Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2020年7月23日
Blog – Clash Royale

No Tilt 20勝挑戰！

你相信自己的實力嗎？

你能否在3敗之內拿下20勝？

完成20勝挑戰，即可獲得超豐厚遊戲內獎勵，還可獲得參加《皇室戰爭》No Tilt全球錦標賽的資格，總獎金池超過5萬美元！*

如何參加？

No Tilt 20勝挑戰將於今天展開！

  • 開始時間：台北/香港時間7月23日16:00

  • 結束時間：台北/香港時間7月26日16:00

  • Saturday, 18th [15:00 UTC]

    Allan Franzotti

    [Portuguese]

  • Saturday, 18th [17:00 UTC]

    Juicy J

    [English]

  • Saturday, 18th [19:00 UTC]

    Decow do Canal

    [Portuguese]

  • Saturday, 18th [00:00 UTC]

    Rhaegar

    [Spanish]

  • Sunday, 19th [15:00 UTC]

    Revolaimar

    [Spanish]

  • Sunday, 19th [17:00 UTC]

    Joga Na Tela

    [Portuguese]

  • Sunday, 19th [19:00 UTC]

    Bielvinis

    [Portuguese]

  • Sunday, 19th [00:00 UTC]

    Nando Clash

    [Portuguese]

  • Monday, 20th [15:00 UTC]

    Rockstar

    [Spanish]

  • Monday, 20th [17:00 UTC]

    DrekzeNN

    [Spanish]

  • Monday, 20th [19:00 UTC]

    Pompeyo

    [Spanish]

  • Monday, 20th [00:00 UTC]

    Artube

    [Portuguese]

  • Tuesday, 21th [15:00 UTC]

    Kodigo

    [Spanish]

  • Tuesday, 21th [17:00 UTC]

    Shelbi

    [Spanish]

  • Tuesday, 21th [19:00 UTC]

    xDeltamk

    [English]

  • Tuesday, 21th [00:00 UTC]

    Sergio Ramos

    [Spanish]

  • Wednesday, 22th [15:00 UTC]

    Revolaimar

    [Spanish]

  • Wednesday, 22th [17:00 UTC]

    Joga Na Tela

    [Portuguese]

  • Wednesday, 22th [19:00 UTC]

    Madraider

    [Spanish]

  • Wednesday, 22th [00:00 UTC]

    Kashman

    [English]

  • Thursday, 23th [15:00 UTC]

    Allan Franzotti

    [Portuguese]

  • Thursday, 23th [17:00 UTC]

    Adrian Piedra

    [Spanish]

  • Thursday, 23th [19:00 UTC]

    Sweep

    [English]

  • Thursday, 23th [00:00 UTC]

    LucasXGamer

    [Portuguese]

  • Friday, 24th [15:00 UTC]

    Kashman

    [English]

  • Friday, 24th [17:00 UTC]

    Yosoyrick

    [Spanish]

  • Friday, 24th [19:00 UTC]

    Zach

    [English]

  • Friday, 24th [00:00 UTC]

    DrekzeNN

    [Spanish]

  • Saturday, 25th [15:00 UTC]

    PedroTM

    [Portuguese]

  • Saturday, 25th [17:00 UTC]

    Decow do Canal

    [Portuguese]

  • Saturday, 25th [19:00 UTC]

    Kennedy Clash

    [Portuguese]

  • Saturday, 25th [00:00 UTC]

    Pompeyo

    [Spanish]


If you are from the NA or LATAM regions, do not miss your chance to grab your Golden Ticket!