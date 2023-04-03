惡棍少年生命值：提升6%

惡棍少女首次出手速度：從0.8秒縮短至0.5秒（提升38%）

部署範圍：從1.9格提升至3格

這張卡牌的整體定位維持不變，惡棍少年比騎士生命值更高但攻擊力更低；惡棍少女比弓箭手攻擊力更高但生命值更低。



惡棍少年：生命值的提升讓惡棍少年成為最好用的小型肉盾之一，足以跟瓦基麗武神媲美（盡管每秒傷害低很多）。



惡棍少女：這讓惡棍少女的首次出手速度追上遊戲中其他遠程部隊的水準。



部署範圍：惡棍小隊現在站得更為分散，但一顆精準投擲的火球仍然可以同時砸中3人。