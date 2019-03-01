感謝每位挑戰者們支持！
皇室戰爭三歲啦！
那麼有哪些慶祝活動呢？
活動時間：
阿酸頻道
2019/3/2(六) 20:00-22:00（一場）
20:30公布千人聯賽密碼
阿王Aaron頻道
2019/3/3(日) 19:00-22:00（多場）
直播公布千人聯賽密碼
活動辦法：
參加千人聯賽與直播期間互動活動，就有機會獲得惡棍少女生日表情獎勵。
除參加千人聯賽可獲得惡棍少女生日表情外，在直播互動活動中，由YouTuber於直播中提及現在開始參加互動活動，玩家於聊天頻道寫下自己的玩家ID和一句祝福皇室戰爭生日或者支持YouTuber的話，也能參加惡棍少女生日表情抽獎。
活動獎勵：
參加千人聯賽並至聯賽結束（1至1,000名）：可獲得惡棍少女生日表情
注意事項：
1、參與互動的得獎名單將於3月4日於中文官方粉絲團公布
2、若玩家ID填寫錯誤將導致無法發獎
3、若未完整參加千人聯賽，於結算前退出將導致無法獲獎。
4、每個玩家ID僅能獲得一次惡棍少女生日表情。
5、所有活動獎勵（包含千人聯賽得獎者）預計將於活動結果公布後14個工作天內發送至遊戲內。
6、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
7、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。
活動時間：
2019/3/5(二)貼文發佈後-2019/3/10(日) 23:59分止
活動辦法：
活動期間，分享粉絲團指定貼文，並登入Google帳號於Google活動表單頁面票選最喜歡的卡牌，就能參加抽獎。
中文官方粉絲團
活動獎勵：
生日大獎：迷你皮卡公仔x1（抽三位）
好運滾滾來：滾木玩偶x1（抽三位）
我要快樂：哥布林公仔x1（不挑款）（抽六位）
幸運在身邊：300寶石（抽二十位）
注意事項：
1、得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。
2、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【人氣大考驗！活動】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。
2、寶石獎勵將於得獎名單公布後，1至14個工作天內發送。
3、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
4、若玩家ID填寫錯誤將導致無法發獎，敬請留意。
5、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
6、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。
活動時間：
2019/3/13(三)貼文發佈後-2019/3/17(日) 23:59分止
活動辦法：
活動期間，粉絲團每天晚上6點半會發出提問貼文，留言回答貼文問題，即可參加抽獎！五天都參加活動，還能抽加碼獎。
中文官方粉絲團
留言格式：
玩家ID：XX-XXXXXX，你的回答
留言範例：
玩家ID：10-00001，野豬騎士
活動獎勵：
好運滾滾來：滾木玩偶x1（從參加活動者中抽三位）
我要快樂：哥布林公仔x1（不挑款）（從正確回答問題者中抽六位）
幸運在身邊：300寶石（從參加活動者中抽二十位）
加碼好禮：飛龍寶寶公仔（藍）x1（抽三位）
注意事項：
1、得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。
2、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【猜猜我是誰！活動】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。
2、寶石獎勵將於得獎名單公布後，1至14個工作天內發送。
3、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
4、若玩家ID填寫錯誤將導致無法發獎，敬請留意。
5、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
6、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。
請大家到時候記得來參加活動唷！
我們競技場見！