2022年2月平衡性調整
挑戰者們，大家好！
以下調整已於今日實裝到遊戲中。
卡牌列表
弓箭女皇
👇
金甲騎士
👇
巨人☝️
迷你皮卡☝️
地獄之塔☝️
火槍手☝️
獵人☝️
皇家野豬
👇
蠻羊騎士👇
氣球兵🔄
王子🔄
黑暗王子🔄
請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。
弓箭女皇
技能生效期間的移動速度：👇
（從中等降為慢）
弓箭女皇在競技場上的表現依舊亮眼……甚至有點過於強勢。降低弓箭女皇技能生效期間的移動速度，可以讓她不能再像以前一樣輕鬆接近皇家塔，同時也可以削弱她在河道速攻的能力。
金甲騎士
技能冷卻時間：
☝️從8秒增加至11秒
衝鋒距離：
👇從6降低為5
金甲騎士迷人的笑容和迅猛的衝鋒為對手帶來不少困擾。
我們增加金甲騎士「閃亮衝鋒」技能的冷卻時間，讓他較難在攻防兩端連續使用「閃亮衝鋒」。此外，「閃亮衝鋒」的衝鋒距離也降低了，讓玩家們使用技能時需要更加謹慎。
巨人
生命值：
☝️提升4%
這位大個子似乎失去往日在競技場上的榮光。略微提升巨人的生命值，應該能讓他得到更多的注意。
迷你皮卡
攻擊速度：
☝️提升6%
這位煎餅愛好者最近的表現似乎不太理想。我們希望這次小幅加強能提高迷你皮卡在同類卡牌中的競爭力。
地獄之塔
首次出手速度：
☝️加快25%
地獄之塔是目前最弱勢的建築卡牌之一。加快首次出手速度後，地獄之塔能更快開始預熱，同時也讓它能更快的切換目標。
火槍手
攻擊速度：
☝️提升9%
又是一張在目前的版本中黯淡無光的元老卡牌。不過在悉心保養火槍後，她現在的攻擊速度更快了！
本次改動同樣會影響到三個火槍手。
獵人
首次出手速度：
☝️加快11%
這位擁有競技場上最帥氣鬍鬚（以及眉毛）的獵人，目前的狀態不是很好。我們加快他的首次出手速度，希望可以讓他在目前版本中擁有一席之地。
皇家野豬
傷害：
👇減少3%
是誰把皇家野豬放出來的？哦，是我們？原來如此…
去年9月的平衡性調整讓皇家野豬變得有點太強了。因此我們決定收回一部分加強的幅度。
蠻羊騎士
蠻羊騎士的減速效果將不再影響出兵速度👇
這項平衡性調整其實更像是問題修復。本次調整後，蠻羊騎士丟出的流星索將只會降低目標的移動速度，不再影響某些單位的出兵速度（例如女巫和暗夜女巫）。
感謝@MaxirusCr指出此問題！
氣球兵
傷害：
👇減少33%
攻擊速度：
☝️提升33%
氣球兵威力十足，而且有時會讓對手難以招架。
本次重製降低氣球兵單次攻擊的效益，但如果它能鎖定皇家塔展開連續攻擊，那它的威力將更加可觀。
王子
本次調整後，王子將能跳過河道🔄
生命值：
👇減少4%
黑暗王子
本次調整後，黑暗王子將能跳過河道🔄
生命值：
👇減少3%
野豬可以跳過去，蠻羊也能跳過去，為什麼小馬不行呢？
在這次調整後，我們希望能在河道上帶來更多有趣的互動機制，讓對戰中充滿更多策略性。此調整可能會使兩位王子的強度過高，因此，我們小幅減少他們的生命值以作為平衡。
這些調整目前均已實裝到遊戲中。
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊