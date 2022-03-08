皇冠大行動來囉！
參加《皇室戰爭》史上最盛大的社群活動——The Royale Crown Down（皇冠大行動），一起慶祝皇室戰爭6周年！
3月12日至24日，所有玩家都可以加入自己喜愛的社群隊伍來參加本次活動，每支社群隊伍分別將由一位內容創作者擔任隊長！
參加3個遊戲內挑戰，贏取積分，獲得成就和獎勵，每天幫助你的社群隊伍在Clash地圖上佔據更多格子！
全球排名每日更新，你可以持續追蹤你所在社群隊伍的進度，直到確定最終排名。
皇室聯賽
開始時間：台北/香港時間3月12日17:00
結束時間：台北/香港時間3月17日17:00
首次參加免費，淘汰出局後無法重新參加。
戰敗5場，淘汰出局，盡力贏得更多勝利吧！收集獎勵，勇攀顛峰！
2v2挑戰
開始時間：台北/香港時間3月17日17:00
結束時間：台北/香港時間3月21日17:00
贏得9場勝利即可完成挑戰，戰敗3場，淘汰出局。
首次參加免費，淘汰出局後可使用50寶石重新參加（獲取皇室通行券可免費重新參加）。
在2v2挑戰中，你可以和好友組隊奮戰，也可以和隨機玩家並肩作戰！沒有特殊模式，在經典2v2對戰中正面交鋒。
Legendaray無限聖水挑戰
開始時間：台北/香港時間3月21日17:00
結束時間：台北/香港時間3月25日17:00
贏得9場勝利即可完成挑戰，戰敗3場，淘汰出局。
首次參加免費，淘汰出局後可使用50寶石重新參加（獲取皇室通行券可免費重新參加）。
作為最受歡迎、戰況最激烈的遊戲模式之一，無限聖水挑戰將以特別挑戰的形式強勢回歸！你能跟上節奏嗎？
來看看隊長們是誰吧！
ARTUBE CLASH：火槍手隊
OUAHLEOUFF：野蠻人隊
BENIJU：野豬騎士隊
SIRTAG：哥布林隊
CLASHART：迷你皮卡隊
JOJONAS：蠻羊騎士隊
GRAX：飛龍寶寶隊
けんつめし（Kentsumeshi、Knet）：骷髏兵隊
ORANGE JUICE：弓箭手隊
YOSOYRICK：女巫隊
JUNE：騎士隊
CLASH WITH ASH：法師隊
人人有獎！
參加挑戰，為你選擇的社群隊伍贏取積分，還可解鎖專屬成就和獎勵，如：
治療好夥伴專屬表情
魔法金幣，由隊長分發給社群成員
特別活動
還有更多精彩獎勵！
超級驚喜
在活動中贏得第一的社群隊伍，不僅可以名揚皇室戰爭玩家社群，獲得永恆的榮耀，還可獲得獨特秘密獎勵！