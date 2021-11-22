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2021年11月22日
Blog – Clash Royale

20勝挑戰即將來襲！

為了迎接即將到來的CRL全球總決賽，最受歡迎且最考驗技術的挑戰回來啦！

你能否在3敗之內拿下20勝呢？

挑戰將於週四開始，持續5天：

  • 開始時間

    ：台北/香港時間11月25日17:00

  • 結束時間

    ：台北/香港時間11月30日17:00

如何參加？

只需前往活動頁面即可參加挑戰！

  • 每個玩家都有

    3次免費參加的機會

  • 戰敗3場

    ，挑戰結束

  • 你可以花費

    10寶石

    ，重新參加挑戰

  • 獲得

    皇室通行券

    不限次數重新開始

    20勝挑戰

  • 重新開始挑戰後，挑戰進度將

    重置

    （勝場/敗場數均被重置為0）

  • 你可在挑戰中贏取

    1個史詩寶箱

    1個傳奇國王寶箱

    以及最高

    21.5萬金幣

贏取專屬徽章！

如果達成17勝以上，你將解鎖2021 CRL 20勝挑戰徽章！徽章將一直展示在你的個人資料介面，這將是你高超技術的最佳證明！

準備迎接20勝挑戰，也别忘記鎖定於12月3日至5日登場的CRL全球總決賽！

皇室戰爭電競賽事頻道將全程直播，記得提前訂閱頻道，才不會錯過精彩比賽！

祝你在挑戰中展現百分百實力，我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊