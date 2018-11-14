代表北美賽區出戰東京的是……Immortals戰隊！在CRL北美賽區數次蟬聯多週的冠軍後，Immortals最終登頂賽區總冠軍，他們將在東京向世人展示自己的超強實力！

Immortals中最耀眼的明星莫過於被稱為“石頭人大師”的天才選手Royal，他最擅長使用戈侖石人穩紮穩打。

一起來看看他在北美總決賽中細膩操作石頭人的精彩時刻吧！（他下幻影刺客的位置也值得一看哦）（英語）