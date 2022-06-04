2022年6月平衡性調整
挑戰者們，大家好！
這些調整將於6月7日（週二）透過維護實裝到遊戲中！
卡牌列表
女巫姥姥
閃電巨人
暗夜女巫
野蠻人
哥布林鑽地機
骷髏之王
復仇滾木
皇家幽靈
野蠻人滾桶
請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。
女巫姥姥
攻擊速度：提升9%
首次攻擊出手速度：提升25%
上一次平衡性調整導致女巫姥姥的使用率和勝率直線下降。這次加強藉由提升每秒傷害值，讓她能更迅速地將那些被施咒的敵人變成野豬！藉此平衡之前削弱生命值的影響。
閃電巨人
生命值：提升9%
雖然上次重製讓閃電巨人的聖水花費降低，但他也因此變得有點太脆弱。提升生命值能夠讓他對得起「巨人」的頭銜。
請注意：調整後閃電巨人的生命值大約落在8費版本與目前版本的中間。
暗夜女巫
攻擊速度：提升13%
之前的調整移除她被摧毀時召喚蝙蝠的機制，這使得她在目前版本難以立足。為強調她輔助與輸出的雙重角色定位，我們決定提升她過於緩慢的攻擊速度。
野蠻人
攻擊速度：提升7%
（受到影響的卡牌包括：野蠻人、野蠻人攻城槌、野蠻人小屋和野蠻人滾桶）
雖然野蠻人滾桶的地位很穩固，但上述卡牌近來表現都不是很好。現在滾桶的射程遭到削弱（詳見下文），讓我們有機會在遊戲中一起加強這4張野蠻人卡牌，希望可以稍微提升它們的使用率及勝率！
哥布林鑽地機
行駛速度：降低25%
顯然威猛礦工挖的每一條隧道都會讓鑽地機開得比平常更快！為了讓那些哥布林開慢一點，競技場底下的隧道已經被新鮮土壤重新填滿。
（翻譯：最近某次對威猛礦工機制的調整導致連鎖反應，意外提升哥布林鑽地機的速度，現在這個問題已被修復。）
骷髏之王
亡魂召喚：骷髏兵召喚數量上限從20個減少至18個
這位英明神武的骷髏之王一旦集滿魂魄，就會為對手帶來巨大壓力。我們已經拜託他在「召喚無盡的骷髏兵」這件事上放輕鬆一點囉。
復仇滾木
對皇家塔造成的傷害：從30%降低至20%（整體減少33%）
這根有個性的木頭能力優異且泛用性高，很長時間以來都是遊戲中最常被使用的卡牌。是時候來砍一刀了！
在認真考慮玩家們的建議後，我們決定保留它的擊退能力，但降低它對皇家塔造成的傷害。這代表著這張傳奇卡牌仍會保留擊退效果，同時也能擊殺那些用來騙出滾木的卡牌。代價就是與其他法術比起來，它對皇家塔造成的傷害比例更低囉。
皇家幽靈
隱身冷卻時間：從1.6秒延長至1.8秒
在許多版本強勢的牌組中，我們都能找到這個昏昏欲睡的傢伙，他的影響力非常大。但可能有點太大了，讓他的隱身冷卻時間延長一些可能會平衡一點。
野蠻人滾桶
射程：從5格縮短至4.5格
野蠻人滾桶和復仇滾木一樣，長久以來都是遊戲中的強勢卡牌。縮短射程後，即使對手沒有出牌應對，從滾桶中出來的野蠻人也只能攻擊到1次皇家塔，而不是2次。
這些調整將於6月7日（週二）透過維護實裝到遊戲中！
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊