聖水花費： 從7費降低至6費

出兵速度： 從11秒減慢至15秒



每次召喚的野蠻人數量：☝️ 從2個增加至3個



持續時間： 從40秒縮短至30秒



被摧毀時召喚的野蠻人數量： 從2個減少至1個



召喚的野蠻人總數： 從10個減少至8個



野蠻人小屋溫暖舒適，但長期以來，它可以說是「最弱卡牌」的代言人。有多弱呢？跟曾經的治療法術差不多吧……



我們認為，出兵建築（野蠻人小屋、哥布林小屋、烈焰熔爐、骷髏墓碑）大行其道的版本環境會讓遊戲更趨向無趣的消極防守。當然我們也不打算把可憐的野蠻人小屋丟著不管……別擔心，這次不像治療法術，我們絕對不會推出「野蠻人精靈」！



本次重製是為了鼓勵更積極的野蠻人小屋打法。我們調整這張卡牌的多項屬性，減弱它在防守端的作用。同時，調整後的野蠻人小屋如果能不被攻擊，就可以為玩家提供更強的威力。

