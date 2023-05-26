2023年5月26日
Blog – Clash Royale
15級升級費用
挑戰者們，大家好！
相信有不少人對於未來將推出15級的消息有許多疑問或者想更加了解，
現在讓我們簡單先跟大家說明一下內容！
升級至15級需要花費多少金幣呢？
免費、0金幣、一切全免、無。
升到15級一枚金幣都不用花！
我們聽到大家的聲音囉。在14級的時候，因為金幣花費太高，所以變得很難讓所有卡牌都升到最高級。
那要怎麼升到15級呢？用精英魔法外卡。
精英等級（15級/最高等級）
再見，最高等級；哈囉，精英等級。
精英等級是卡牌能達到的最大等級，其實也可以說是最高等級……但聽起來就沒那麼酷。
當卡牌達到14級時，再獲得的相同卡牌將自動轉換成精英魔法外卡，而精英魔法外卡可用在所有14級卡牌上，提升它們升至精英等級的進度。
簡單來說，精英等級就是最高等級的新名字。
那有什麼要注意的嗎？
隨著精英魔法外卡的推出，我們將移除從滿級卡牌「溢出」金幣的機制（溢出是指再次獲得滿級卡牌時，那些卡牌會自動轉換成金幣）。
但是……
玩家獲得的額外金幣
為了減少移除溢出金幣的影響，我們決定將玩家可獲得的金幣提升為更新前的3倍以上。
皇室狠惠震撼回歸！
所有卡牌升級金幣花費5折！
我們將再次舉辦皇室狠惠活動，讓大家為精英等級的推出做好準備。
皇室狠惠將在6月5日至6月18日舉辦。
更多資訊
達到精英等級並不容易。它們是目前能達到的最大等級，所以我們預計只有非常少數的玩家可以升至精英等級。這也是為什麼它們叫精英的原因！
所以在更新後大約6個月內，我們會讓傳奇之路的最高等級上限維持在14級。
部落戰和榮耀之路則可立即使用精英等級卡牌。
活動分頁的等級上限依然是11級。
精英等級和卡牌進化
卡牌進化不會只限定在精英等級卡牌。大家就算沒有精英等級卡牌，依然可以體驗到即將到來的卡牌進化功能。
更多資訊我們之後再聊……
以上內容仍在製作中，和最終版本可能會有所差異。