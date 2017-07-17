我們知道，無論製作哪個角色的公仔，都必須做得栩栩如生，就像是遊戲中的角色來到現實世界！我們希望，當大家收到公仔並從包裝拿出時，能感覺到這個公仔是遊戲的延伸，而不僅僅只是一個雕像。

為了達成這項目標，我們需要優秀的合作夥伴來幫助我們，打造出和Supercell遊戲一樣高品質的公仔。很幸運，我們找到這樣的合作夥伴——Kotobukiya（壽屋）。

