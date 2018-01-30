2018年1月30日
Blog – Clash Royale
YouTuber推薦牌組挑戰要來啦！都推薦了哪些牌組呢？搶先來看看吧！
在YouTuber牌組推薦挑戰中使用YouTuber們推薦的牌組進行對戰！
挑戰期間從1月31日16點持續至2月3日16點！
現在，一起來看看這10套YouTuber推薦牌組，練習各套牌組，將他們的特點和優勢發揮到極致吧！
點擊牌組圖片可複製牌組唷！
Godspeed（老高）推薦牌組 - 觀看牌組教學影片
Orange Juice推薦牌組 -觀看牌組教學影片（英語）
Clash with Ash推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（英語）
Alvaro845推薦牌組 -觀看牌組教學影片（西班牙語）
Flakes Power推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（葡萄牙語）
Trymacs推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（德語）
kiokio推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（日語）
JUNE推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（韓語）
Trapa推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（法語）
Grax推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（義大利語）
祝您好運，玩得開心！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊