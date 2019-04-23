2019年4月23日
Blog – Clash Royale
【Newtoiral】你的牌組將會出現在節目中？還能拿寶石獎勵？
全新一季的Newtoiral來啦！
這檔以教學牌組為主，並於中文、韓文、英文等亞洲賽區賽事頻道播出的皇室節目，
要向大家募集牌組囉！
經節目採用就能獲得1000寶石！
還能讓自己獨具魅力的牌組聞名亞洲！
喜歡設計牌組？操作技巧絕佳？
千萬不要錯過投稿活動唷！
現在就來看看該怎麼投稿吧！
【Newtoiral 等你來投稿】
◎玩家投稿信箱：crlasia2019@gmail.com
◎玩家投稿必要資訊：
玩家ID（於遊戲中設定內可查看）
推薦牌組（可條列所有卡牌名稱或提供遊戲內牌組截圖）
推薦原因及該牌組的使用技巧
◎玩家投稿加分項目：
使用該牌組實際打一場遊戲的影片
其他與牌組相關資訊（像是想出牌組的過程等可以讓製作單位容易了解或在節目中與大家分享的內容）
◎活動投稿時間：即日起至2019 CRL 亞洲賽區第一賽季結束。
◎採用獎勵：1000寶石
獲勝獎勵：若主持人或來賓於節目中使用該牌組獲勝，將可再獲得1000寶石。
◎注意事項：
玩家ID若填寫錯誤，可能導致無法發獎，敬請留意。
若推薦牌組相同，將以投稿時間為準，較前的投稿玩家才可獲獎。
信件標題不拘，但請勿使用不雅字詞。
投稿信件可使用中文。
若未被採用將不另外通知，敬請見諒。
若主持人或來賓使用牌組獲得多場勝利，仍僅能獲得一次獲勝獎勵。
主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
主辦單位保留此次活動的最終決策權 。
【2019 CRL 亞洲賽區 賽事資訊】
2019 CRL 亞洲賽區第一賽季 將於4月25日（四）18:00 正式開賽！
記得提前訂閱皇室戰爭職業聯賽 亞洲賽區頻道！並鎖定頻道觀看直播為選手們加油唷！
2019 CRL 亞洲賽區第一賽季 賽制說明，請見本篇文章！
2019 CRL 亞洲賽區第一賽季 選手名單，請見本篇文章！