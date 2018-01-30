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2018年1月30日
Blog – Clash Royale

YouTuber推薦牌組挑戰要來啦！都推薦了哪些牌組呢？搶先來看看吧！

在YouTuber牌組推薦挑戰中使用YouTuber們推薦的牌組進行對戰！
挑戰期間從1月31日16點持續至2月3日16點！
現在，一起來看看這10套YouTuber推薦牌組，練習各套牌組，將他們的特點和優勢發揮到極致吧！

點擊牌組圖片可複製牌組唷！

Godspeed（老高）推薦牌組 - 觀看牌組教學影片

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Orange Juice推薦牌組 -觀看牌組教學影片（英語）

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Clash with Ash推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（英語）

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Alvaro845推薦牌組 -觀看牌組教學影片（西班牙語）

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Flakes Power推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（葡萄牙語）

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Trymacs推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（德語）

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kiokio推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（日語）

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JUNE推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（韓語）

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Trapa推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（法語）

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Grax推薦牌組 - 觀看牌組教學影片（義大利語）

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祝您好運，玩得開心！

我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊