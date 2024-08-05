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2024年8月5日
Blog – Clash Royale

8月金幣狂歡節！

快來參加8月金幣狂歡節！8月5日至12日，金幣將灑遍皇室國度！有3個活動同時進行？升級折扣、額外金幣和里程碑獎勵？真是一場金幣狂歡！

以下是具體內容：

皇室狠惠！

整整一週，所有卡牌升級的金幣費用減半

淘金大作戰！

想獲得額外金幣？那就快來摧毀皇家塔吧！

根據競技場階等，最多可贏取12萬金幣

活動期間每天可獲得的金幣詳情如下：

  • 1至4階競技場：5,000金幣

  • 5至7階競技場：10,000金幣

  • 8至10階競技場：15,000金幣

  • 11階競技場及以上：20,000金幣

里程碑活動！

花費金幣，獲取獎勵。就這麼簡單！

以下是里程碑和獎勵詳情：

  • 5,000金幣：1個黃金寶箱

  • 10,000金幣：500張隨機普通卡牌

  • 20,000金幣：5把魔法鑰匙

  • 50,000金幣：100張隨機稀有卡牌

  • 100,000金幣：1個魔法寶箱

  • 200,000金幣：50張隨機史詩卡牌

  • 300,000金幣：1個巨型寶箱

  • 450,000金幣：3張傳奇魔法外卡

  • 600,000金幣：皇家外卡寶箱

  • 750,000金幣：1個傳奇國王寶箱（如果在10階競技場或以下，則會獲得國王寶箱）

準備好迎接這場金幣狂歡了嗎？快來參加對戰吧！

我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊