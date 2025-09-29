Skip to content
2025年9月29日
Blog – Clash Royale

寶箱資訊！

歡迎來到《部落衝突:皇室戰爭》寶箱資訊中心，你可以在此了解各種幸運寶箱和皇家寶箱的相關資訊。

請注意！寶箱中僅包含你已經解鎖的卡牌，以及你目前或更低競技場等級可用的卡牌。

我們開始吧！

幸運寶箱

根據寶箱可能包含的獎勵以及抽取獎勵的次數，幸運寶箱可分為以下類型：

  • 主題季幸運寶箱：根據主題季而變化！你可以在下一節的內容中了解最新的幸運寶箱獎勵內容。

  • 魔法幸運寶箱：卡牌、金幣、魔法物品、進化碎片和外觀，與幸運寶物相同。（抽取4次）

  • 普通幸運寶箱：卡牌和金幣（抽取3次）

主題季幸運寶箱

主題季幸運寶箱中的獎勵會根據目前主題季而定，提供與主題相綁定的獎勵。在10月，你可以透過驚魂和魅影幸運寶箱獲得各種驚悚風格的獎勵！

可能獲得的獎勵

開啟驚魂和魅影幸運寶箱，你有機會獲得下列獎勵：

兩種寶箱中的卡牌

普通史詩稀有傳奇英雄
萬箭齊發炸彈塔骷髏守衛骷髏召喚刺客首領
炸彈兵火球法術雷電法術暗夜女巫科學怪哥布林
亡靈地獄之塔毒藥法術皇家幽靈骷髏之王
骷髏兵迷你皮卡骷髏軍團
骷髏飛龍骷髏墓碑女巫

進化碎片/完整進化

驚魂幸運寶箱魅影幸運寶箱
骷髏軍團進化碎片皇家幽靈進化碎片
骷髏軍團完整進化皇家幽靈完整進化
皇家幽靈進化碎片
皇家幽靈完整進化

兩種寶箱中的戰旗和表情

稀有度機率

起始稀有度1星2星3星4星5星
1星驚魂幸運寶箱6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%
1星魅影幸運寶箱6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%

1-10階競技場的獎勵機率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%39.06%28.78%
稀有卡-42.86%33.33%23.44%21.58%
史詩卡--22.22%12.50%14.39%
戰旗---25.00%28.20%
表情----7.05%
進化碎片-----
完整進化-----

11-19階競技場的獎勵機率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%31.25%14.39%
稀有卡-42.86%33.33%23.44%14.39%
史詩卡--22.22%15.63%14.39%
傳奇卡---4.69%6.47%
英雄卡----4.32%
戰旗---25.00%28.78%
表情----7.19%
進化碎片----8.64%
完整進化----1.44%

20階以上競技場的獎勵機率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%31.25%14.39%
稀有卡-42.86%33.33%23.44%14.39%
史詩卡--22.22%15.63%14.39%
傳奇卡---4.69%6.47%
英雄卡----4.32%
戰旗---25.00%28.78%
表情----7.19%
進化碎片----8.64%
完整進化----1.44%

每種稀有度和類型的獎勵數量

1星普通卡
1-10階競技場30
11-19階競技場75
20階以上競技場125
2星普通卡稀有卡
1-10階競技場6015
11-19階競技場15050
20階以上競技場25060
3星普通卡稀有卡史詩卡
1-10階競技場125353
11-19階競技場37510010
20階以上競技場50012512
4星普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡戰旗
1-10階競技場250756-1
11-19階競技場7502002031
20階以上競技場1,0002502551
5星普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡戰旗表情進化碎片進化碎片（完整進化）
1-10階競技場50015012--11--
11-19階競技場1,50040040651116
20階以上競技場2,000500501051116

魔法幸運寶箱

幸運寶箱有五種可升級的稀有度，從1星⭐到5星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升級和每種獎勵類型的完整機率可查看下方內容。

不同魔法幸運寶箱類型對應的稀有度機率

1星2星3星4星5星
1星幸運寶箱31.64%43.91%20.10%4.05%0.30%
2星幸運寶箱-33.36%45.59%20.04%1.01%
3星幸運寶箱--40.96%56.97%2.07%
4星幸運寶箱---96.00%4.00%
5星幸運寶箱----100.00%

每種獎勵最終稀有度的機率（16階以上競技場）

1星2星3星4星5星
金幣30.00%30.00%25.00%25.00%-
普通魔法外卡--9.00%9.00%-
稀有魔法外卡--8.00%8.00%-
史詩魔法外卡--4.00%4.00%-
傳奇魔法外卡--3.00%3.00%-
英雄魔法外卡--3.00%3.00%-
精英魔法外卡---3.00%7.53%
普通卡牌之書----21.51%
稀有卡牌之書----21.51%
史詩卡牌之書----17.20%
傳奇卡牌之書----17.20%
全能之書----10.75%
魔法碎片---3.00%-
完整進化----4.30%
表情--4.00%--
戰旗-4.00%---
隨機卡牌70.00%66.00%44.00%42.00%-

每種獎勵類型的競技場要求

最低競技場等級可獲取的獎勵
1階競技場金幣普通卡稀有卡普通卡牌之書稀有卡牌之書
4階競技場戰旗表情
5階競技場普通魔法外卡稀有魔法外卡
6階競技場史詩卡史詩魔法外卡史詩卡牌之書
7階競技場魔法碎片
11階競技場傳奇卡傳奇魔法外卡傳奇卡牌之書全能之書完整進化
15階競技場精英魔法外卡
16階競技場英雄卡英雄魔法外卡

每種稀有度和類型的獎勵數量

1星金幣隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡
1階競技場200102-
2階競技場250112-
3階競技場300123-
4階競技場350133-
5階競技場400154-
6階競技場4251641
7階競技場4501741
8階競技場4751841
9階競技場5001952
10階競技場5252052
11階競技場5502152
12階競技場5602152
13階競技場5702252
14階競技場5802352
15階競技場5902462
16階競技場6002562
17階競技場6122662
18階競技場6242662
19階競技場6362762
20階競技場6482762
21階競技場6602872
22階競技場6722872
23階競技場6842972
24階競技場6962972
賽季競技場7082972
2星金幣戰旗隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡隨機英雄卡
1階競技場250-123---
2階競技場350-153---
3階競技場500-204---
4階競技場6001255---
5階競技場8001308---
6階競技場92013592--
7階競技場1,050140102--
8階競技場1,200146112--
9階競技場1,350152123--
10階競技場1,500158143--
11階競技場1,6501651641-
12階競技場1,8001701841-
13階競技場1,9501752041-
14階競技場2,1001802251-
15階競技場2,3001902451-
16階競技場2,500110025611
17階競技場2,550110226611
18階競技場2,600110426611
19階競技場2,650110627611
20階競技場2,700110827611
21階競技場2,750111028711
22階競技場2,800111228711
23階競技場2,850111429711
24階競技場2,900111629711
賽季競技場2,950111829711
3星金幣普通魔法外卡稀有魔法外卡史詩魔法外卡傳奇魔法外卡英雄魔法外卡表情隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡隨機英雄卡
1階競技場320-------144---
2階競技場500------206---
3階競技場800------308---
4階競技場1,100-----14010---
5階競技場1,6003510---16015---
6階競技場2,00042122--180203--
7階競技場2,50050142--1105254--
8階競技場3,00060163--1130305--
9階競技場3,60070183--1150386--
10階競技場4,50080204--1175467--
11階競技場5,400902251-12005582-
12階競技場6,0001002551-12306092-
13階競技場7,0001102861-126070102-
14階競技場8,0001203261-130080123-
15階競技場9,0001353661-136090143-
16階競技場10,0001504071114001001632
17階競技場10,2001554071114081021632
18階競技場10,4001554071114161041732
19階競技場10,6001604071114241061732
20階競技場10,8001604581114321081732
21階競技場11,0001654581114401101832
22階競技場11,2001704581114481121832
23階競技場11,4001704581114561141832
24階競技場11,6001754581114641161932
賽季競技場11,8001754581114721181932
4星金幣普通魔法外卡稀有魔法外卡史詩魔法外卡傳奇魔法外卡英雄魔法外卡精英魔法外卡魔法碎片隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡隨機英雄卡
1階競技場400-------13-184-5---
2階競技場700-------25-346-9---
3階競技場1,200-------42-579-12---
4階競技場2,000-------68-9214-19---
5階競技場3,2005515-----102-13821-28---
6階競技場5,00070183----153-20738-513-4--
7階競技場7,00085224---1212-28759-805-6--
8階競技場9,500100286---1297-40280-1096-9--
9階競技場12,000120357---1382-517102-1388-11--
10階競技場14,500150429---1467-632123-16611-14--
11階競技場17,50018050102--1552-747144-19513-183-4-
12階競技場20,00022070122--1680-920170-23018-254-5-
13階競技場25,00027090143--1850-1,150212-28725-345-6-
14階競技場30,000320110183--11020-1,380255-34534-465-6-
15階競技場35,000380135233-10,00011190-1,610297-40244-595-8-
16階競技場40,000450160284310,00011360-1,840340-46054-737-106-9
17階競技場40,800465160284310,00011387-1,876346-46955-747-106-9
18階競技場41,600465160284310,00011414-1,913353-47856-777-106-9
19階競技場42,400480160284310,00011441-1,950360-48757-788-116-9
20階競技場43,200480180324310,00011468-1,987367-49658-798-117-10
21階競技場44,000495180324310,00011496-2,024374-50659-808-117-10
22階競技場44,800510180324310,00011523-2,060380-51561-828-117-10
23階競技場45,600510180324310,00011550-2,097387-52462-838-117-10
24階競技場46,400515180324310,00011577-2,134394-53362-858-117-10
賽季競技場47,200520180324310,00011577-2,134394-53362-858-117-10
5星精英魔法外卡普通卡牌之書稀有卡牌之書史詩卡牌之書傳奇卡牌之書全能之書完整進化
1階競技場-11----
2階競技場-11----
3階競技場-11----
4階競技場-11----
5階競技場-11----
6階競技場-111---
7階競技場-111---
8階競技場-111---
9階競技場-111---
10階競技場-111---
11階競技場-111111
12階競技場-111111
13階競技場-111111
14階競技場-111111
15階競技場50,000111111
16階競技場50,000111111
17階競技場50,000111111
18階競技場50,000111111
19階競技場50,000111111
20階競技場50,000111111
21階競技場50,000111111
22階競技場50,000111111
23階競技場50,000111111
24階競技場50,000111111
賽季競技場50,000111111

有機率獲得表情

有機率獲得戰旗

普通幸運寶箱

幸運寶箱有四種可升級的稀有度，從1星⭐到4星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升級和每種獎勵類型的完整機率可查看下方內容。

普通幸運寶箱掉落機率

起始稀有度1星2星3星4星
1星普通幸運寶箱31.44%45.71%18.53%4.32%

普通幸運寶箱獎勵機率（1階以上競技場）

1星2星3星4星
金幣62.50%50.00%33.33%25.00%
隨機卡牌37.50%50.00%66.66%75.00%

16階競技場的普通幸運寶箱獎勵機率示例

1星2星3星4星
金幣62.50%50.00%33.33%25.00%
普通卡17.02%21.88%24.63%26.26%
稀有卡15.65%20.12%22.65%24.14%
史詩卡4.30%6.20%13.21%16.60%
傳奇卡1.72%5.89%7.39%-
英雄卡0.07%0.28%0.60%-

每種稀有度和類型的獎勵數量

1星金幣隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡
1階競技場200102-
2階競技場250112-
3階競技場300123-
4階競技場350133-
5階競技場400154-
6階競技場4251641
7階競技場4501741
8階競技場4751841
9階競技場5001952
10階競技場5252052
11階競技場5502152
12階競技場5602152
13階競技場5702252
14階競技場5802352
15階競技場5902462
16階競技場6002562
17階競技場6122662
18階競技場6242662
19階競技場6362762
20階競技場6482762
21階競技場6602872
22階競技場6722872
23階競技場6842972
24階競技場6962972
25階以上競技場7082972
2星金幣隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡隨機英雄卡
1階競技場250123---
2階競技場350153---
3階競技場500204---
4階競技場600255---
5階競技場800308---
6階競技場9203592--
7階競技場1,05040102--
8階競技場1,20046112--
9階競技場1,35052123--
10階競技場1,50058143--
11階競技場1,650651641-
12階競技場1,800701841-
13階競技場1,950752041-
14階競技場2,100802251-
15階競技場2,300902451-
16階競技場2,50010025611
17階競技場2,55010226611
18階競技場2,60010426611
19階競技場2,65010627611
20階競技場2,70010827611
21階競技場2,75011028711
22階競技場2,80011228711
23階競技場2,85011429711
24階競技場2,90011629711
25階以上競技場2,95011829711
3星金幣隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡隨機英雄卡
1階競技場320144---
2階競技場500206---
3階競技場800308---
4階競技場1,1004010---
5階競技場1,6006015---
6階競技場2,00080203--
7階競技場2,500105254--
8階競技場3,000130305--
9階競技場3,600150386--
10階競技場4,500175467--
11階競技場5,4002005582-
12階競技場6,0002306092-
13階競技場7,00026070102-
14階競技場8,00030080123-
15階競技場9,00036090143-
16階競技場10,0004001001632
17階競技場10,2004081021632
18階競技場10,4004161041732
19階競技場10,6004241061732
20階競技場10,8004321081732
21階競技場11,0004401101832
22階競技場11,2004481121832
23階競技場11,4004561141832
24階競技場11,6004641161932
25階以上競技場11,8004721181932
4星金幣隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡隨機英雄卡
1階競技場40013-184-5---
2階競技場70025-346-9---
3階競技場1,20042-579-12---
4階競技場2,00068-9214-19---
5階競技場3,200102-13821-28---
6階競技場5,000153-20738-513-4--
7階競技場7,000212-28759-805-6--
8階競技場9,500297-40280-1096-9--
9階競技場12,000382-517102-1388-11--
10階競技場14,500467-632123-16611-14--
11階競技場17,500552-747144-19513-183-4-
12階競技場20,000680-920170-23018-254-5-
13階競技場25,000850-1,150212-28725-345-6-
14階競技場30,0001,020-1,380255-34534-465-6-
15階競技場35,0001,190-1,610297-40244-595-8-
16階競技場40,0001,360-1,840340-46054-737-106-9
17階競技場40,8001,387-1,876346-46955-747-106-9
18階競技場41,6001,414-1,913353-47856-777-106-9
19階競技場42,4001,441-1,950360-48757-788-116-9
20階競技場43,2001468-1987367-49658-798-117-10
21階競技場44,0001,496-2,024374-50659-808-117-10
22階競技場44,8001,523-2,060380-51561-828-117-10
23階競技場45,6001,550-2,097387-52462-838-117-10
24階競技場46,4001,577-2,134394-53362-858-117-10
25階以上競技場47,2001,577-2,134394-53362-858-117-10

皇家寶箱

你可以在商店中花費寶石購買皇家寶箱，其中必定能開出一系列豐厚獎勵，具體內容與你的競技場等級有關。

雷電寶箱

開啟雷電寶箱的時候，你可以使用「換卡機會」更換不想要的卡牌。更換後的卡牌數量和稀有度會與之前保持一致。替代卡牌將從所有已解鎖的卡牌中選擇，每張卡牌被選中的機率相同。競技場等級越高，雷電寶箱的換卡機會越多！你可以從每個寶箱中開出不同數量的卡牌，但根據下方表格中顯示的機率，每個寶箱至少包含3種不同卡牌

競技場換卡機會卡牌總數隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡的機率隨機英雄卡的機率
1階競技場2786513---
2階競技場2836914---
3階競技場3937716---
4階競技場31078918---
5階競技場41129319---
6階競技場4131106223--
7階競技場4145118243--
8階競技場4160130273--
9階競技場5175142294--
10階競技場5190154324--
11階競技場52041663446.31%-
12階競技場52201793749.78%-
13階競技場623519139512.59%-
14階競技場625020342514.66%-
15階競技場626421544519.19%-
16階競技場626921945519.55%0.93%
17階競技場627522346619.91%2.37%
18階競技場628022747620.28%3.86%
19階競技場628523148620.64%3.93%
20階競技場628923548621.00%4.00%
21階競技場629423949621.36%4.07%
22階競技場630024450621.72%4.14%
23階競技場630524851622.09%4.21%
24階以上競技場631025252622.45%4.28%

好運寶箱

每天好運寶箱下方都會列出4個不同的卡包。好運寶箱中的卡牌是隨機的，但系統會盡量提供你可能會感興趣或是對你來說有用的卡包。每個好運寶箱至少包含所列卡包中的兩個。你可從每個寶箱中開出多張卡牌，根據下方表格中顯示的機率，必定能獲得4種不同的卡牌。其中兩種或以上為每日所列卡包中的卡牌。

競技場卡牌總數隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡的機率隨機英雄卡的機率
1階競技場162125325--
2階競技場170131345--
3階競技場178138355--
4階競技場186143376--
5階競技場194150386--
6階競技場202156406--
7階競技場210161427--
8階競技場218168437--
9階競技場226174457--
10階競技場234181467--
11階競技場24218648810%-
12階競技場25019250810%-
13階競技場25819951810%-
14階競技場26620553810%-
15階競技場27421154910%-
16階競技場27421154910%10%
17階競技場27421154910%10%
18階以上競技場27421154910%10%

國王寶箱（1-10階競技場）

你可以從每個寶箱中開出不同數量的卡牌，但根據下方表格中顯示的機率，每個寶箱至少包含7種不同卡牌

競技場卡牌總數隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡
1階競技場2401764816
2階競技場2501845016
3階競技場2601915217
4階競技場2701985418
5階競技場2802065618
6階競技場2902135819
7階競技場3002196020
8階競技場3102276220
9階競技場3202346421
10階競技場3302416622

傳奇國王寶箱（11階以上競技場）

每個傳奇國王寶箱必定包含1張傳奇卡，且該寶箱使用獨特的「選卡」機制，每次選卡你可從兩種卡牌中選擇你更喜歡的一種。你可從每個寶箱中開出不同數量的卡牌，但根據下方表格中顯示的機率，每個寶箱至少包含7種不同卡牌

競技場卡牌總數隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡的機率隨機英雄卡的機率
11階競技場3402496822100%-
12階競技場3502567023100%-
13階競技場3602647224100%-
14階競技場3702727424100%-
15階競技場3802797625100%-
16階以上競技場3802797625100%100%

我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊