2017年7月17日
Blog – Clash Royale
Clash公仔是如何誕生的呢？
製作這些公仔花費我們不少的心思！
用公仔將Clash世界中的角色帶到現實世界——這個點子最初是在2015年冒出來的。我們當時在首爾辦公室設計一個野蠻人的公仔原型，並展示給遊戲團隊。大家都覺得這個公仔原型非常棒，於是計畫從遊戲中挑選出五個首發角色作為原型製作公仔。
我們知道，無論製作哪個角色的公仔，都必須做得栩栩如生，就像是遊戲中的角色來到現實世界！我們希望，當大家收到公仔並從包裝拿出時，能感覺到這個公仔是遊戲的延伸，而不僅僅只是一個雕像。
為了達成這項目標，我們需要優秀的合作夥伴來幫助我們，打造出和Supercell遊戲一樣高品質的公仔。很幸運，我們找到這樣的合作夥伴——Kotobukiya（壽屋）。
在我們找到優秀的合作夥伴，並選定公仔的遊戲角色原型後，剩下的就是細節上的問題了——不計其數的細節問題。
例如：我們從成千上百種顏色中為野蠻人的腰帶挑選合適的顏色；野蠻人的瞳孔是否需要放大或縮小；弓箭手的弓其弧度需要調節一度還是兩度等等。我們幾乎考慮到所有的細節。
現在，我們準備好了！非常高興告訴大家——我們首批六款公仔現在可供購買了！
除了我們的官方周邊商店外，其他地方是買不到的哦！
Clash公仔僅在Supercell官方周邊商店出售：shop.supercell.com
Clash公仔優惠套裝（可單獨購買）：shop.supercell.com/products/figure-bundle-limited
快把這些公仔帶回家吧！
小提醒：目前Supercell周邊商店頁面僅支援英文。但同時我們也正在努力完善其他語言的使用，希望未來能帶給大家更好的體驗，也敬請大家期待！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊