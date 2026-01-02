2026年1月2日
Blog – Clash Royale
合成奇兵：1月平衡性調整
1月2日
削弱⬇️
部落羈絆
攻擊速度加成持續時間：從無時限調整為持續5秒
為什麼？觸發部落羈絆後，法師和弓箭女皇會令對手難以招架。因此，我們需要請這兩位稍微冷靜一點……就一點。
加強⬆️
刺客羈絆
暴擊機率和暴擊傷害：
2/4：從25%提升至30%（+20%）
4/4：從45%提升至60%（+33%）
為什麼？刺客們在場上總是疲於奔命。此次，他們去訓練場上特訓了一下，現在可以對敵方後排單位造成更大的威脅！
皮卡羈絆
治療量：從30%提升至60%（+100%）
額外傷害：從30%提升至40%（+33%）
為什麼？僅憑一隻小蝴蝶，不足以讓皮卡在競技場上發揮出真正的影響力，所以我們要把蝴蝶加倍！
幻影刺客
傷害：從80提升至90（+12.5%）
生命值：從800提升至900（+12.5%）
為什麼？作為強悍的森林幫成員，幻影刺客最近的表現顯得有點力不從心。我們幫她報了林地特訓班，讓她能更好的跟上節奏。
女巫
傷害：從120提升至150（+25%）
生命值：從750提升至900（+20%）
為什麼？女巫最近一直在秘密熬製法術藥水，用來提升她和手下骷髏兵的身體素質。看來效果還不錯！
金甲騎士
攻擊速度：從1.25秒調整為1秒（加快25%）
為什麼？金甲騎士在戰場上理應受人矚目，但他最近身手有點遲鈍，觀眾們不怎麼喜歡。上幾節課之後，他又找回了自己的矯健身手！
統帥就位，奇兵出擊！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊