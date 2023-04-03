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2023年4月3日
Blog – Clash Royale

2023年4月平衡性調整

挑戰者們，大家好！

以下平衡性調整將於4月4日（星期二）實裝。

弓箭手

  • 首次出手速度：從0.1秒延長至0.5秒（降低80%）

弓箭手的首次出手速度是0.1秒（和瓦基麗武神差不多），這是遊戲中前幾快的出手速度，讓她們在大多數遭遇戰中都能成功射出一箭。在上次調整中，我們提升她們的攻擊速度，這次將首次出手速度延長至0.5秒，讓她們與其他同類卡牌更接近，同時讓玩家有更多時間應對這張卡牌。

掘地礦工

  • 對皇家塔傷害：降低17%

這次調整讓他對皇家塔造成傷害的效率降低，但作為小型肉盾或用來騷擾敵人時依然很好用。

金甲騎士

  • 衝鋒距離：從6格縮短為5.5格（減少8%）

現在這位金髮男孩需要更靠近目標才能向敵人發起衝鋒。

鳳凰

  • 死亡附加傷害：減少10%

削弱鳳凰的死亡附加傷害應該會進一步降低牠的影響力，但需要空中部隊時，牠依然不失為一個好選擇。結合重甲亡靈的加強，讓鳳凰在同類卡牌中不再那麼強勢。

重甲亡靈

  • 攻擊速度：從1.6減少至1.5（提升6%）

和鳳凰相比，調整後重甲亡靈每秒傷害/聖水的效益更高，這讓它成為一個更好的空中部隊選擇。

烈焰熔爐

  • 出兵速度：加快1秒（從6秒縮短為5秒）

  • 持續時間：減少5秒（從33秒縮短為28秒）

烈焰熔爐的出兵速度稍微提升，這會讓它變成一張更全面的建築卡牌。為了使生成的烈焰精靈總數維持在7個，它的持續時間也減少了。

哥布林投矛手

  • 射程：從5格提升至5.5格（提升10%）

哥布林投矛手目前遠遠落後於其他遠程支援單位。這項調整能讓他們贏過一部分同類部隊。這項調整還會影響到哥布林小屋、哥布林大隊和哥布林巨人產出的哥布林投矛手。

惡棍小隊

  • 惡棍少年生命值：提升6%

  • 惡棍少女首次出手速度：從0.8秒縮短至0.5秒（提升38%）

  • 部署範圍：從1.9格提升至3格

這張卡牌的整體定位維持不變，惡棍少年比騎士生命值更高但攻擊力更低惡棍少女比弓箭手攻擊力更高但生命值更低

惡棍少年：生命值的提升讓惡棍少年成為最好用的小型肉盾之一，足以跟瓦基麗武神媲美（盡管每秒傷害低很多）。

惡棍少女：這讓惡棍少女的首次出手速度追上遊戲中其他遠程部隊的水準。

部署範圍：惡棍小隊現在站得更為分散，但一顆精準投擲的火球仍然可以同時砸中3人。

觀察卡牌列表

  • 毒藥法術

  • 旋風法術