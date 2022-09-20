2022年9月20日
CRL全球總決賽直播派對！

全球總決賽直播派對

CRL全球總決賽將在本週末超燃開戰！為了讓本次全球總決賽更加特別，我們將在以下地點舉辦超酷的線下直播派對，大家可以與其他玩家齊聚一堂，一起觀看全球總決賽直播！如果大家就在派對地點附近，那就來一起欣賞這場顛峰之戰吧！

台灣 台北 - INSTAGRAM

  • 地點：波赫士領地精品咖啡館Borges

  • 地址：台北市中山區明水路441號 -

    在Google地圖上查看

  • 日期：9月24日/9月25日

  • 開放時間：15:00至次日02:00

  • 直播開始時間：15:00

  • 報名：

    點擊此處

印尼 雅加達 - INSTAGRAM

  • 地點：MALACCA TOAST KEDOYA

  • 地址：Jl.Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec.Kb.Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia -

    在Google地圖上查看

  • 日期：9月23日/9月24日/9月25日

  • 開放時間：14:00至次日01:00

  • 直播開始時間：14:00

  • 報名：

    點擊此處

菲律賓 馬尼拉 - INSTAGRAM

  • 地點：Flight 88

  • 地址：22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines -

    在Google地圖上查看

  • 日期：9月23日/9月24日/9月25日

  • 開放時間：15:00至次日02:00

  • 直播開始時間：15:00

  • 報名：

    點擊此處

新加坡 - INSTAGRAM

  • 地點：Pop Mart Flagshipstore

  • 地址：Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -

    在Google地圖上查看

  • 日期：9月23日/9月24日/9月25日

  • 開放時間：9月23日、9月24日為16:00至20:00，9月25日為16:00至18:00

  • 直播開始時間：15:00

  • 無需報名即可參加

東京 日本

  • 地點：Akihabara Esports Square

  • 地址：Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo -

    在Google地圖上查看

  • 日期：9月24日/9月25日

  • 開放時間：15:00至次日6:00

  • 直播開始時間：16:00

  • 報名：

    點擊此處

德國 柏林

  • 地點：LvL Gaming

  • 地址：Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany -

    在Google地圖上查看

  • 日期：9月23日/9月24日/9月25日

  • 開放時間：09:00至次日02:00

  • 直播開始時間：09:00

  • 無需報名即可參加

英國 倫敦 - INSTAGRAM

  • 地點：Melt Down

  • 地址：342 Caledonian Rd, London N1 1BB, United Kingdom -

    在Google地圖上查看

  • 日期：9月23日/9月24日/9月25日

  • 開放時間：08:00至次日02:00

  • 直播開始時間：08:00

  • 無需報名即可參加

西班牙 馬德里 - INSTAGRAM

  • 地點：Elite Gaming Center

  • 地址：Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain -

    在Google地圖上查看

  • 日期：9月23日/9月24日/9月25日

  • 開放時間：09:00至22:00

  • 直播開始時間：09:00

  • 無需報名即可參加

法國 巴黎 - INSTAGRAM

  • 地點：Melt Down

  • 地址：33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France -

    在Google地圖上查看

  • 日期：9月23日/9月24日/9月25日

  • 開放時間：09:00至次日02:00

  • 直播開始時間：09:00

  • 無需報名即可參加

義大利 羅馬 - INSTAGRAM

  • 地點：White Rabbit

  • 地址：Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italie -

    在Google地圖上查看

  • 日期：9月23日/9月24日/9月25日

  • 開放時間：09:00至次日02:00

  • 直播開始時間：09:00

  • 無需報名即可參加

祝所有全球總決賽參賽選手一切順利，期待在直播派對與大家一起觀看精彩賽事！

我們競技場見！