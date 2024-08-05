2024年8月5日
Blog – Clash Royale
8月金幣狂歡節！
快來參加8月金幣狂歡節！8月5日至12日，金幣將灑遍皇室國度！有3個活動同時進行？升級折扣、額外金幣和里程碑獎勵？真是一場金幣狂歡！
以下是具體內容：
皇室狠惠！
整整一週，所有卡牌升級的金幣費用減半！
淘金大作戰！
想獲得額外金幣？那就快來摧毀皇家塔吧！
根據競技場階等，最多可贏取12萬金幣！
活動期間每天可獲得的金幣詳情如下：
1至4階競技場：5,000金幣
5至7階競技場：10,000金幣
8至10階競技場：15,000金幣
11階競技場及以上：20,000金幣
里程碑活動！
花費金幣，獲取獎勵。就這麼簡單！
以下是里程碑和獎勵詳情：
5,000金幣：1個黃金寶箱
10,000金幣：500張隨機普通卡牌
20,000金幣：5把魔法鑰匙
50,000金幣：100張隨機稀有卡牌
100,000金幣：1個魔法寶箱
200,000金幣：50張隨機史詩卡牌
300,000金幣：1個巨型寶箱
450,000金幣：3張傳奇魔法外卡
600,000金幣：皇家外卡寶箱
750,000金幣：1個傳奇國王寶箱（如果在10階競技場或以下，則會獲得國王寶箱）
準備好迎接這場金幣狂歡了嗎？快來參加對戰吧！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊