隆重介紹：CRL全球總決賽六大戰隊！
2,500萬人參加20勝挑戰，最終決出6大戰隊征戰東京全球總決賽！
首屆CRL全球總決賽將於2018年12月1日10:00（台北/香港時間）在日本東京震撼開戰！
敬請留意我們的官方直播頻道，和我們一同見證全球總冠軍的誕生！
CRL全球總決賽戰隊巡禮，五大賽區六大戰隊蓄勢待發！
Immortals (@ImmortalsCR)
代表北美賽區出戰東京的是……Immortals戰隊！在CRL北美賽區數次蟬聯多週的冠軍後，Immortals最終登頂賽區總冠軍，他們將在東京向世人展示自己的超強實力！
Immortals中最耀眼的明星莫過於被稱為“石頭人大師”的天才選手Royal，他最擅長使用戈侖石人穩紮穩打。
一起來看看他在北美總決賽中細膩操作石頭人的精彩時刻吧！（他下幻影刺客的位置也值得一看哦）（英語）
Team Queso (@TeamQuesoGG)
Vivo Keyd (@VivoKeyd)
拉丁美洲賽區冠軍最終花落Vivo Keyd戰隊。從職業選手來看，拉丁美洲賽區聚集了許多代表全球最高水準的玩家，相信看過他們的比賽之後，你也會承認這一點。面對其他賽區的頂尖戰隊，VK能否技高一籌，向世界證明拉丁美洲戰隊的實力呢？
精彩看點：Javi細膩的操作在最後22秒將一場防禦戰變成絕地反擊（西班牙語）
Nova eSports (@NovaEsportsTeam)
如果你是皇室戰爭高手，那你應該聽過Nova的大名！
作為歷史悠久的皇室霸主，Nova是中國大陸賽區的最強王牌，春季賽一騎絕塵強勢奪冠，秋季賽王者韌性再度衛冕。現在，Nova離建立一個王朝，只差全球總冠軍的獎盃。
坐擁力量哥、Auk兩位MVP，加上2017 CCGS中國大陸賽區冠軍─小陳，三大中國頂尖高手領銜的Nova陣容星光熠熠。每個人都能獨當一面，每個人都是核心王牌，CR夢之隊名副其實！
中國榮耀，出征東京！Nova不畏懼任何強敵的挑戰，唯一目標就是征服全球！
PONOS Sports
作為CRL亞洲賽區王者，經驗豐富的PONOS Sports 戰隊昂首挺進東京總決賽，目標全球總冠軍。其他戰隊有機會戰勝這支坐擁Mikan Bouya和Fuchi等多員大將的地主戰隊嗎？
職業選手和遊戲解說 - MikanBouya：2v2和KOH大神
KING-ZONE DragonX (@DragonxCr)
KING-ZONE DragonX是CRL亞洲賽區戰場上的瘋狂科學家，他們在第二賽季中多次嘗試改變1v1的出場順序，導致他們在後半賽季不斷失利。 然而，這並不能阻止他們登上巔峰之戰的舞台，反而讓他們能夠更加得心應手地面對12月全球總決賽中的1v1對戰。
X-bow Master – 2017 CCGS全球總決賽16強選手，強者中的強者……另外，他也是名不虛傳的X連弩大師。
記得訂閱我們的中文官方直播頻道，並準時觀看2018年12月1日現場直播的CRL全球總決賽。
我們全球總決賽競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊