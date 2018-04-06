2018年4月6日
Blog – Clash Royale
Reddit社群討論版玩家票選出了哪些牌組呢？
《部落衝突:皇室戰爭》Reddit社群討論版的玩家們搭配並投票選出了8套牌組，快來試試吧！
Reddit社群討論版的玩家總共提交了4000多套牌組，最終票選出8套牌組，用於Reddit隨機牌組挑戰！（挑戰時間：4月6日-9日）
快查看牌組內容及牌組創建者傾囊相授的使用秘訣吧！點選圖片還能複製牌组唷！
黑王攻城槌 - 作者： u/Navini04 - 教你一些技巧吧 ！（英文）
巨人雙王子 - 作者： u/Alpii69 - 學一下如何使用吧 ！（英文）
毒礦刺客 - 作者： u/Alpii69u/Schmedricks27 - 不知道該如何使用？點選查看牌組的致勝秘訣！（英文）
毒礦氣球 - 作者： ☆Andrés☆ ♡ ;) - 使用指南 ！（英文）
毒礦武神 - 作者： Osuka06 - 教你擺脫對於坦克的恐懼！（英文）
幽靈攻城槌 - 作者： u/Dylcal22 - 防守就是最好的攻擊！（英文）
刺客攻城槌 - 作者： u/notsodevious - 教你如何大膽的槌下去！（英文）
礦工氣球 - 作者： u/RslimS - 完整的牌組教學！（英文）
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祝您好運，玩得開心！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊