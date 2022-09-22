特別提醒：

要參加活動贏取獎勵，你需要

（1）註冊並登入Supercell ID了解更多詳情

（2）觀看直播並參與互動，即可獲得積分（積分可用來兌換獎勵）。

在遊戲內綁定Supercell ID，做好準備加入這場電競狂歡吧！

請注意：

收集獎勵後，可能需要等待1小時才會在遊戲裡收到獎勵。

直播派對規則！

我們將在許多地方舉辦超酷的線下直播派對，大家可以與其他玩家齊聚一堂，一起觀看全球總決賽直播！如果你就在直播派對地點附近，那就來一起欣賞這場顛峰之戰吧！直播派對舉辦地點請查看此處！（部分地區限定可領取現場小禮物的人數，但未報名者仍可前往參加活動。）

祝所有全球總決賽參賽選手一切順利！

期待在直播派對與你一起觀看精彩賽事！

我們競技場見！