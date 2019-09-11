【Newtorial】特別活動：說個想法！寶石跟上！

活動時間： 2019年9月11日影片發佈後至11月21日23:59

1至5集（EP.1至EP.5），每部影片從發佈後至10月14日23:59截止

6至10集（EP.6至EP.10），每部影片從發佈後至11月21日23:59截止



活動說明：

於皇室戰爭職業聯賽亞洲賽區頻道，其最新一季Newtorial牌組創起來系列任一影片中留言，就能參加活動。

每週推出一集，分Part1和Part2兩部。



留言重點：

說出對該部節目的想法或建議等內容均可！

活動獎勵：



250寶石（從每部影片抽出1位）



得獎公佈：

1到5集（EP.1至EP.5）總計10部影片，將於10月15日公佈在每部影片下方。（延後至10月18日公佈）



6至10集（EP.6至EP.10）總計10部影片，將於11月22日公佈在每部影片下方。



注意事項：