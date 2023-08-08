2023年8月平衡性調整
挑戰者們，大家好！
以下平衡性調整將於8月8日（星期二）維護後實裝。
進化煙火射手
生命值：降低9.4%
射擊時的退後距離：由2格降低為1格
移除火花的傷害疊加效果
在目前版本中，進化煙火射手每次攻擊所留下的火花，在命中相同位置時造成的疊加傷害太高了。
移除傷害疊加效果將大幅降低她的傷害輸出。
除了這項調整，我們還將降低她的生命值、移除射擊時額外退後距離，進一步削弱她的生存能力。
進化皇家巨人
生命值：降低8.3%
進化後的皇家巨人有著非常強的生存能力，在很多情況下都能迎難而上，所以有必要降低他的生命值。
第1階段傷害持續時間：從2秒增加為2.25秒
第2階段傷害持續時間：從2秒增加為2.25秒
達到最高傷害所需時間：從4秒增加為4.5秒（+12.5%）
盡管之前生命值被削弱，威猛礦工的使用率依然穩居第一，遙遙領先其他英雄。
這次調整後，他的鑽機需要花費更長時間才能達到最高傷害，應該能降低他的進攻能力。
哥布林巨人
生命值：提升6%
這個綠色的大塊頭現在有點落於人後了，希望這次加強能稍微提高他在巨人同儕間的競爭力。
野蠻人攻城槌
攻城槌生命值：提升6%
衝鋒助跑距離：從3.5格降低為3格 （-14.3%）
調整後，野蠻人攻城槌的衝鋒助跑距離將和王子、蠻羊騎士等同類卡牌保持一致，可以更快展開衝鋒。
特斯拉電磁塔
攻擊速度：從1.2秒調整為1.1秒（變快）
要對付只會攻擊建築的單位，大部分玩家都會選擇炸彈塔。這次對特斯拉電磁塔的加強就是為了提升它在炸彈塔面前的競爭力，讓它能獲得更多玩家的青睞。
進化骷髏兵
進化所需次數：從3次降低為2次
最大數量：從8個降低為6個
作為首批推出的進化卡牌，骷髏兵的使用率遠不如其他進化卡牌。
因此我們決定減少它的進化所需次數。 但為了平衡這次的大幅加強，我們同時將生成骷髏兵的最大數量從8個降低為6個。