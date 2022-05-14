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2022年5月14日
Blog – Clash Royale

​想獲得參加CRL 2022全球總決賽的黃金門票嗎？ (開賽時間調整)

你是最棒的皇室戰爭玩家，而且迫不及待想站上世界的舞台嗎？現在你的機會來了！

一場全新的CRL 2022黃金門票賽事 Masters Challenge by Bernard Chong 即將展開！這場比賽的總獎金池達50,000美元，冠軍還能獲得參加CRL全球總決賽的黃金門票！公開賽將在5月17日（週二）展開，所有玩家都可以參加！

來自世界各地的皇室戰爭創作者將舉辦共48場的遊戲內千人聯賽，若想要參加賽事，請留意下列時程，各千人聯賽的參加資訊將在創作者直播時公布。

第1階千人聯賽開賽及直播時間（以下皆為台北/香港時間，UTC+8）：

  • 5月22日0:00 :

    Bale

    [西班牙文]

  • 5月23日1:00 :

    JuicyJ

    [英文]

每場千人聯賽的前6名可以晉級到下一階段的比賽！

若想了解更多賽事資訊與賽制介紹，請至遊戲內電競賽事頁面查看相關新聞！

我們Masters Challenge競技場見！