你是最棒的皇室戰爭玩家，而且迫不及待想站上世界的舞台嗎？現在你的機會來了！
一場全新的CRL 2022黃金門票賽事 Masters Challenge by Bernard Chong 即將展開！這場比賽的總獎金池達50,000美元，冠軍還能獲得參加CRL全球總決賽的黃金門票！公開賽將在5月17日（週二）展開，所有玩家都可以參加！
來自世界各地的皇室戰爭創作者將舉辦共48場的遊戲內千人聯賽，若想要參加賽事，請留意下列時程，各千人聯賽的參加資訊將在創作者直播時公布。
第1階千人聯賽開賽及直播時間（以下皆為台北/香港時間，UTC+8）：
5月17日3:00 :
[西班牙文]
5月17日5:45 :
[西班牙文]
5月18日3:00 :
[西班牙文]
5月18日5:00 :
[西班牙文]
5月18日20:00 :
[日文]
5月19日0:00 :
[西班牙文]
5月19日3:00 :
[英文]
5月19日5:00 :
[西班牙文]
5月19日21:00 :
[英文]
5月20日1:00 :
[德文]
5月20日3:00 :
[義大利文]
5月20日5:00 :
[西班牙文]
5月20日20:00 :
[韓文]
5月21日3:00 :
[法文]
5月21日5:00 :
[西班牙文]
5月21日9:00 :
[西班牙文]
5月21日20:00 :
[日文]
5月22日0:00 :
[西班牙文]
5月22日2:00 :
[西班牙文]
5月22日4:00 :
[西班牙文]
5月22日23:00 :
[西班牙文]
5月23日1:00 :
[英文]
5月23日3:00 :
[法文]
5月23日8:00 :
[葡萄牙文]
每場千人聯賽的前6名可以晉級到下一階段的比賽！
若想了解更多賽事資訊與賽制介紹，請至遊戲內電競賽事頁面查看相關新聞！
我們Masters Challenge競技場見！