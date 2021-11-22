2021年11月22日
Blog – Clash Royale
20勝挑戰即將來襲！
為了迎接即將到來的CRL全球總決賽，最受歡迎且最考驗技術的挑戰回來啦！
你能否在3敗之內拿下20勝呢？
挑戰將於週四開始，持續5天：
開始時間
：台北/香港時間11月25日17:00
結束時間
：台北/香港時間11月30日17:00
如何參加？
只需前往活動頁面即可參加挑戰！
每個玩家都有
3次免費參加的機會
戰敗3場
，挑戰結束
你可以花費
10寶石
，重新參加挑戰
獲得
皇室通行券
可
不限次數重新開始
20勝挑戰
重新開始挑戰後，挑戰進度將
重置
（勝場/敗場數均被重置為0）
你可在挑戰中贏取
1個史詩寶箱
、
1個傳奇國王寶箱
以及最高
21.5萬金幣
！
贏取專屬徽章！
如果達成17勝以上，你將解鎖2021 CRL 20勝挑戰徽章！徽章將一直展示在你的個人資料介面，這將是你高超技術的最佳證明！
準備迎接20勝挑戰，也别忘記鎖定於12月3日至5日登場的CRL全球總決賽！
皇室戰爭電競賽事頻道將全程直播，記得提前訂閱頻道，才不會錯過精彩比賽！
祝你在挑戰中展現百分百實力，我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊