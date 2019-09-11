【Newtorial】特別活動：說個想法！寶石跟上！
全新一季的Newtorial來啦！
本季的主題是牌組創起來（Deck Maker）！
將介紹或組建各式牌組，以及更多內容！
喜歡嘗試不同牌組的話！請記得要到皇室戰爭職業聯賽 亞洲賽區觀看節目唷！
Newtorial：牌組創起來每集將分為Part1和Part2兩部，除特殊內容外，每集的Part1和Part2兩部均將於該週的星期三與星期五推出，舉例來說EP.1-1於9月11日推出，則EP.1-2會於9月13日發佈，以此列推！如果有特殊情形，會再於影片留言告訴大家！
新主題也迎來新活動！詳情如下：
【Newtorial】特別活動：說個想法！寶石跟上！
活動時間：
2019年9月11日影片發佈後至11月21日23:59
1至5集（EP.1至EP.5），每部影片從發佈後至10月14日23:59截止
6至10集（EP.6至EP.10），每部影片從發佈後至11月21日23:59截止
活動說明：
於皇室戰爭職業聯賽亞洲賽區頻道，其最新一季Newtorial牌組創起來系列任一影片中留言，就能參加活動。
每週推出一集，分Part1和Part2兩部。
留言重點：
說出對該部節目的想法或建議等內容均可！
活動獎勵：
250寶石（從每部影片抽出1位）
得獎公佈：
1到5集（EP.1至EP.5）總計10部影片，將於10月15日公佈在每部影片下方。（延後至10月18日公佈）
6至10集（EP.6至EP.10）總計10部影片，將於11月22日公佈在每部影片下方。
注意事項：
每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
得獎者需於
得獎名單公佈
5
天內
以信件標題：【Newtorial】特別活動，並附上玩家名稱、玩家標籤、YT頭像截圖發送至crlasia2019@gmail.com。
獎勵分兩批次發放，1到5集（EP.1至EP.5）於EP.5-2得獎名單回傳資料時間截止後14個工作天內統一發送，6至10集（EP.6至EP.10）於EP.10-2得獎名單回傳資料時間截止後14個工作天內統一發送。
若於非皇室戰爭職業聯賽亞洲賽區頻道之Newtorial牌組創起來系列影片留言則無法獲取抽獎資格。
留言請勿涉及人身攻擊、政治、宗教、種族歧視、性別歧視等侮辱性文字。
主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
主辦單位保留此次活動的最終決策權。
請記得訂閱並留意每週皇室戰爭職業聯賽亞洲賽區頻道推出的Newtorial牌組創起來系列影影片，才不會錯失參加活動獲取寶石的機會唷。