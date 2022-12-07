2022年12月平衡性調整
挑戰者們，大家好！
這些調整將於今天（12月7日）透過維護實裝到遊戲中！
亡靈☝️
亡靈大軍☝️
威猛礦工☝️
鳳凰👇
絕世武僧👇
哥布林小屋🔄
即將推出
狂暴法術🔄
狂暴伐木工🔄
請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。
亡靈
亡靈大軍
傷害：
提升15%
（僅亡靈大軍）
部署時半徑提升，即亡靈之間的間隔距離增加。
調整原因
亡靈最近在競技場上過得不太好，所以我們決定增加傷害讓他們獲得更多的出場機會，讓大家不再總是選擇更低費的同類傷害卡牌（如蝙蝠）。
亡靈大軍擴大後的部署半徑讓他們可以更輕鬆的圍剿範圍害型部隊（如飛龍寶寶），並在圍剿後更容易存活。
威猛礦工
移動速度：
從中等提升至快
調整原因
自從上次削弱後（再加上絕世武僧登場），威猛礦工的出場率顯著下滑。
這次加強可以讓他更頻繁地抵達敵方皇家塔下。
鳳凰
生命值：
降低13%
調整原因
這次削弱讓鳳凰更容易被反制（閃電法術現在可以直接解決牠），並降低這張卡牌的整體強度。
絕世武僧
聖水花費：
<4費提升至5費
調整原因
絕世武僧是目前最強大的英雄，所以這項調整可以讓整體英雄的特性與聖水花費之間的關係更加平衡。
卡牌本身增加1費讓他的技能「無我境界」可以依舊維持1費，這讓技能的靈活性及容錯率跟以前一樣，但讓使用這張卡的整體聖水花費提升。
哥布林小屋
重製
每次召喚的哥布林投矛手數量：
從1個增加至3個（每個間隔0.5秒）
持續時間：
從31秒縮短至29秒
出兵速度：
從4秒減慢至10秒
召喚的哥布林投矛手總數：
從11個增加至12個
調整原因
野蠻人小屋的調整滿好的，所以讓哥布林小屋也跟上！現在每次出兵的強度更高但頻率更低，這讓出兵時第一個投矛手有機會替後面的同伴吸引火力。
這提升了這張卡牌的進攻潛力，更多同時出現的單位代表更大的影響力，且對手選擇忽略這波攻擊時付出的代價也會更大。
另一方面，在面對哥布林小屋時，每次出兵間隔的時間應該夠長，讓玩家可以有效反制。
即將推出...
狂暴法術
狂暴伐木工
重製
狂暴法術：
增加一次性傷害（隨卡牌等級變化）
範圍縮小
持續時間固定（不再隨卡牌等級變化）
（上述調整也適用於狂暴伐木工的狂暴效果）
調整原因
狂暴法術的升級機制一直有點問題，它在等級較低時偏弱，而等級較高時卻又非常強。這是因為隨著等級提升，它的持續時間增加太多了。
這次重製我們打算移除這種時間增加機制，並給予其他低費法術一些競爭力。
我們希望讓狂暴法術成為一張更泛用且更有趣的卡牌，而不是只在能特定場合發揮作用。
這些調整於今天12月7日（週三）透過維護實裝到遊戲中！
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊