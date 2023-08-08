生命值：降低9.4%

射擊時的退後距離：由2格降低為1格

移除火花的傷害疊加效果

在目前版本中，進化煙火射手每次攻擊所留下的火花，在命中相同位置時造成的疊加傷害太高了。

移除傷害疊加效果將大幅降低她的傷害輸出。

除了這項調整，我們還將降低她的生命值、移除射擊時額外退後距離，進一步削弱她的生存能力。