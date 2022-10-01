2022年10月平衡性調整
挑戰者們，大家好！
這些調整將於10月4日透過維護實裝到遊戲中！
哥布林大隊 ☝️
聖水戈侖 ☝️
加農炮
加農炮戰車
皇家野豬
威猛礦工
迫擊炮
野蠻人小屋
請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。
哥布林大隊
哥布林投矛手數量：從2個增加至3個
這個競技場上最「綠油油」的隊伍已經在「最弱卡牌榜」上面待很久了。為了讓這群哥布林重返榮耀，我們決定把三號哥布林投矛手請回隊伍——上次看見他還是五年前，時間過得好快啊！
聖水戈侖
攻擊速度：
提升15%（全部形態）
上次聖水戈侖重製的效果還不錯，但重製後的聖水獎勵機制讓這張卡牌稍顯弱勢。我們增加聖水戈侖全部三種形態（聖水戈侖、聖水小戈侖、聖水軟泥怪）的攻擊速度，讓他進塔後能造成更大的威脅。
加農炮
生命值：降低8%
加農炮戰車
生命值（戰車被摧毀後）：降低8%
憑藉較低的聖水花費和可觀的生命值，加農炮成為目前版本最熱門的建築卡牌。我們降低加農炮的生命值，讓它更容易被摧毀，給其它防禦卡牌更多出場機會。
此改動同樣會影響加農炮戰車被摧毀後留下的加農炮。
皇家野豬
首次出手速度：減慢60%
是誰把皇家野豬放出來的？皇家野豬們已經在目前版本證明牠們的強大實力。皇家野豬在競技場上橫行霸道，對手必須完美地規劃防禦，才能避免皇家塔遭受野豬們的撞擊。我們減慢皇家野豬的首次出手速度，讓防守方的軍隊和皇家塔可以更從容地消滅它們。
威猛礦工
生命值：降低8%
威猛礦工總算成為強勢卡牌！但目前來看來，他似乎有點太威猛了。我們幫他修了鬍子，這讓他的生命值瞬間降低不少。
迫擊炮
生命值：降低7%
過去的幾個月裡，迫擊炮和骷髏之王搭配的牌組逐漸風靡競技場，這也使迫擊炮發揮出強大的威力。迫擊炮的生命值削弱後，它在戰場上的時間會變短，也更容易被對手摧毀。
野蠻人小屋
聖水花費：
從7費降低至6費
出兵速度：
從11秒減慢至15秒
每次召喚的野蠻人數量：☝️
從2個增加至3個
持續時間：
從40秒縮短至30秒
被摧毀時召喚的野蠻人數量：
從2個減少至1個
召喚的野蠻人總數：
從10個減少至8個
野蠻人小屋溫暖舒適，但長期以來，它可以說是「最弱卡牌」的代言人。有多弱呢？跟曾經的治療法術差不多吧……
我們認為，出兵建築（野蠻人小屋、哥布林小屋、烈焰熔爐、骷髏墓碑）大行其道的版本環境會讓遊戲更趨向無趣的消極防守。當然我們也不打算把可憐的野蠻人小屋丟著不管……別擔心，這次不像治療法術，我們絕對不會推出「野蠻人精靈」！
本次重製是為了鼓勵更積極的野蠻人小屋打法。我們調整這張卡牌的多項屬性，減弱它在防守端的作用。同時，調整後的野蠻人小屋如果能不被攻擊，就可以為玩家提供更強的威力。
這些調整將於10月4日（週二）透過維護實裝到遊戲中！
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊