CRL全球總決賽直播派對！
全球總決賽直播派對
CRL全球總決賽將在本週末超燃開戰！為了讓本次全球總決賽更加特別，我們將在以下地點舉辦超酷的線下直播派對，大家可以與其他玩家齊聚一堂，一起觀看全球總決賽直播！如果大家就在派對地點附近，那就來一起欣賞這場顛峰之戰吧！
台灣 台北 - INSTAGRAM
地點：波赫士領地精品咖啡館Borges
地址：台北市中山區明水路441號 -
日期：9月24日/9月25日
開放時間：15:00至次日02:00
直播開始時間：15:00
報名：
印尼 雅加達 - INSTAGRAM
地點：MALACCA TOAST KEDOYA
地址：Jl.Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec.Kb.Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia -
日期：9月23日/9月24日/9月25日
開放時間：14:00至次日01:00
直播開始時間：14:00
報名：
菲律賓 馬尼拉 - INSTAGRAM
地點：Flight 88
地址：22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines -
日期：9月23日/9月24日/9月25日
開放時間：15:00至次日02:00
直播開始時間：15:00
報名：
新加坡 - INSTAGRAM
地點：Pop Mart Flagshipstore
地址：Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -
日期：9月23日/9月24日/9月25日
開放時間：9月23日、9月24日為16:00至20:00，9月25日為16:00至18:00
直播開始時間：15:00
無需報名即可參加
東京 日本
地點：Akihabara Esports Square
地址：Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo -
日期：9月24日/9月25日
開放時間：15:00至次日6:00
直播開始時間：16:00
報名：
德國 柏林
地點：LvL Gaming
地址：Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany -
日期：9月23日/9月24日/9月25日
開放時間：09:00至次日02:00
直播開始時間：09:00
無需報名即可參加
英國 倫敦 - INSTAGRAM
地點：Melt Down
地址：342 Caledonian Rd, London N1 1BB, United Kingdom -
日期：9月23日/9月24日/9月25日
開放時間：08:00至次日02:00
直播開始時間：08:00
無需報名即可參加
西班牙 馬德里 - INSTAGRAM
地點：Elite Gaming Center
地址：Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain -
日期：9月23日/9月24日/9月25日
開放時間：09:00至22:00
直播開始時間：09:00
無需報名即可參加
法國 巴黎 - INSTAGRAM
地點：Melt Down
地址：33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France -
日期：9月23日/9月24日/9月25日
開放時間：09:00至次日02:00
直播開始時間：09:00
無需報名即可參加
義大利 羅馬 - INSTAGRAM
地點：White Rabbit
地址：Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italie -
日期：9月23日/9月24日/9月25日
開放時間：09:00至次日02:00
直播開始時間：09:00
無需報名即可參加
祝所有全球總決賽參賽選手一切順利，期待在直播派對與大家一起觀看精彩賽事！
我們競技場見！