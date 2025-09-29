寶箱資訊！
歡迎來到《部落衝突:皇室戰爭》寶箱資訊中心，你可以在此了解各種幸運寶箱和皇家寶箱的相關資訊。
請注意！寶箱中僅包含你已經解鎖的卡牌，以及你目前或更低競技場等級可用的卡牌。
我們開始吧！
幸運寶箱
根據寶箱可能包含的獎勵以及抽取獎勵的次數，幸運寶箱可分為以下類型：
主題季幸運寶箱：根據主題季而變化！你可以在下一節的內容中了解最新的幸運寶箱獎勵內容。
魔法幸運寶箱：卡牌、金幣、魔法物品、進化碎片和外觀，與幸運寶物相同。（抽取4次）
普通幸運寶箱：卡牌和金幣（抽取3次）
主題季幸運寶箱
主題季幸運寶箱中的獎勵會根據目前主題季而定，提供與主題相綁定的獎勵。在10月，你可以透過驚魂和魅影幸運寶箱獲得各種驚悚風格的獎勵！
可能獲得的獎勵
開啟驚魂和魅影幸運寶箱，你有機會獲得下列獎勵：
兩種寶箱中的卡牌
|普通
|史詩
|稀有
|傳奇
|英雄
|萬箭齊發
|炸彈塔
|骷髏守衛
|骷髏召喚
|刺客首領
|炸彈兵
|火球法術
|雷電法術
|暗夜女巫
|科學怪哥布林
|亡靈
|地獄之塔
|毒藥法術
|皇家幽靈
|骷髏之王
|骷髏兵
|迷你皮卡
|骷髏軍團
|骷髏飛龍
|骷髏墓碑
|女巫
進化碎片/完整進化
|驚魂幸運寶箱
|魅影幸運寶箱
|骷髏軍團進化碎片
|皇家幽靈進化碎片
|骷髏軍團完整進化
|皇家幽靈完整進化
|皇家幽靈進化碎片
|皇家幽靈完整進化
兩種寶箱中的戰旗和表情
稀有度機率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|1星驚魂幸運寶箱
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
|1星魅影幸運寶箱
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
1-10階競技場的獎勵機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|39.06%
|28.78%
|稀有卡
|-
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|21.58%
|史詩卡
|-
|-
|22.22%
|12.50%
|14.39%
|戰旗
|-
|-
|-
|25.00%
|28.20%
|表情
|-
|-
|-
|-
|7.05%
|進化碎片
|-
|-
|-
|-
|-
|完整進化
|-
|-
|-
|-
|-
11-19階競技場的獎勵機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|14.39%
|稀有卡
|-
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|14.39%
|史詩卡
|-
|-
|22.22%
|15.63%
|14.39%
|傳奇卡
|-
|-
|-
|4.69%
|6.47%
|英雄卡
|-
|-
|-
|-
|4.32%
|戰旗
|-
|-
|-
|25.00%
|28.78%
|表情
|-
|-
|-
|-
|7.19%
|進化碎片
|-
|-
|-
|-
|8.64%
|完整進化
|-
|-
|-
|-
|1.44%
20階以上競技場的獎勵機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|14.39%
|稀有卡
|-
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|14.39%
|史詩卡
|-
|-
|22.22%
|15.63%
|14.39%
|傳奇卡
|-
|-
|-
|4.69%
|6.47%
|英雄卡
|-
|-
|-
|-
|4.32%
|戰旗
|-
|-
|-
|25.00%
|28.78%
|表情
|-
|-
|-
|-
|7.19%
|進化碎片
|-
|-
|-
|-
|8.64%
|完整進化
|-
|-
|-
|-
|1.44%
每種稀有度和類型的獎勵數量
|1星
|普通卡
|1-10階競技場
|30
|11-19階競技場
|75
|20階以上競技場
|125
|2星
|普通卡
|稀有卡
|1-10階競技場
|60
|15
|11-19階競技場
|150
|50
|20階以上競技場
|250
|60
|3星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|1-10階競技場
|125
|35
|3
|11-19階競技場
|375
|100
|10
|20階以上競技場
|500
|125
|12
|4星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|戰旗
|1-10階競技場
|250
|75
|6
|-
|1
|11-19階競技場
|750
|200
|20
|3
|1
|20階以上競技場
|1,000
|250
|25
|5
|1
|5星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|戰旗
|表情
|進化碎片
|進化碎片（完整進化）
|1-10階競技場
|500
|150
|12
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|11-19階競技場
|1,500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|20階以上競技場
|2,000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
魔法幸運寶箱
幸運寶箱有五種可升級的稀有度，從1星⭐到5星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升級和每種獎勵類型的完整機率可查看下方內容。
不同魔法幸運寶箱類型對應的稀有度機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|1星幸運寶箱
|31.64%
|43.91%
|20.10%
|4.05%
|0.30%
|2星幸運寶箱
|-
|33.36%
|45.59%
|20.04%
|1.01%
|3星幸運寶箱
|-
|-
|40.96%
|56.97%
|2.07%
|4星幸運寶箱
|-
|-
|-
|96.00%
|4.00%
|5星幸運寶箱
|-
|-
|-
|-
|100.00%
每種獎勵最終稀有度的機率（16階以上競技場）
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|金幣
|30.00%
|30.00%
|25.00%
|25.00%
|-
|普通魔法外卡
|-
|-
|9.00%
|9.00%
|-
|稀有魔法外卡
|-
|-
|8.00%
|8.00%
|-
|史詩魔法外卡
|-
|-
|4.00%
|4.00%
|-
|傳奇魔法外卡
|-
|-
|3.00%
|3.00%
|-
|英雄魔法外卡
|-
|-
|3.00%
|3.00%
|-
|精英魔法外卡
|-
|-
|-
|3.00%
|7.53%
|普通卡牌之書
|-
|-
|-
|-
|21.51%
|稀有卡牌之書
|-
|-
|-
|-
|21.51%
|史詩卡牌之書
|-
|-
|-
|-
|17.20%
|傳奇卡牌之書
|-
|-
|-
|-
|17.20%
|全能之書
|-
|-
|-
|-
|10.75%
|魔法碎片
|-
|-
|-
|3.00%
|-
|完整進化
|-
|-
|-
|-
|4.30%
|表情
|-
|-
|4.00%
|-
|-
|戰旗
|-
|4.00%
|-
|-
|-
|隨機卡牌
|70.00%
|66.00%
|44.00%
|42.00%
|-
每種獎勵類型的競技場要求
|最低競技場等級
|可獲取的獎勵
|1階競技場
|金幣普通卡稀有卡普通卡牌之書稀有卡牌之書
|4階競技場
|戰旗表情
|5階競技場
|普通魔法外卡稀有魔法外卡
|6階競技場
|史詩卡史詩魔法外卡史詩卡牌之書
|7階競技場
|魔法碎片
|11階競技場
|傳奇卡傳奇魔法外卡傳奇卡牌之書全能之書完整進化
|15階競技場
|精英魔法外卡
|16階競技場
|英雄卡英雄魔法外卡
每種稀有度和類型的獎勵數量
|1星
|金幣
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|1階競技場
|200
|10
|2
|-
|2階競技場
|250
|11
|2
|-
|3階競技場
|300
|12
|3
|-
|4階競技場
|350
|13
|3
|-
|5階競技場
|400
|15
|4
|-
|6階競技場
|425
|16
|4
|1
|7階競技場
|450
|17
|4
|1
|8階競技場
|475
|18
|4
|1
|9階競技場
|500
|19
|5
|2
|10階競技場
|525
|20
|5
|2
|11階競技場
|550
|21
|5
|2
|12階競技場
|560
|21
|5
|2
|13階競技場
|570
|22
|5
|2
|14階競技場
|580
|23
|5
|2
|15階競技場
|590
|24
|6
|2
|16階競技場
|600
|25
|6
|2
|17階競技場
|612
|26
|6
|2
|18階競技場
|624
|26
|6
|2
|19階競技場
|636
|27
|6
|2
|20階競技場
|648
|27
|6
|2
|21階競技場
|660
|28
|7
|2
|22階競技場
|672
|28
|7
|2
|23階競技場
|684
|29
|7
|2
|24階競技場
|696
|29
|7
|2
|賽季競技場
|708
|29
|7
|2
|2星
|金幣
|戰旗
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡
|隨機英雄卡
|1階競技場
|250
|-
|12
|3
|-
|-
|-
|2階競技場
|350
|-
|15
|3
|-
|-
|-
|3階競技場
|500
|-
|20
|4
|-
|-
|-
|4階競技場
|600
|1
|25
|5
|-
|-
|-
|5階競技場
|800
|1
|30
|8
|-
|-
|-
|6階競技場
|920
|1
|35
|9
|2
|-
|-
|7階競技場
|1,050
|1
|40
|10
|2
|-
|-
|8階競技場
|1,200
|1
|46
|11
|2
|-
|-
|9階競技場
|1,350
|1
|52
|12
|3
|-
|-
|10階競技場
|1,500
|1
|58
|14
|3
|-
|-
|11階競技場
|1,650
|1
|65
|16
|4
|1
|-
|12階競技場
|1,800
|1
|70
|18
|4
|1
|-
|13階競技場
|1,950
|1
|75
|20
|4
|1
|-
|14階競技場
|2,100
|1
|80
|22
|5
|1
|-
|15階競技場
|2,300
|1
|90
|24
|5
|1
|-
|16階競技場
|2,500
|1
|100
|25
|6
|1
|1
|17階競技場
|2,550
|1
|102
|26
|6
|1
|1
|18階競技場
|2,600
|1
|104
|26
|6
|1
|1
|19階競技場
|2,650
|1
|106
|27
|6
|1
|1
|20階競技場
|2,700
|1
|108
|27
|6
|1
|1
|21階競技場
|2,750
|1
|110
|28
|7
|1
|1
|22階競技場
|2,800
|1
|112
|28
|7
|1
|1
|23階競技場
|2,850
|1
|114
|29
|7
|1
|1
|24階競技場
|2,900
|1
|116
|29
|7
|1
|1
|賽季競技場
|2,950
|1
|118
|29
|7
|1
|1
|3星
|金幣
|普通魔法外卡
|稀有魔法外卡
|史詩魔法外卡
|傳奇魔法外卡
|英雄魔法外卡
|表情
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡
|隨機英雄卡
|1階競技場
|320
|-
|-
|-
|-
|-
|--
|14
|4
|-
|-
|-
|2階競技場
|500
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|6
|-
|-
|-
|3階競技場
|800
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|8
|-
|-
|-
|4階競技場
|1,100
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|40
|10
|-
|-
|-
|5階競技場
|1,600
|35
|10
|-
|-
|-
|1
|60
|15
|-
|-
|-
|6階競技場
|2,000
|42
|12
|2
|-
|-
|1
|80
|20
|3
|-
|-
|7階競技場
|2,500
|50
|14
|2
|-
|-
|1
|105
|25
|4
|-
|-
|8階競技場
|3,000
|60
|16
|3
|-
|-
|1
|130
|30
|5
|-
|-
|9階競技場
|3,600
|70
|18
|3
|-
|-
|1
|150
|38
|6
|-
|-
|10階競技場
|4,500
|80
|20
|4
|-
|-
|1
|175
|46
|7
|-
|-
|11階競技場
|5,400
|90
|22
|5
|1
|-
|1
|200
|55
|8
|2
|-
|12階競技場
|6,000
|100
|25
|5
|1
|-
|1
|230
|60
|9
|2
|-
|13階競技場
|7,000
|110
|28
|6
|1
|-
|1
|260
|70
|10
|2
|-
|14階競技場
|8,000
|120
|32
|6
|1
|-
|1
|300
|80
|12
|3
|-
|15階競技場
|9,000
|135
|36
|6
|1
|-
|1
|360
|90
|14
|3
|-
|16階競技場
|10,000
|150
|40
|7
|1
|1
|1
|400
|100
|16
|3
|2
|17階競技場
|10,200
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|408
|102
|16
|3
|2
|18階競技場
|10,400
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|416
|104
|17
|3
|2
|19階競技場
|10,600
|160
|40
|7
|1
|1
|1
|424
|106
|17
|3
|2
|20階競技場
|10,800
|160
|45
|8
|1
|1
|1
|432
|108
|17
|3
|2
|21階競技場
|11,000
|165
|45
|8
|1
|1
|1
|440
|110
|18
|3
|2
|22階競技場
|11,200
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|448
|112
|18
|3
|2
|23階競技場
|11,400
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|456
|114
|18
|3
|2
|24階競技場
|11,600
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|464
|116
|19
|3
|2
|賽季競技場
|11,800
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|472
|118
|19
|3
|2
|4星
|金幣
|普通魔法外卡
|稀有魔法外卡
|史詩魔法外卡
|傳奇魔法外卡
|英雄魔法外卡
|精英魔法外卡
|魔法碎片
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡
|隨機英雄卡
|1階競技場
|400
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13-18
|4-5
|-
|-
|-
|2階競技場
|700
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25-34
|6-9
|-
|-
|-
|3階競技場
|1,200
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|42-57
|9-12
|-
|-
|-
|4階競技場
|2,000
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|68-92
|14-19
|-
|-
|-
|5階競技場
|3,200
|55
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|102-138
|21-28
|-
|-
|-
|6階競技場
|5,000
|70
|18
|3
|-
|-
|-
|-
|153-207
|38-51
|3-4
|-
|-
|7階競技場
|7,000
|85
|22
|4
|-
|-
|-
|1
|212-287
|59-80
|5-6
|-
|-
|8階競技場
|9,500
|100
|28
|6
|-
|-
|-
|1
|297-402
|80-109
|6-9
|-
|-
|9階競技場
|12,000
|120
|35
|7
|-
|-
|-
|1
|382-517
|102-138
|8-11
|-
|-
|10階競技場
|14,500
|150
|42
|9
|-
|-
|-
|1
|467-632
|123-166
|11-14
|-
|-
|11階競技場
|17,500
|180
|50
|10
|2
|-
|-
|1
|552-747
|144-195
|13-18
|3-4
|-
|12階競技場
|20,000
|220
|70
|12
|2
|-
|-
|1
|680-920
|170-230
|18-25
|4-5
|-
|13階競技場
|25,000
|270
|90
|14
|3
|-
|-
|1
|850-1,150
|212-287
|25-34
|5-6
|-
|14階競技場
|30,000
|320
|110
|18
|3
|-
|-
|1
|1020-1,380
|255-345
|34-46
|5-6
|-
|15階競技場
|35,000
|380
|135
|23
|3
|-
|10,000
|1
|1190-1,610
|297-402
|44-59
|5-8
|-
|16階競技場
|40,000
|450
|160
|28
|4
|3
|10,000
|1
|1360-1,840
|340-460
|54-73
|7-10
|6-9
|17階競技場
|40,800
|465
|160
|28
|4
|3
|10,000
|1
|1387-1,876
|346-469
|55-74
|7-10
|6-9
|18階競技場
|41,600
|465
|160
|28
|4
|3
|10,000
|1
|1414-1,913
|353-478
|56-77
|7-10
|6-9
|19階競技場
|42,400
|480
|160
|28
|4
|3
|10,000
|1
|1441-1,950
|360-487
|57-78
|8-11
|6-9
|20階競技場
|43,200
|480
|180
|32
|4
|3
|10,000
|1
|1468-1,987
|367-496
|58-79
|8-11
|7-10
|21階競技場
|44,000
|495
|180
|32
|4
|3
|10,000
|1
|1496-2,024
|374-506
|59-80
|8-11
|7-10
|22階競技場
|44,800
|510
|180
|32
|4
|3
|10,000
|1
|1523-2,060
|380-515
|61-82
|8-11
|7-10
|23階競技場
|45,600
|510
|180
|32
|4
|3
|10,000
|1
|1550-2,097
|387-524
|62-83
|8-11
|7-10
|24階競技場
|46,400
|515
|180
|32
|4
|3
|10,000
|1
|1577-2,134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
|賽季競技場
|47,200
|520
|180
|32
|4
|3
|10,000
|1
|1577-2,134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
|5星
|精英魔法外卡
|普通卡牌之書
|稀有卡牌之書
|史詩卡牌之書
|傳奇卡牌之書
|全能之書
|完整進化
|1階競技場
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|2階競技場
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|3階競技場
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|4階競技場
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|5階競技場
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|6階競技場
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|7階競技場
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|8階競技場
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|9階競技場
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|10階競技場
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|11階競技場
|-
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|12階競技場
|-
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|13階競技場
|-
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|14階競技場
|-
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|15階競技場
|50,000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|16階競技場
|50,000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|17階競技場
|50,000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|18階競技場
|50,000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|19階競技場
|50,000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|20階競技場
|50,000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|21階競技場
|50,000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|22階競技場
|50,000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|23階競技場
|50,000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|24階競技場
|50,000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|賽季競技場
|50,000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
有機率獲得表情
有機率獲得戰旗
普通幸運寶箱
幸運寶箱有四種可升級的稀有度，從1星⭐到4星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升級和每種獎勵類型的完整機率可查看下方內容。
普通幸運寶箱掉落機率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|1星普通幸運寶箱
|31.44%
|45.71%
|18.53%
|4.32%
普通幸運寶箱獎勵機率（1階以上競技場）
|1星
|2星
|3星
|4星
|金幣
|62.50%
|50.00%
|33.33%
|25.00%
|隨機卡牌
|37.50%
|50.00%
|66.66%
|75.00%
16階競技場的普通幸運寶箱獎勵機率示例
|1星
|2星
|3星
|4星
|金幣
|62.50%
|50.00%
|33.33%
|25.00%
|普通卡
|17.02%
|21.88%
|24.63%
|26.26%
|稀有卡
|15.65%
|20.12%
|22.65%
|24.14%
|史詩卡
|4.30%
|6.20%
|13.21%
|16.60%
|傳奇卡
|1.72%
|5.89%
|7.39%
|-
|英雄卡
|0.07%
|0.28%
|0.60%
|-
每種稀有度和類型的獎勵數量
|1星
|金幣
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|1階競技場
|200
|10
|2
|-
|2階競技場
|250
|11
|2
|-
|3階競技場
|300
|12
|3
|-
|4階競技場
|350
|13
|3
|-
|5階競技場
|400
|15
|4
|-
|6階競技場
|425
|16
|4
|1
|7階競技場
|450
|17
|4
|1
|8階競技場
|475
|18
|4
|1
|9階競技場
|500
|19
|5
|2
|10階競技場
|525
|20
|5
|2
|11階競技場
|550
|21
|5
|2
|12階競技場
|560
|21
|5
|2
|13階競技場
|570
|22
|5
|2
|14階競技場
|580
|23
|5
|2
|15階競技場
|590
|24
|6
|2
|16階競技場
|600
|25
|6
|2
|17階競技場
|612
|26
|6
|2
|18階競技場
|624
|26
|6
|2
|19階競技場
|636
|27
|6
|2
|20階競技場
|648
|27
|6
|2
|21階競技場
|660
|28
|7
|2
|22階競技場
|672
|28
|7
|2
|23階競技場
|684
|29
|7
|2
|24階競技場
|696
|29
|7
|2
|25階以上競技場
|708
|29
|7
|2
|2星
|金幣
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡
|隨機英雄卡
|1階競技場
|250
|12
|3
|-
|-
|-
|2階競技場
|350
|15
|3
|-
|-
|-
|3階競技場
|500
|20
|4
|-
|-
|-
|4階競技場
|600
|25
|5
|-
|-
|-
|5階競技場
|800
|30
|8
|-
|-
|-
|6階競技場
|920
|35
|9
|2
|-
|-
|7階競技場
|1,050
|40
|10
|2
|-
|-
|8階競技場
|1,200
|46
|11
|2
|-
|-
|9階競技場
|1,350
|52
|12
|3
|-
|-
|10階競技場
|1,500
|58
|14
|3
|-
|-
|11階競技場
|1,650
|65
|16
|4
|1
|-
|12階競技場
|1,800
|70
|18
|4
|1
|-
|13階競技場
|1,950
|75
|20
|4
|1
|-
|14階競技場
|2,100
|80
|22
|5
|1
|-
|15階競技場
|2,300
|90
|24
|5
|1
|-
|16階競技場
|2,500
|100
|25
|6
|1
|1
|17階競技場
|2,550
|102
|26
|6
|1
|1
|18階競技場
|2,600
|104
|26
|6
|1
|1
|19階競技場
|2,650
|106
|27
|6
|1
|1
|20階競技場
|2,700
|108
|27
|6
|1
|1
|21階競技場
|2,750
|110
|28
|7
|1
|1
|22階競技場
|2,800
|112
|28
|7
|1
|1
|23階競技場
|2,850
|114
|29
|7
|1
|1
|24階競技場
|2,900
|116
|29
|7
|1
|1
|25階以上競技場
|2,950
|118
|29
|7
|1
|1
|3星
|金幣
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡
|隨機英雄卡
|1階競技場
|320
|14
|4
|-
|-
|-
|2階競技場
|500
|20
|6
|-
|-
|-
|3階競技場
|800
|30
|8
|-
|-
|-
|4階競技場
|1,100
|40
|10
|-
|-
|-
|5階競技場
|1,600
|60
|15
|-
|-
|-
|6階競技場
|2,000
|80
|20
|3
|-
|-
|7階競技場
|2,500
|105
|25
|4
|-
|-
|8階競技場
|3,000
|130
|30
|5
|-
|-
|9階競技場
|3,600
|150
|38
|6
|-
|-
|10階競技場
|4,500
|175
|46
|7
|-
|-
|11階競技場
|5,400
|200
|55
|8
|2
|-
|12階競技場
|6,000
|230
|60
|9
|2
|-
|13階競技場
|7,000
|260
|70
|10
|2
|-
|14階競技場
|8,000
|300
|80
|12
|3
|-
|15階競技場
|9,000
|360
|90
|14
|3
|-
|16階競技場
|10,000
|400
|100
|16
|3
|2
|17階競技場
|10,200
|408
|102
|16
|3
|2
|18階競技場
|10,400
|416
|104
|17
|3
|2
|19階競技場
|10,600
|424
|106
|17
|3
|2
|20階競技場
|10,800
|432
|108
|17
|3
|2
|21階競技場
|11,000
|440
|110
|18
|3
|2
|22階競技場
|11,200
|448
|112
|18
|3
|2
|23階競技場
|11,400
|456
|114
|18
|3
|2
|24階競技場
|11,600
|464
|116
|19
|3
|2
|25階以上競技場
|11,800
|472
|118
|19
|3
|2
|4星
|金幣
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡
|隨機英雄卡
|1階競技場
|400
|13-18
|4-5
|-
|-
|-
|2階競技場
|700
|25-34
|6-9
|-
|-
|-
|3階競技場
|1,200
|42-57
|9-12
|-
|-
|-
|4階競技場
|2,000
|68-92
|14-19
|-
|-
|-
|5階競技場
|3,200
|102-138
|21-28
|-
|-
|-
|6階競技場
|5,000
|153-207
|38-51
|3-4
|-
|-
|7階競技場
|7,000
|212-287
|59-80
|5-6
|-
|-
|8階競技場
|9,500
|297-402
|80-109
|6-9
|-
|-
|9階競技場
|12,000
|382-517
|102-138
|8-11
|-
|-
|10階競技場
|14,500
|467-632
|123-166
|11-14
|-
|-
|11階競技場
|17,500
|552-747
|144-195
|13-18
|3-4
|-
|12階競技場
|20,000
|680-920
|170-230
|18-25
|4-5
|-
|13階競技場
|25,000
|850-1,150
|212-287
|25-34
|5-6
|-
|14階競技場
|30,000
|1,020-1,380
|255-345
|34-46
|5-6
|-
|15階競技場
|35,000
|1,190-1,610
|297-402
|44-59
|5-8
|-
|16階競技場
|40,000
|1,360-1,840
|340-460
|54-73
|7-10
|6-9
|17階競技場
|40,800
|1,387-1,876
|346-469
|55-74
|7-10
|6-9
|18階競技場
|41,600
|1,414-1,913
|353-478
|56-77
|7-10
|6-9
|19階競技場
|42,400
|1,441-1,950
|360-487
|57-78
|8-11
|6-9
|20階競技場
|43,200
|1468-1987
|367-496
|58-79
|8-11
|7-10
|21階競技場
|44,000
|1,496-2,024
|374-506
|59-80
|8-11
|7-10
|22階競技場
|44,800
|1,523-2,060
|380-515
|61-82
|8-11
|7-10
|23階競技場
|45,600
|1,550-2,097
|387-524
|62-83
|8-11
|7-10
|24階競技場
|46,400
|1,577-2,134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
|25階以上競技場
|47,200
|1,577-2,134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
皇家寶箱
你可以在商店中花費寶石購買皇家寶箱，其中必定能開出一系列豐厚獎勵，具體內容與你的競技場等級有關。
雷電寶箱
開啟雷電寶箱的時候，你可以使用「換卡機會」更換不想要的卡牌。更換後的卡牌數量和稀有度會與之前保持一致。替代卡牌將從所有已解鎖的卡牌中選擇，每張卡牌被選中的機率相同。競技場等級越高，雷電寶箱的換卡機會越多！你可以從每個寶箱中開出不同數量的卡牌，但根據下方表格中顯示的機率，每個寶箱至少包含3種不同卡牌。
|競技場
|換卡機會
|卡牌總數
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡的機率
|隨機英雄卡的機率
|1階競技場
|2
|78
|65
|13
|-
|-
|-
|2階競技場
|2
|83
|69
|14
|-
|-
|-
|3階競技場
|3
|93
|77
|16
|-
|-
|-
|4階競技場
|3
|107
|89
|18
|-
|-
|-
|5階競技場
|4
|112
|93
|19
|-
|-
|-
|6階競技場
|4
|131
|106
|22
|3
|-
|-
|7階競技場
|4
|145
|118
|24
|3
|-
|-
|8階競技場
|4
|160
|130
|27
|3
|-
|-
|9階競技場
|5
|175
|142
|29
|4
|-
|-
|10階競技場
|5
|190
|154
|32
|4
|-
|-
|11階競技場
|5
|204
|166
|34
|4
|6.31%
|-
|12階競技場
|5
|220
|179
|37
|4
|9.78%
|-
|13階競技場
|6
|235
|191
|39
|5
|12.59%
|-
|14階競技場
|6
|250
|203
|42
|5
|14.66%
|-
|15階競技場
|6
|264
|215
|44
|5
|19.19%
|-
|16階競技場
|6
|269
|219
|45
|5
|19.55%
|0.93%
|17階競技場
|6
|275
|223
|46
|6
|19.91%
|2.37%
|18階競技場
|6
|280
|227
|47
|6
|20.28%
|3.86%
|19階競技場
|6
|285
|231
|48
|6
|20.64%
|3.93%
|20階競技場
|6
|289
|235
|48
|6
|21.00%
|4.00%
|21階競技場
|6
|294
|239
|49
|6
|21.36%
|4.07%
|22階競技場
|6
|300
|244
|50
|6
|21.72%
|4.14%
|23階競技場
|6
|305
|248
|51
|6
|22.09%
|4.21%
|24階以上競技場
|6
|310
|252
|52
|6
|22.45%
|4.28%
好運寶箱
每天好運寶箱下方都會列出4個不同的卡包。好運寶箱中的卡牌是隨機的，但系統會盡量提供你可能會感興趣或是對你來說有用的卡包。每個好運寶箱至少包含所列卡包中的兩個。你可從每個寶箱中開出多張卡牌，根據下方表格中顯示的機率，必定能獲得4種不同的卡牌。其中兩種或以上為每日所列卡包中的卡牌。
|競技場
|卡牌總數
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡的機率
|隨機英雄卡的機率
|1階競技場
|162
|125
|32
|5
|-
|-
|2階競技場
|170
|131
|34
|5
|-
|-
|3階競技場
|178
|138
|35
|5
|-
|-
|4階競技場
|186
|143
|37
|6
|-
|-
|5階競技場
|194
|150
|38
|6
|-
|-
|6階競技場
|202
|156
|40
|6
|-
|-
|7階競技場
|210
|161
|42
|7
|-
|-
|8階競技場
|218
|168
|43
|7
|-
|-
|9階競技場
|226
|174
|45
|7
|-
|-
|10階競技場
|234
|181
|46
|7
|-
|-
|11階競技場
|242
|186
|48
|8
|10%
|-
|12階競技場
|250
|192
|50
|8
|10%
|-
|13階競技場
|258
|199
|51
|8
|10%
|-
|14階競技場
|266
|205
|53
|8
|10%
|-
|15階競技場
|274
|211
|54
|9
|10%
|-
|16階競技場
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
|17階競技場
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
|18階以上競技場
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
國王寶箱（1-10階競技場）
你可以從每個寶箱中開出不同數量的卡牌，但根據下方表格中顯示的機率，每個寶箱至少包含7種不同卡牌。
|競技場
|卡牌總數
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|1階競技場
|240
|176
|48
|16
|2階競技場
|250
|184
|50
|16
|3階競技場
|260
|191
|52
|17
|4階競技場
|270
|198
|54
|18
|5階競技場
|280
|206
|56
|18
|6階競技場
|290
|213
|58
|19
|7階競技場
|300
|219
|60
|20
|8階競技場
|310
|227
|62
|20
|9階競技場
|320
|234
|64
|21
|10階競技場
|330
|241
|66
|22
傳奇國王寶箱（11階以上競技場）
每個傳奇國王寶箱必定包含1張傳奇卡，且該寶箱使用獨特的「選卡」機制，每次選卡你可從兩種卡牌中選擇你更喜歡的一種。你可從每個寶箱中開出不同數量的卡牌，但根據下方表格中顯示的機率，每個寶箱至少包含7種不同卡牌。
|競技場
|卡牌總數
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡的機率
|隨機英雄卡的機率
|11階競技場
|340
|249
|68
|22
|100%
|-
|12階競技場
|350
|256
|70
|23
|100%
|-
|13階競技場
|360
|264
|72
|24
|100%
|-
|14階競技場
|370
|272
|74
|24
|100%
|-
|15階競技場
|380
|279
|76
|25
|100%
|-
|16階以上競技場
|380
|279
|76
|25
|100%
|100%
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊