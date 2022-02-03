本次調整後，黑暗王子將能跳過河道🔄

生命值： 👇減少3%



野豬可以跳過去，蠻羊也能跳過去，為什麼小馬不行呢？

在這次調整後，我們希望能在河道上帶來更多有趣的互動機制，讓對戰中充滿更多策略性。此調整可能會使兩位王子的強度過高，因此，我們小幅減少他們的生命值以作為平衡。

