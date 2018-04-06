《部落衝突:皇室戰爭》Reddit社群討論版的玩家們搭配並投票選出了8套牌組，快來試試吧！



Reddit社群討論版的玩家總共提交了4000多套牌組，最終票選出8套牌組，用於Reddit隨機牌組挑戰！（挑戰時間：4月6日-9日）

快查看牌組內容及牌組創建者傾囊相授的使用秘訣吧！點選圖片還能複製牌组唷！