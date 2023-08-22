能請你先簡單介紹一下自己嗎？

大家好，我是Lucas，今年23歲，來自巴西。感謝大家支持我的表情作品，很開心大家喜歡我的設計。

你在設計方面有什麼相關經驗嗎？

我自學設計很多年了，並常常在各種社交媒體上發布我的作品。我主要是在X上創作同人作品和各種畫作。

你創作這個表情的靈感是？

我是在完成幾個塗鴉後獲得靈感的。我想到一些不同的東西，可以在遊戲的不同時刻使用，並和其他表情相比可以更加獨特。

《部落衝突:皇室戰爭》中，你最喜歡的卡牌是？

我玩《部落衝突:皇室戰爭》7年了，我最喜歡的卡牌是女巫！我一直都很喜歡可以召喚其他部隊的暗黑系部隊。

你對下次的Supercell Make活動有什麼期望？

我非常期待參加下次的Supercell Make活動。希望下次活動是與戰旗創作相關，如果是遊戲新兵種創意活動就更棒啦！

再次感謝所有人和Supercell Make團隊給我這個寶貴的機會。

我是LordFink，我們競技場見！