2月平衡性調整
2月23日
削弱⬇️
勇者哥布林
小隊人數：從4個調整為3個
戰旗持續時間：從7秒調整為5秒
勇者哥布林在競技場上的表現有點太過猖狂，為了保證對戰的趣味與公平，我們削弱了他們的力量。
問題修復🐛
勇者法師
**旋風對皇家塔傷害：**從120調整為43
我們修復勇者法師的旋風對皇家塔造成額外傷害的問題。
2月2日
削弱⬇️
勇者迷你皮卡
**烹飪時間：**從20秒調整至22秒（+10%）
**為什麼？**勇者迷你皮卡的升級技能表現過強，因此我們略微提高了其技能條的充能難度。
進化女巫
**每個骷髏兵治療量：**從60調整至53（-11%）
**為什麼？**進化女巫的治療技能導致其生存能力過強。現在，陣亡骷髏兵為她提供的治療量將會減少。
巨人
**生命值：**從4090調整至3968（-3%）
**為什麼？**自從成為勇者後，巨人在天梯對戰中幾乎無人能敵。我們降低了他的生命值，以削弱他為友軍吸收傷害的能力。
骷髏召喚
優化了出兵模式
**為什麼？**上次重做出兵模式後，骷髏兵可以直接從皇家塔上冒出來。現在，它們會在離法術中心更遠的位置出兵，讓防守方有更多時間應對。
亡靈
**攻擊速度：**從1.1秒調整至1.2秒（+9%）
**為什麼？**亡靈在射程提升後成為最強大的空中軍隊。降低它的攻擊速度能為其他空中軍隊留出一些發揮空間。
三個火槍手
**攻擊速度：**從1.2秒調整至1.3秒（+8%）
**為什麼？**去年11月重製後，三個火槍手在近戰中的殺傷力過於強大。降低攻擊速度可以防止她們過於輕鬆地擊敗敵人。
加強⬆️
勇者法師
提升了旋風法術的吸引強度
**為什麼？**勇者法師的旋風法術之前無法穩定地聚集敵方部隊，導致火球難以發揮威力。吸引強度的增加將大幅提升其技能效果。
進化哥布林鑽地機
**第二次鑽出地面召喚的哥布林數量：**從1個調整至2個（+100%）
**為什麼？**儘管最近加強過一次，進化哥布林鑽地機在目前版本中仍難以找到一席之地。現在它每次鑽出地面都會召喚2個哥布林，以確保所有哥布林都沒有偷懶，積極參戰！
皮卡超人進化
**擊倒小型部隊獲得的治療量：**從409調整至430（+5%）
**擊倒中型部隊獲得的治療量：**從778調整至819（+5%）
**擊倒大型部隊獲得的治療量：**從1477調整至1551（+5%）
**為什麼？**皮卡超人與其他橋頭衝鋒流的進化卡牌相比，進化皮卡超人的表現已逐漸落後。我們將增加她在擊倒敵人後恢復的生命值，使她能在場上存活更久。
卡牌重製🔄
勇者火槍手
**炮台射程：**從5.5格調整至3.5格（-36%）
**部署時間：**從2秒調整至1秒（-50%）
**為什麼？**上個月削弱部署時間後，勇者火槍手「可靠炮台」的反應速度不如預期。我們決定撤回這項調整，同時縮短炮台的射程，使它更難鎖定皇家塔，也讓對手能有更明確的應對策略。
問題修復🐛
氣球兵
**生命值：**從1679調整至1676（-1%）
野蠻人滾桶
**傷害：**從230調整至232（+1%）
16級時，野蠻人滾桶與閃電精靈的組合無法消滅攻城炸彈人，而其他等級均可消滅。同時，獵人消滅氣球兵需要的攻擊次數也從2次變成了3次。我們略微調整了這些卡牌的屬性，以修復不同等級間的不一致問題。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊