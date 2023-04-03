2023年4月平衡性調整
挑戰者們，大家好！
以下平衡性調整將於4月4日（星期二）實裝。
弓箭手
首次出手速度：從0.1秒延長至0.5秒（降低80%）
弓箭手的首次出手速度是0.1秒（和瓦基麗武神差不多），這是遊戲中前幾快的出手速度，讓她們在大多數遭遇戰中都能成功射出一箭。在上次調整中，我們提升她們的攻擊速度，這次將首次出手速度延長至0.5秒，讓她們與其他同類卡牌更接近，同時讓玩家有更多時間應對這張卡牌。
掘地礦工
對皇家塔傷害：降低17%
這次調整讓他對皇家塔造成傷害的效率降低，但作為小型肉盾或用來騷擾敵人時依然很好用。
金甲騎士
衝鋒距離：從6格縮短為5.5格（減少8%）
現在這位金髮男孩需要更靠近目標才能向敵人發起衝鋒。
鳳凰
死亡附加傷害：減少10%
削弱鳳凰的死亡附加傷害應該會進一步降低牠的影響力，但需要空中部隊時，牠依然不失為一個好選擇。結合重甲亡靈的加強，讓鳳凰在同類卡牌中不再那麼強勢。
重甲亡靈
攻擊速度：從1.6減少至1.5（提升6%）
和鳳凰相比，調整後重甲亡靈每秒傷害/聖水的效益更高，這讓它成為一個更好的空中部隊選擇。
烈焰熔爐
出兵速度：加快1秒（從6秒縮短為5秒）
持續時間：減少5秒（從33秒縮短為28秒）
烈焰熔爐的出兵速度稍微提升，這會讓它變成一張更全面的建築卡牌。為了使生成的烈焰精靈總數維持在7個，它的持續時間也減少了。
哥布林投矛手
射程：從5格提升至5.5格（提升10%）
哥布林投矛手目前遠遠落後於其他遠程支援單位。這項調整能讓他們贏過一部分同類部隊。這項調整還會影響到哥布林小屋、哥布林大隊和哥布林巨人產出的哥布林投矛手。
惡棍小隊
惡棍少年生命值：提升6%
惡棍少女首次出手速度：從0.8秒縮短至0.5秒（提升38%）
部署範圍：從1.9格提升至3格
這張卡牌的整體定位維持不變，惡棍少年比騎士生命值更高但攻擊力更低；惡棍少女比弓箭手攻擊力更高但生命值更低。
惡棍少年：生命值的提升讓惡棍少年成為最好用的小型肉盾之一，足以跟瓦基麗武神媲美（盡管每秒傷害低很多）。
惡棍少女：這讓惡棍少女的首次出手速度追上遊戲中其他遠程部隊的水準。
部署範圍：惡棍小隊現在站得更為分散，但一顆精準投擲的火球仍然可以同時砸中3人。
觀察卡牌列表
毒藥法術
旋風法術