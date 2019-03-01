活動時間：

阿酸頻道

2019/3/2(六) 20:00-22:00（一場）

20:30公布千人聯賽密碼

阿王Aaron頻道

2019/3/3(日) 19:00-22:00（多場）

直播公布千人聯賽密碼

活動辦法：

參加千人聯賽與直播期間互動活動，就有機會獲得惡棍少女生日表情獎勵。

除參加千人聯賽可獲得惡棍少女生日表情外，在直播互動活動中，由YouTuber於直播中提及現在開始參加互動活動，玩家於聊天頻道寫下自己的玩家ID和一句祝福皇室戰爭生日或者支持YouTuber的話，也能參加惡棍少女生日表情抽獎。

活動獎勵：

參加千人聯賽並至聯賽結束（1至1,000名）：可獲得惡棍少女生日表情

注意事項：

1、參與互動的得獎名單將於3月4日於中文官方粉絲團公布

2、若玩家ID填寫錯誤將導致無法發獎

3、若未完整參加千人聯賽，於結算前退出將導致無法獲獎。

4、每個玩家ID僅能獲得一次惡棍少女生日表情。

5、所有活動獎勵（包含千人聯賽得獎者）預計將於活動結果公布後14個工作天內發送至遊戲內。

6、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

7、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。