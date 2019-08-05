皇室通行券獎勵包括：



皇室通行券雷電寶箱（包含稀有卡、史詩卡和傳奇卡）

金幣

換卡代幣

每個寶箱最多有7次雷電換卡機會（注1）

2個傳奇寶箱（注2）

注1：您可以使用換卡機會更換卡牌，讓您有更多機會獲得想要的卡牌。

注2：您需要在主題季開始前達到7階競技場或以上才有機會獲得這2個傳奇寶箱