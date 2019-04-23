◎玩家投稿信箱：crlasia2019@gmail.com



◎玩家投稿必要資訊：

推薦原因及該牌組的使用技巧

推薦牌組（可條列所有卡牌名稱或提供遊戲內牌組截圖）

◎玩家投稿加分項目：

其他與牌組相關資訊（像是想出牌組的過程等可以讓製作單位容易了解或在節目中與大家分享的內容）

使用該牌組實際打一場遊戲的影片

◎活動投稿時間：即日起至2019 CRL 亞洲賽區第一賽季結束。

◎採用獎勵：1000寶石

獲勝獎勵：若主持人或來賓於節目中使用該牌組獲勝，將可再獲得1000寶石。

◎注意事項：

玩家ID若填寫錯誤，可能導致無法發獎，敬請留意。

若推薦牌組相同，將以投稿時間為準，較前的投稿玩家才可獲獎。

信件標題不拘，但請勿使用不雅字詞。

投稿信件可使用中文。

若未被採用將不另外通知，敬請見諒。

若主持人或來賓使用牌組獲得多場勝利，仍僅能獲得一次獲勝獎勵。

主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。