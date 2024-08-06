虛空法術在打出聖水優勢方面的能力太強了，尤其是用它對付4費/5費的遠程軍隊時，如神箭射手、雷電飛龍、弓箭女皇等。我們調整了虛空法術不同情況下的傷害，降低它反制高費遠程軍隊的效果，同時也讓它在面對一群軍隊時不會太過無力。