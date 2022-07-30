死亡附加效果的減速時間：延長0.5秒

這位冷酷戈侖的表現其實還算不錯，但除了經典的2.6費速轉豬之外，其他牌組中很少見到他的身影。經過本次加強，我們希望他能出現在更多的牌組中，幫助他找到自己的人生方向，而不只是被野豬騎士推著走。

