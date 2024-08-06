2024年8月平衡性調整！
萬箭齊發
💥對皇家塔傷害 ：
從111降低至93（-16%）
完整發揮萬箭齊發的效果，同時順便「蹭」一下敵方皇家塔的做法很常見，而且操作難度也不高。因此，我們在本次調整中降低了它對皇家塔的傷害，使其對戰局走向的影響變小。
進化哥布林鑽地機
移除第二次破土而出時額外召喚的哥布林
由於每次使用進化哥布林鑽地機時，幾乎都能對皇家塔造成傷害，所以速轉進化鑽地機牌組現在非常流行。我們移除了進化哥布林鑽地機額外召喚的一個哥布林，以鼓勵大家調整牌組，使用更多其他卡牌來造成傷害。
法師
❤️生命值：
從720提升至754（+5%）
🛡️護盾生命值（進化）：從296降低至190（-36%）
進化法師在防守上太過強大，要對付他的護盾，往往需要花不少聖水使用高費法術。現在，像電擊法術等低費法術將可摧毀他的護盾。同時，我們提升了法師的基礎生命值，這讓他能撐過毒藥法術。因此，像電擊法術+毒藥法術這樣的組合將無法直接處理掉進化法師。
加農炮戰車
⏱️戰車狀態下的攻擊速度:
從1秒加快至0.9秒（10%）
加農炮戰車的使用率長期以來都不算高，因此我們將這張卡牌兩種狀態下的攻擊速度調整為一致，以便讓它更有競爭力。
閃電法師
🟢 登場傷害範圍 ：
從2.5擴大至3（+20%）
本次調整將使閃電法師的登場傷害範圍和寒冰法師保持一致，藉此提高他登場效果的實用性和強度。
哥布林機甲
🚀火箭攻擊速度：從4秒加快至3.5秒（13%）
哥布林機甲被削弱生命值之後，想要讓它的火箭發揮作用實在太困難了。我們加快了火箭的攻擊速度，讓哥布林機甲的表現更加穩定。
獵人
❤️生命值：
從838提升至884（+6%）
獵人在面對近戰軍隊時太過脆弱，需要提升生命值，以符合其近距離交戰的定位。
寒冰法師
🟢 攻擊濺射範圍：
從1擴大至1.5（+50%）
寒冰法師攻擊的濺射效果對他而言至關重要，在搭配旋風法術使用時更是如此。本次調整我們擴大了他的攻擊濺射範圍，以讓他有更穩定的表現。
虛空法術
💥傷害（1個目標）：
從544降低至472（-13%）
💥傷害（5+目標）：
從48提升至76（+58%）
虛空法術在打出聖水優勢方面的能力太強了，尤其是用它對付4費/5費的遠程軍隊時，如神箭射手、雷電飛龍、弓箭女皇等。我們調整了虛空法術不同情況下的傷害，降低它反制高費遠程軍隊的效果，同時也讓它在面對一群軍隊時不會太過無力。
骷髏飛龍
❤️生命值：
從563降低至560（約1%）
在調整前，比起15級的法師，11級的法師需要多攻擊一次才能摧毀同等級的骷髏飛龍。這個對抗情況的不一致需要進行調整。調整後，法師摧毀同等級的骷髏飛龍所需的攻擊次數都是兩次。