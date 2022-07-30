2022年8月平衡性調整
挑戰者們，大家好！
這些調整將於8月2日（週二）透過維護實裝到遊戲中！
卡牌列表
王子
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蠻羊騎士
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超級騎士
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飛斧屠夫
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戈侖冰人
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金甲騎士
骷髏之王
閃電巨人
火球
烈焰精靈
聖水戈侖
請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。
王子
縮短衝鋒助跑距離：由3.5格縮短為3格
王子最近在競技場上表現得有點吃力。我們餵了更多的紅蘿蔔給他的小馬，讓王子可以更快地進入衝鋒狀態。本次調整不影響王子的移動速度。
蠻羊騎士
縮短衝鋒助跑距離：由3.5格縮短為3格
我們在4月的平衡性調整中削弱蠻羊騎士，她因此遭受重挫，變成非常弱勢的卡牌。在本次調整中，我們決定給蠻羊騎士和王子相同的待遇……但不包括紅蘿蔔。蠻羊不太喜歡紅蘿蔔。
超級騎士
降低躍擊起跳延遲：
由1.1秒縮短為0.9秒
與蠻羊騎士類似，在上次削弱之後，超級騎士的表現大不如前。即便如此，我們依然認為削弱他的登場傷害是一項正確的改動。因此我們決定從另一個角度切入，降低他的躍擊起跳延遲，提高對手利用低費卡牌風箏他的難度。
飛斧屠夫
提升斧頭的彈道射程：由6.5格提升為7.5格
作為競技場上手藝最棒的廚師，飛斧屠夫的勝率竟然處於墊底。因此他苦練投擲技巧，終於能把斧子丟得更遠了！不過，他的攻擊距離和斧頭的飛行時間保持不變。
戈侖冰人
死亡附加效果的減速時間：延長0.5秒
這位冷酷戈侖的表現其實還算不錯，但除了經典的2.6費速轉豬之外，其他牌組中很少見到他的身影。經過本次加強，我們希望他能出現在更多的牌組中，幫助他找到自己的人生方向，而不只是被野豬騎士推著走。
金甲騎士
生命值：降低10%
這位競技場上的萬人迷太過全能了。生命值被削弱後，金甲騎士應該會比以前更好對付。
骷髏之王
亡魂召喚技能：
骷髏兵召喚數量上限從18個減少至16個
上次調整削弱了這位不死之王，但他依然統治著競技場，因此我們決定再次降低召喚骷髏兵的數量上限。
閃電巨人
對皇家塔的反擊傷害：
降低33%
這個電力十足的大個子在上次加強後無往不利，尤其是當他與鏡像法術搭配使用時。我們很高興看到鏡像法術終於在目前版本中找到自己的一席之地，但是閃電巨人太過強勢了，需要被削弱。
火球
擊退範圍：
由1.8格縮減為1格
火球是非常熱門的法術，它能瞬間造成傷害並打出擊退效果，讓其他法術卡牌黯然失色。經過這次削弱，我們希望能降低這張卡牌的萬用程度，讓玩家多嘗試其他法術。
烈焰精靈
傷害：
降低9%
烈焰精靈是目前版本最強的精靈卡牌，沒有之一。因此，我們有必要稍微降低他的傷害。但他依然能夠瞬間把哥布林燒成灰……抱歉了，哥布林。
聖水戈侖
調整後，對手消滅各階段型態的聖水戈侖都後將獲得聖水
聖水戈侖本體生命值：提升9%
聖水小戈侖生命值：
提升6%
對手消滅各階段型態的聖水戈侖時可獲得的聖水數量如下：
聖水戈侖本體：1聖水
聖水小戈侖：每個0.5聖水（共1聖水）
聖水軟泥怪：每個0.5聖水（共2聖水）
可獲得的聖水總數不變，仍然為4。調整後的聖水戈侖會讓對手更早獲得聖水，因此我們小幅度提升聖水戈侖本體和聖水小戈侖的生命值。
我們希望擺脫「聖水戈侖+戰爭天使+雷電飛龍+狂暴法術」這個固定組合，讓這幾張卡牌單飛時也能發光發熱。重製聖水戈侖只是我們朝這個目標邁出的第一步。
這些調整將於8月2日（週二）透過維護實裝到遊戲中！
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊