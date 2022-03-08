Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2022年3月8日
Blog – Clash Royale

皇冠大行動來囉！

參加《皇室戰爭》史上最盛大的社群活動——The Royale Crown Down皇冠大行動），一起慶祝皇室戰爭6周年！


3月12日至24日，所有玩家都可以加入自己喜愛的社群隊伍來參加本次活動，每支社群隊伍分別將由一位內容創作者擔任隊長！

參加3個遊戲內挑戰，贏取積分，獲得成就和獎勵，每天幫助你的社群隊伍在Clash地圖上佔據更多格子！

全球排名每日更新，你可以持續追蹤你所在社群隊伍的進度，直到確定最終排名。

皇室聯賽

  • 開始時間：台北/香港時間3月12日17:00

  • 結束時間：台北/香港時間3月17日17:00

  • 首次參加免費，淘汰出局後無法重新參加。

戰敗5場，淘汰出局，盡力贏得更多勝利吧！收集獎勵，勇攀顛峰！

2v2挑戰

  • 開始時間：台北/香港時間3月17日17:00

  • 結束時間：台北/香港時間3月21日17:00

  • 贏得9場勝利即可完成挑戰，戰敗3場，淘汰出局。

  • 首次參加免費，淘汰出局後可使用50寶石重新參加（獲取皇室通行券可免費重新參加）。

在2v2挑戰中，你可以和好友組隊奮戰，也可以和隨機玩家並肩作戰！沒有特殊模式，在經典2v2對戰中正面交鋒。

Legendaray無限聖水挑戰

  • 開始時間：台北/香港時間3月21日17:00

  • 結束時間：台北/香港時間3月25日17:00

  • 贏得9場勝利即可完成挑戰，戰敗3場，淘汰出局。

  • 首次參加免費，淘汰出局後可使用50寶石重新參加（獲取皇室通行券可免費重新參加）。

作為最受歡迎、戰況最激烈的遊戲模式之一，無限聖水挑戰將以特別挑戰的形式強勢回歸！你能跟上節奏嗎？

來看看隊長們是誰吧！

ARTUBE CLASH：火槍手隊

OUAHLEOUFF：野蠻人隊

BENIJU：野豬騎士隊

SIRTAG：哥布林隊

CLASHART：迷你皮卡隊

JOJONAS：蠻羊騎士隊

GRAX：飛龍寶寶隊

けんつめし（Kentsumeshi、Knet）：骷髏兵隊

ORANGE JUICE：弓箭手隊

YOSOYRICK：女巫隊

JUNE：騎士隊

CLASH WITH ASH：法師隊

人人有獎！

參加挑戰，為你選擇的社群隊伍贏取積分，還可解鎖專屬成就和獎勵，如：

  • 治療好夥伴專屬表情

  • 魔法金幣，由隊長分發給社群成員

  • 特別活動

  • 還有更多精彩獎勵！

超級驚喜

在活動中贏得第一的社群隊伍，不僅可以名揚皇室戰爭玩家社群，獲得永恆的榮耀，還可獲得獨特秘密獎勵！

一起來慶祝吧！

前往皇冠大行動官網了解更多資訊，使用Supercell ID即可直接報名！報名成功後，遊戲內將自動更新你的活動進度。

準備迎接這場超盛大的社群活動吧！

我們競技場見！

小提醒1：建議前往活動官網前，先將遊戲進度綁定Supercell ID。若在綁定Supercell ID上有相關問題，請查看本篇介紹，或透過遊戲內設定中的幫助與支援聯絡玩家支援團隊，由他們協助您。

小提醒2：由於當前活動官網參加活動的玩家較多，故當前可能在登入上會遇到網頁錯誤等提示，建議稍後或者明天再嘗試將Supercell ID與網站綁定。