2018年4月20日
Blog – Clash Royale
4月24日平衡性調整細節！
小提醒：以下平衡性調整尚未實裝到遊戲中！將於4月24日上線。
我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家回報的遊戲心得與建議進行資料分析之後的綜合考量。 挑戰者們可以期待定期的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。
黑暗王子：
護盾生命值降低25%
哥布林投矛手（包括哥布林大隊中和哥布林小屋中產生的哥布林投矛手）：
攻擊速度從1.1秒降至1.2秒
野蠻人滾桶：
射程從6.5提升至7
騎士：
生命值提升3%
吹箭哥布林：
傷害提升3%
冰雪精靈：
傷害降低4%、冰凍時間從1.5秒降至1秒
骷髏氣球：
骷髏兵數量從6個提升至7個
雷電法術：
範圍從3提升至3.5
旋風法術：
持續時間從2.5秒降至2秒、每秒傷害提升21%（總傷害降低3%）
法術：
現在可以在競技場的河道上施放法術
神箭射手：
能更有效地攻擊移動中的目標
問題修復：
調整後，在鎖定皇家塔的情況下，若女巫召喚骷髏時因被骷髏擠開而導致皇家塔超出她的射程，女巫不會更換目標。
問題修復：
調整後，電磁炮蓄力時若被擊退而導致目標超出射程，電磁炮不需要再重新蓄力。
問題修復：
調整後，加農炮戰車在護盾被打掉後會被正常鎖定為目標。
問題修復：
調整後，獵人將可以擊中自己正上方的目標。
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊