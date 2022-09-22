2022年9月22日
Blog – Clash Royale
CRL全球總決賽觀賽說明！一起獲取徽章！皇家塔造型等獎勵！
大家好！
我們誠邀各位一起觀看皇室戰爭職業聯賽全球總決賽！
全球總決賽將透過「Clash嘉年華網站」直播，屆時大家可以觀看比賽、參與互動並贏取超讚獎勵！
現在就去看看吧！連結：event.clashroyale.com
參與越多互動，獲取獎勵越豐富！無論是《部落衝突:皇室戰爭》還是《部落衝突》的全球總決賽，你都可以透過觀看直播、參與互動、預測比賽結果並獲得對應積分！
可以獲得哪些獎勵呢？一起來看看吧！
比賽日期和直播時間：
特別提醒：
要參加活動贏取獎勵，你需要
（1）註冊並登入Supercell ID了解更多詳情
（2）觀看直播並參與互動，即可獲得積分（積分可用來兌換獎勵）。
在遊戲內綁定Supercell ID，做好準備加入這場電競狂歡吧！
請注意：
收集獎勵後，可能需要等待1小時才會在遊戲裡收到獎勵。
直播派對規則！
我們將在許多地方舉辦超酷的線下直播派對，大家可以與其他玩家齊聚一堂，一起觀看全球總決賽直播！如果你就在直播派對地點附近，那就來一起欣賞這場顛峰之戰吧！直播派對舉辦地點請查看此處！（部分地區限定可領取現場小禮物的人數，但未報名者仍可前往參加活動。）
祝所有全球總決賽參賽選手一切順利！
期待在直播派對與你一起觀看精彩賽事！
我們競技場見！