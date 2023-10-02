2023年10月2日
Blog – Clash Royale
Clash萬聖節
各位小鬼們，歡迎來到最驚悚的主題季......Clash萬聖節！
我們為大家準備了惡作劇_和_糖果，還有一張全新進化卡牌！
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全新進化卡牌
比蝙蝠更酷的是什麼？吸血蝙蝠。進化所需次數達2次後，蝙蝠將進入進化形態，每次攻擊都會治療自己，並可使生命值超出上限！
活動與挑戰
🦇蝙蝠進化選卡：10月2日至9日
體驗蝙蝠進化！
⚔️挑戰：10月6日至9日
⚰驚恐墓園：10月9日至16日
小心這些骷髏墓碑！
⚔️挑戰：10月13日至16日*領取免費戰旗！
🍬不給糖就搗蛋：10月16日至23日
這裡有南瓜，但它們是好南瓜還是壞南瓜呢？
⚔️挑戰：10月20日至23日
🐖野豬狂歡：10月23日至30日
敵方野豬......敵方野豬，無處不在！
⚔️挑戰：10月27日至30日*領取免費表情！
👻勇闖鬼鎮：10月30日至11月6日
有夠嚇人。
⚔️挑戰：11月3日至6日*領取免費戰旗！
👑經典皇家聯賽👑
10月7日至11日
👑三倍聖水聯賽👑
10月21日至25日
驚悚外觀
快去商店獲取咒術廚房皇家塔造型。
別忘了領取挑戰中的免費獎勵唷！