高，所以變得很難讓所有卡牌都升到最高級。



那要怎麼升到15級呢？用精英魔法外卡。