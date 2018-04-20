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2018年4月20日
Blog – Clash Royale

4月24日平衡性調整細節！

小提醒：以下平衡性調整尚未實裝到遊戲中！將於4月24日上線。

我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家回報的遊戲心得與建議進行資料分析之後的綜合考量。 挑戰者們可以期待定期的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。

  • 黑暗王子：

    護盾生命值降低25%

  • 哥布林投矛手（包括哥布林大隊中和哥布林小屋中產生的哥布林投矛手）：

    攻擊速度從1.1秒降至1.2秒

  • 野蠻人滾桶：

    射程從6.5提升至7

  • 騎士：

    生命值提升3%

  • 吹箭哥布林：

    傷害提升3%

  • 冰雪精靈：

    傷害降低4%、冰凍時間從1.5秒降至1秒

  • 骷髏氣球：

    骷髏兵數量從6個提升至7個

  • 雷電法術：

    範圍從3提升至3.5

  • 旋風法術：

    持續時間從2.5秒降至2秒、每秒傷害提升21%（總傷害降低3%）

  • 法術：

    現在可以在競技場的河道上施放法術

  • 神箭射手：

    能更有效地攻擊移動中的目標

  • 問題修復：

    調整後，在鎖定皇家塔的情況下，若女巫召喚骷髏時因被骷髏擠開而導致皇家塔超出她的射程，女巫不會更換目標。

  • 問題修復：

    調整後，電磁炮蓄力時若被擊退而導致目標超出射程，電磁炮不需要再重新蓄力。

  • 問題修復：

    調整後，加農炮戰車在護盾被打掉後會被正常鎖定為目標。

  • 問題修復：

    調整後，獵人將可以擊中自己正上方的目標。 

如果您有任何想法或者建議，請加入我們的官方FB粉絲頁部落衝突:皇室戰爭 Clash Royale，並留言給我們吧！

讓我們競技場見！ 

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊