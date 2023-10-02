🦇蝙蝠進化選卡：10月2日至9日

體驗蝙蝠進化！

⚔️挑戰：10月6日至9日



⚰驚恐墓園：10月9日至16日

小心這些骷髏墓碑！

⚔️挑戰：10月13日至16日*領取免費戰旗！



🍬不給糖就搗蛋：10月16日至23日

這裡有南瓜，但它們是好南瓜還是壞南瓜呢？

⚔️挑戰：10月20日至23日



🐖野豬狂歡：10月23日至30日

敵方野豬......敵方野豬，無處不在！

⚔️挑戰：10月27日至30日*領取免費表情！



👻勇闖鬼鎮：10月30日至11月6日

有夠嚇人。

⚔️挑戰：11月3日至6日*領取免費戰旗！