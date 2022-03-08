一起來慶祝吧！

前往皇冠大行動官網了解更多資訊，使用Supercell ID即可直接報名！報名成功後，遊戲內將自動更新你的活動進度。

準備迎接這場超盛大的社群活動吧！



我們競技場見！

小提醒1：建議前往活動官網前，先將遊戲進度綁定Supercell ID。若在綁定Supercell ID上有相關問題，請查看本篇介紹，或透過遊戲內設定中的幫助與支援聯絡玩家支援團隊，由他們協助您。

小提醒2：由於當前活動官網參加活動的玩家較多，故當前可能在登入上會遇到網頁錯誤等提示，建議稍後或者明天再嘗試將Supercell ID與網站綁定。