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2023年8月8日
Blog – Clash Royale

2023年8月平衡性調整

挑戰者們，大家好！

以下平衡性調整將於8月8日（星期二）維護後實裝。

進化煙火射手

  • 生命值：降低9.4%

  • 射擊時的退後距離：由2格降低為1格

  • 移除火花的傷害疊加效果

在目前版本中，進化煙火射手每次攻擊所留下的火花，在命中相同位置時造成的疊加傷害太高了。
移除傷害疊加效果將大幅降低她的傷害輸出。
除了這項調整，我們還將降低她的生命值、移除射擊時額外退後距離，進一步削弱她的生存能力。

進化皇家巨人

  • 生命值：降低8.3%

進化後的皇家巨人有著非常強的生存能力，在很多情況下都能迎難而上，所以有必要降低他的生命值。

  • 第1階段傷害持續時間：從2秒增加為2.25秒

  • 第2階段傷害持續時間：從2秒增加為2.25秒

  • 達到最高傷害所需時間：從4秒增加為4.5秒（+12.5%）

盡管之前生命值被削弱，威猛礦工的使用率依然穩居第一，遙遙領先其他英雄。
這次調整後，他的鑽機需要花費更長時間才能達到最高傷害，應該能降低他的進攻能力。

哥布林巨人

  • 生命值：提升6%

這個綠色的大塊頭現在有點落於人後了，希望這次加強能稍微提高他在巨人同儕間的競爭力。

野蠻人攻城槌

  • 攻城槌生命值：提升6%

  • 衝鋒助跑距離：從3.5格降低為3格 （-14.3%）

調整後，野蠻人攻城槌的衝鋒助跑距離將和王子、蠻羊騎士等同類卡牌保持一致，可以更快展開衝鋒。

特斯拉電磁塔

  • 攻擊速度：從1.2秒調整為1.1秒（變快）

要對付只會攻擊建築的單位，大部分玩家都會選擇炸彈塔。這次對特斯拉電磁塔的加強就是為了提升它在炸彈塔面前的競爭力，讓它能獲得更多玩家的青睞。

進化骷髏兵

  • 進化所需次數：從3次降低為2次

  • 最大數量：從8個降低為6個

作為首批推出的進化卡牌，骷髏兵的使用率遠不如其他進化卡牌。
因此我們決定減少它的進化所需次數。 但為了平衡這次的大幅加強，我們同時將生成骷髏兵的最大數量從8個降低為6個。