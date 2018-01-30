在YouTuber牌組推薦挑戰中使用YouTuber們推薦的牌組進行對戰！

挑戰期間從1月31日16點持續至2月3日16點！

現在，一起來看看這10套YouTuber推薦牌組，練習各套牌組，將他們的特點和優勢發揮到極致吧！



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