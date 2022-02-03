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2022年2月3日
Blog – Clash Royale

2022年2月平衡性調整

挑戰者們，大家好！

以下調整已於今日實裝到遊戲中。

卡牌列表

  • 弓箭女皇

    👇

  • 金甲騎士

    👇

  • 巨人☝️

  • 迷你皮卡☝️

  • 地獄之塔☝️

  • 火槍手☝️

  • 獵人☝️

  • 皇家野豬

    👇

  • 蠻羊騎士👇

  • 氣球兵🔄

  • 王子🔄

  • 黑暗王子🔄

請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。

弓箭女皇

  • 技能生效期間的移動速度：👇

    （從中等降為慢）

弓箭女皇在競技場上的表現依舊亮眼……甚至有點過於強勢。降低弓箭女皇技能生效期間的移動速度，可以讓她不能再像以前一樣輕鬆接近皇家塔，同時也可以削弱她在河道速攻的能力。

金甲騎士

  • 技能冷卻時間：

    ☝️從8秒增加至11秒

  • 衝鋒距離：

    👇從6降低為5

金甲騎士迷人的笑容和迅猛的衝鋒為對手帶來不少困擾。

我們增加金甲騎士「閃亮衝鋒」技能的冷卻時間，讓他較難在攻防兩端連續使用「閃亮衝鋒」。此外，「閃亮衝鋒」的衝鋒距離也降低了，讓玩家們使用技能時需要更加謹慎。

巨人

  • 生命值：

    ☝️提升4%

這位大個子似乎失去往日在競技場上的榮光。略微提升巨人的生命值，應該能讓他得到更多的注意。

迷你皮卡

  • 攻擊速度：

    ☝️提升6%

這位煎餅愛好者最近的表現似乎不太理想。我們希望這次小幅加強能提高迷你皮卡在同類卡牌中的競爭力。

地獄之塔

  • 首次出手速度：

    ☝️加快25%

地獄之塔是目前最弱勢的建築卡牌之一。加快首次出手速度後，地獄之塔能更快開始預熱，同時也讓它能更快的切換目標。

火槍手

  • 攻擊速度：

    ☝️提升9%

又是一張在目前的版本中黯淡無光的元老卡牌。不過在悉心保養火槍後，她現在的攻擊速度更快了！

本次改動同樣會影響到三個火槍手。

獵人

  • 首次出手速度：

    ☝️加快11%

這位擁有競技場上最帥氣鬍鬚（以及眉毛）的獵人，目前的狀態不是很好。我們加快他的首次出手速度，希望可以讓他在目前版本中擁有一席之地。

皇家野豬

  • 傷害：

    👇減少3%

是誰把皇家野豬放出來的？哦，是我們？原來如此…

去年9月的平衡性調整讓皇家野豬變得有點太強了。因此我們決定收回一部分加強的幅度。

蠻羊騎士

  • 蠻羊騎士的減速效果將不再影響出兵速度👇

這項平衡性調整其實更像是問題修復。本次調整後，蠻羊騎士丟出的流星索將只會降低目標的移動速度，不再影響某些單位的出兵速度（例如女巫和暗夜女巫）。
感謝@MaxirusCr指出此問題！

氣球兵

  • 傷害：

    👇減少33%

  • 攻擊速度：

    ☝️提升33%

氣球兵威力十足，而且有時會讓對手難以招架。

本次重製降低氣球兵單次攻擊的效益，但如果它能鎖定皇家塔展開連續攻擊，那它的威力將更加可觀。

王子

  • 本次調整後，王子將能跳過河道🔄

  • 生命值：

    👇減少4%

黑暗王子

  • 本次調整後，黑暗王子將能跳過河道🔄

  • 生命值：

    👇減少3%

野豬可以跳過去，蠻羊也能跳過去，為什麼小馬不行呢？
在這次調整後，我們希望能在河道上帶來更多有趣的互動機制，讓對戰中充滿更多策略性。此調整可能會使兩位王子的強度過高，因此，我們小幅減少他們的生命值以作為平衡。

這些調整目前均已實裝到遊戲中。

想和我們分享你關於平衡性調整的想法或建議，請加入我們的官方FB粉絲頁 -部落衝突:皇室戰爭Clash Royale，並留言給我們吧！

讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊