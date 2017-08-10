請注意：以下平衡性調整尚未實裝至遊戲中！ 將於8月11日上線。

我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家的反饋建議進行資料分析之後的綜合考量。挑戰者們可以期待定期的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。

本輪調整主要是針對暗夜女巫、野蠻人攻城槌和骷髏召喚等，還有更多卡牌的調整，敬請期待！





暗夜女巫： 傷害降低9%、射程降低11%、召喚蝙蝠的頻率由6秒一次降至7秒一次、陣亡時召喚出的蝙蝠數量由3隻減少至2隻

野蠻人攻城槌： 登場後需要更長的時間才會發起衝鋒，攻城槌掉落後需要更長的時間野蠻人才會現身

骷髏召喚： 持續時間由10秒減少至9秒，召喚的骷髏數量由17個減少至15個

閃電法師： 生命值降低2%

治療法術： 持續時間由3秒減少至2.5秒

迷你皮卡： 傷害提升4.6%

X連弩： 部署時間從4秒減少至3.5秒

迫擊炮： 部署時間從4秒減少至3.5秒

黑暗王子： 傷害增加6%、攻擊速度從1.5秒提升至1.4秒

寒冰法師： 傷害增加10%、攻擊速度從1.5秒降低至1.7秒

蝙蝠： 蝙蝠數量由4隻增加至5隻

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讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊