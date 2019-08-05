皇室通行券主題季第2季
什麼是皇室通行券？
皇室通行券可以解鎖專屬的獎勵和尊享福利。贏取皇冠，解鎖第2季皇室通行券各階等獎勵和皇冠寶箱！
專屬內容
以下為「主題季第2季：翻船記」專屬內容！
求生沙堡塔造型
專屬表情
以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第2季中獲取！
共有35階等的獎勵
皇室通行券獎勵包括：
皇室通行券雷電寶箱（包含稀有卡、史詩卡和傳奇卡）
金幣
換卡代幣
每個寶箱最多有7次雷電換卡機會（注1）
2個傳奇寶箱（注2）
注1：您可以使用換卡機會更換卡牌，讓您有更多機會獲得想要的卡牌。
注2：您需要在主題季開始前達到7階競技場或以上才有機會獲得這2個傳奇寶箱
皇室通行券尊享福利
獲取皇室通行券後，您將立即解鎖以下尊享福利：
重新參加或繼續參加特別挑戰活動不限次數
寶箱佇列解鎖尊享福利：選定下一個排入佇列解鎖的寶箱，它將自動開始解鎖！
所有皇室通行券寶箱和皇冠寶箱都將獲得雷電換卡機會
皇室通行券專屬金色名稱
獲取皇室通行券後如何贏得獎勵？
進行對戰，贏得皇冠，就可以逐步解鎖皇室通行券獎勵。
擁有皇室通行券
每贏得10個皇冠可解鎖一個階等的獎勵，每階等的獎勵包含1個皇室通行券獎勵和1個皇冠寶箱。
無需等待系統逐步開放獎勵，只需贏得皇冠就能解鎖全部獎勵！
免費內容
每個階等的獎勵有1個皇冠寶箱
每24小時開放1個階等的獎勵，週六到週日，每24小時開放2個階等的獎勵！
每次主題季最後一階等獎勵中的皇冠寶箱將被替換為傳奇寶箱！
主題季的皇冠寶箱可以累積 –就算幾天沒空玩也不用再擔心錯過皇冠寶箱啦！
您可以在除了訓練營和友誼戰之外的任何模式中獲得皇冠。
不使用皇室通行券進行遊戲
沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下獎勵：
34個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）
如果您達到7階競技場或以上，最後一階等的獎勵將包含1個傳奇寶箱
如何獲取皇室通行券？
開啟《部落衝突:皇室戰爭》
點擊遊戲主介面上方的皇室通行券按鈕或在商店裡購買
點擊獲取皇室通行券
恭喜 - 您已經獲取皇室通行券！盡情享受專屬獎勵！也祝您在主題季第2季中玩得開心！
皇室通行券的效用僅會持續到當前主題季結束