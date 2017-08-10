2017年8月10日
Blog – Clash Royale
8月11日平衡性調整細節！
請注意：以下平衡性調整尚未實裝至遊戲中！ 將於8月11日上線。
我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家的反饋建議進行資料分析之後的綜合考量。挑戰者們可以期待定期的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。
本輪調整主要是針對暗夜女巫、野蠻人攻城槌和骷髏召喚等，還有更多卡牌的調整，敬請期待！
暗夜女巫：
傷害降低9%、射程降低11%、召喚蝙蝠的頻率由6秒一次降至7秒一次、陣亡時召喚出的蝙蝠數量由3隻減少至2隻
野蠻人攻城槌：
登場後需要更長的時間才會發起衝鋒，攻城槌掉落後需要更長的時間野蠻人才會現身
骷髏召喚：
持續時間由10秒減少至9秒，召喚的骷髏數量由17個減少至15個
閃電法師：
生命值降低2%
治療法術：
持續時間由3秒減少至2.5秒
迷你皮卡：
傷害提升4.6%
X連弩：
部署時間從4秒減少至3.5秒
迫擊炮：
部署時間從4秒減少至3.5秒
黑暗王子：
傷害增加6%、攻擊速度從1.5秒提升至1.4秒
寒冰法師：
傷害增加10%、攻擊速度從1.5秒降低至1.7秒
蝙蝠：
蝙蝠數量由4隻增加至5隻
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊