調整原因

亡靈最近在競技場上過得不太好，所以我們決定增加傷害讓他們獲得更多的出場機會，讓大家不再總是選擇更低費的同類傷害卡牌（如蝙蝠）。

亡靈大軍擴大後的部署半徑讓他們可以更輕鬆的圍剿範圍害型部隊（如飛龍寶寶），並在圍剿後更容易存活。