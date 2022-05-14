你是最棒的皇室戰爭玩家，而且迫不及待想站上世界的舞台嗎？現在你的機會來了！



一場全新的CRL 2022黃金門票賽事 Masters Challenge by Bernard Chong 即將展開！這場比賽的總獎金池達50,000美元，冠軍還能獲得參加CRL全球總決賽的黃金門票！公開賽將在5月17日（週二）展開，所有玩家都可以參加！



來自世界各地的皇室戰爭創作者將舉辦共48場的遊戲內千人聯賽，若想要參加賽事，請留意下列時程，各千人聯賽的參加資訊將在創作者直播時公布。



第1階千人聯賽開賽及直播時間（以下皆為台北/香港時間，UTC+8）：

每場千人聯賽的前6名可以晉級到下一階段的比賽！



若想了解更多賽事資訊與賽制介紹，請至遊戲內電競賽事頁面查看相關新聞！



我們Masters Challenge競技場見！

