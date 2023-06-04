2023年6月4日
Blog – Clash Royale
2023年6月平衡性調整
挑戰者們，大家好！
以下平衡性調整將於6月6日（星期二）實裝。
寒冰法師
登場傷害範圍：2.5格提升為3格[提升20%]
寒冰法師在目前的Meta中勝率較低，有點被大家遺忘的感覺。希望這一改動能讓他的登場傷害變得更好用。
暗夜女巫
被消滅時召喚蝙蝠：1隻
暗夜女巫已經有一段時間沒有展現身為傳奇卡牌的威力。希望把這隻蝙蝠還給她能讓她好過一點。
骷髏飛龍
生命值：提升5.8%
部署範圍：1格提升為1.5格[提升50%]
骷髏飛龍在卡牌使用率中一直處於墊底。這次調整增強骷髏飛龍的承傷能力。另外，我們還提升了部署範圍，這應該會讓牠們變得更難對付。
戰爭天使
登場治療量：201（相當於同等級治療精靈的50%）
登場治療範圍：2.5格
我們希望這次調整能讓大家開發更多戰爭天使的玩法，而不只是用她來輔助推進。
哥布林
每個單位的部署時間間隔：0.1秒增加至0.2秒 [降低50%]
快速部署讓哥布林可以迅速包圍敵方單位，這使得他們在近幾週成為熱門卡牌。因此在這次調整中，我們削弱哥布林在這方面的能力。
哥布林小屋
被摧毀時生成的哥布林投矛手數量：3個減少至 1個
上次對哥布林投矛手進行調整後，哥布林小屋成為目前Meta中非常好用的卡牌。我們希望透過這次調整來削弱這張卡牌的強度，同時不至於完全抵銷上次調整為它帶來的優勢。
威猛礦工
生命值：降低2.2%
威猛礦工在高端對戰中大行其道，勝率和使用率都很高。本次調整的目標是為了降低他的熱度，讓他與其他英雄更接近。
鳳凰
攻擊速度：減少11%
鳳凰的使用率和勝率仍然非常高，需要我們做進一步的調整。
冰雪精靈
冰凍效果持續時間：減少7.7%
冰雪精靈過牌快、用途多，還有實用的冰凍效果，這使得它非常熱門，在很多牌組中都有一席之地。我們希望能透過這次調整削弱一下它的功效。